ДОРОЖНЫЙ УЖАСТИК, или Святая вера в непогрешимость навигатора 🔊 Воспроизвести Путевые заметки











Пару лет назад я уже вспоминал историю как по нашему недосмотру затейливо водил нас по Польше навигатор, спутав один Аугустов с другим. Из-за этих пертурбаций мы намотали чуть ли не 500 (!) лишних километров.



За прошедшее время у нас появилась новая машина (новая относительно – Hyundai Matrix 2007 года), получившая от жены Гали ласковое прозвище Мотя. Так вот в этом году мы вновь собрались на недельку метнуться в Киев, чтобы привезти остатки наших архивов, книг и семейных фотоальбомов, повидать друзей и закончить кое-какие дела.



Чтобы справиться за неделю со всеми своими вопросами, мы решили остановиться у Галиной подруги Люды, проживающей на улице Академика Булаховского. К своему стыду я понятия не имел кем был этот знаменитый человек и чем он прославился, чтобы стать улицей. Как оказалось Леонид Арсеньевич (а на самом деле Лейзер Аронович) был выдающимся лингвистом современности и даже некогда директором института языкознания. Так вот, набрав на навигаторе этот загадочный адрес, мы отправились в путь. Правда сразу же повел нас навигатор не через традиционный Чернигов, в направлении которого мы обычно въезжали в Украину, а почему-то через Житомир. Правда выяснили мы это гораздо позже. А пока достаточно оперативно (что если честно бывает нечасто) мы проскочили литовскую и белорусскую границы и время от времени поглядывая на навигатор, покатили по просторам Белоруссии. Некие смутные сомнения стали закрадываться, когда вместо Гомеля этот прокладыватель маршрутов потянул нас на Бобруйск. Стали возникать какие-то небольшие населенные пункты, которые мы обычно объезжаем, сельские дороги и т.п. А вот когда на дорожных указателях уже возник Житомир, тут уж мы наконец-то все поняли. За прошедшее время у нас появилась новая машина (новая относительно – Hyundai Matrix 2007 года), получившая от жены Гали ласковое прозвище Мотя. Так вот в этом году мы вновь собрались на недельку метнуться в Киев, чтобы привезти остатки наших архивов, книг и семейных фотоальбомов, повидать друзей и закончить кое-какие дела.Чтобы справиться за неделю со всеми своими вопросами, мы решили остановиться у Галиной подруги Люды, проживающей на улице Академика Булаховского. К своему стыду я понятия не имел кем был этот знаменитый человек и чем он прославился, чтобы стать улицей. Как оказалось Леонид Арсеньевич (а на самом деле Лейзер Аронович) был выдающимся лингвистом современности и даже некогда директором института языкознания. Так вот, набрав на навигаторе этот загадочный адрес, мы отправились в путь. Правда сразу же повел нас навигатор не через традиционный Чернигов, в направлении которого мы обычно въезжали в Украину, а почему-то через Житомир. Правда выяснили мы это гораздо позже. А пока достаточно оперативно (что если честно бывает нечасто) мы проскочили литовскую и белорусскую границы и время от времени поглядывая на навигатор, покатили по просторам Белоруссии. Некие смутные сомнения стали закрадываться, когда вместо Гомеля этот прокладыватель маршрутов потянул нас на Бобруйск. Стали возникать какие-то небольшие населенные пункты, которые мы обычно объезжаем, сельские дороги и т.п. А вот когда на дорожных указателях уже возник Житомир, тут уж мы наконец-то все поняли. Навигатор нас упорно тащил на какую-то загадочную Александровку. В очередной раз заправляясь газом, а Мотя наша потребляет еще и газ, чем серьезно экономит наши дорожные затраты, Галя разговорилась с соседом по заправке. Он вдруг обратил внимание, что в Александровке просто пропускной пункт, где нет таможни, поэтому ввоз машины, да еще и с литовскими номерами может вызвать непреодолимую проблему. Пришлось искать другой переход границы в местечке Нова Рудня, который пришлось искать еще через двадцать километров. Там вообще переход границы был какой-то необычный. Вначале был проход с белорусской стороны, где была и проверка каждого чемодана, и личный досмотр с металлоискателем, и собачки-ищейки рядом бродили – то есть мы получили полный фарш погранично-таможенного шмона. На въезде в Украину же стоял лишь один скучающий солдатик возле будки со шлагбаумом, который и выдал нам талончик с нашим номерком. Обычно после этого максимум через метров 100-200 возникает пограничный терминал, где и происходят все дальнейшие процедуры. Но тут терминала рядом не оказалось…



Мы въехали на вполне приличную по качестве дорогу, которая вела нас вглубь украинской территории. Проехали так еще километров пять, потом десять … У меня даже стала закрадываться шальная мысль, что может после белорусского шмона украинцам уже искать и копать нечего? Может все и сводится теперь к простой и никому не нужной формальности? Но где-то через шестнадцать километров все же показался украинский пограничный терминал. Его прошли тоже быстро, но после выезда из него навигатор стал настоятельно советовать свернуть с трассы на какую-то боковую и не очень-то качественную дорогу.



Галина почти святая вера в непогрешимость современной автотехники и позволила потянуть нас в сторону. Может так мы срежем дорогу и хоть как-то отыграем все намотанные по Белоруссии лишние километры? Видимо когда-то эта дорога была все же асфальтированной, но сейчас казалось, что она подверглась ожесточенной и массированной бомбардировке. На каждые пять метров трассы приходилось три-пять весьма серьезных ям и выбоин, уворачиваться от которых Гале приходилось весьма затруднительно. Постепенно дорога становилась все менее асфальтовой, а все более грунтовой, но заводила нас все дальше, непрестанно повторяя: «Проедьте шестнадцать километров». Совершенно незаметно дорога завела нас в лес и становилась даже не проселочной, а скорее напоминала те тропы, по которым любители пикников и лесной тишины забираются в лесную глушь. Навигатор как попка продолжал бубнить: «Проедьте шестнадцать километров».



Время от времени он предлагал повернуть то налево, то направо, хотя в высокой траве почти по пояс эти повороты были совершенно неразличимы. Более того на экране навигатора наш путь уже смотрелся как курс ледокола по ледяной целине Северного-Ледовитого, поскольку шел практически по белому, не потревоженному присутствием человека полю. Все эти повороты озвучивались Аннушкой (так мы уже давно обозвали женский голос навигатора) все чаще, хотя разглядеть хотя бы подобие уже тропинок было почти невозможно.



Все чаще попадались достаточно глубокие колдобины, заполненные водой, и приходилось объезжать упавшие почти под колеса стволы деревьев. Кое-где валялись спиленные бревна. Гале каким-то чудесным образом удавалось находить баланс между рытвинами и ямами, хотя несколько весьма ощутимых ударов по бедному днищу Мотя все же получила. И главное – людьми вокруг и не пахло. Я буквально хватался за сердце при каждом стуке и грюке снизу, не осмеливаясь даже думать о худшем. Что мы после какой-то поломки сможем засесть здесь надолго. И все это после того, как буквально перед поездкой мы поменяли шарнир в подвеске.



Какие-то тревожные предчувствия рисовали мне в воображении какой-нибудь четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, который вдруг вот-вот покажется из-за деревьев. Навигатор вскоре неожиданно замолк как воды в рот набрал, исчезла и мобильная связь. А время-то уже перевалило за 19:00. Небо, еле просматриваемое за высокими деревьями, затянулось тучами.



Галя же после истых молитв и призывов к Всевышнему вывести нас из леса, стала пророчить неизбежный ночлег в лесу. Почти два часа мы колесили по этому жуткому лесу. Вдруг за деревьями параллельно нашему движению показалось некое подобие нормальной дороги. Еще где-то метров через сто появилась и возможность выкарабкаться на нее между двумя деревьями. Абсолютно не понимая куда, но мы покатили по хоть и раскатанной, но все же асфальтовой дороге.



Вскоре справа от дороги показался какой-то домик, от которого с оглушительным лаем к нам кинулись две дворняги. А еще метров через двести мы уперлись к шлагбаум с кругом, на котором было написано «Зона контроля». Меня пробила мысль, что проблукав по лесу, мы вновь выехали к границе с Белоруссией или даже (не дай бог!) пересекли ее. Рядом с шлагбаумом стояла будка типа киоск. Но там никто не просматривался и даже на мой стук в окошко никто не отреагировал. Вдруг от того дома с собаками, что мы проехали, к нам направился какой-то человек. Это был мужчина лет 36-ти в военной форме. Он спросил: «А вы знаете где вы? Це зона вiдчудження (зона отчуждения)!». Во как! Нас занесло под Чернобыль. Галиной мгновенной реакции можно было только позавидовать: «А какая здесь радиация?» - «Да ничего, мы же здесь живем». Потом проверив для порядка наши документы, он сказал: «По правилам надо бы на вас протокол составить… Но я вижу, что документы у вас в порядке, ну ладно…» После этого поднял шлагбаум и настроил наш навигатор в нужном направлении. «Проедите километров пятнадцать и навигатор вас поведет на развилке влево. Но вы туда не езжайте, вам надо направо…».



Так мы и двинулись. Время от времени то там, то тут попадались брошенные села и даже машины. И все это в гробовой тишине. Все это напоминало сцены из какого-то триллера о постапокалиптической жизни. Километров через двадцать уже стали попадаться села уже с живыми людьми, детьми на велосипедах, какими-то магазинами и другими признаками реальной жизни. Лишь когда мы выкатились на Варшавку (шоссе на Варшава-Киев) и повернули в сторону Киева, все переживания этого столь насыщенного страхами бурного дня стали уходить в прошлое… Фёдор ТЕРПИЛОВСКИЙ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: навигатор, Hyundai Matrix — статья прочитана 91 раз Комментарии