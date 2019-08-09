Главная >> Новости >> спорт >> Хорошая заявка

Хорошая заявка

Фото: fksuduva.lt




В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы футболисты мариямпольской «Судувы» сделали хорошую заявку на прохождение в следующий – решающий – отборочный этап турнира.

Счёт 2:1 в пользу литовской команды на чужом поле тем более удивителен, когда смотришь на статистику поединка литовского чемпиона с израильским клубом: атаки: 118 – 52 в пользу хозяев, опасные атаки – 57 – 24 в пользу всё тех же хозяев.

Однако, соотношение ударов по воротам: 6 – 7 уже в пользу гостей из Литвы.

«Маккаби» и через неделю в ответном матче будет вынужден атаковать. Может быть, «Судува» на своём сумеет этим воспользоваться и подловить ещё парочку раз гостей на контратаках?
Поскольку в третьем раунде отбора в групповой турнир участвует 72 команды, «Обзор», по традиции, на первых предварительных раундах Лиги Европы приводит результаты лишь матчей с участием команд из стран бывшего СССР, а также Польши.

Лига Европы.

3-й квалификационный раунд.

Первые матчи

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Судува» (Литва) – 1:2 (голы: Ч.Офоэду, 84 – С.Керла, 37, Э.Янкаускас, 76),

«Тун» (Швейцария) – «Спартак» (Россия) – 2:3 (Н.Хефти, 52, С.Рапп, 59 - Э.Понсе, 22, З.Бакаев, 29, 73). Незабитый пенальти: А.Шюррле, 52 – «Спартак»,

«Арарат-Армения» (Армения) – «Сабуртало» (Грузия) – 1:2,

«Рига» (Латвия) - ХИК (Финляндия) – 1:1,

«Астана» (Казахстан) – «Валетта» (Мальта) – 5:1,

«Шериф» (Молдавия) - АИК (Швеция) – 1:2,

«Пюник» (Армения) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 0:4,

«Торино» (Италия) – «Шахтёр» (Белоруссия) – 5:0,

«Вентспилс» (Латвия) – «Гимарайнш» (Португалия) – 0:3,

«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – 4:0,

«Легия» (Польша) – «Атромитос» (Греция) – 0:0,

«Нефтчи» (Азербайджан) – «Бней Иегуда» (Израиль) – 2:2,

«Сараево» (Босния и Герцеговина) - БАТЭ (Белоруссия) – 1:2,

«Дюделанж» (Люксембург) – «Нымме Калью» (Эстония) – 3:1,

ЦСКА (София, Болгария) – «Заря» (Украина) – 1:1,

«Мариуполь» (Украина) - АЗ (Нидерланды) – 0:0.

Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Результаты, Лига Европы
статья прочитана 123 раза
добавлена сегодня, 9 августа, 12:45

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка