Хорошая заявка 🔊 Воспроизвести Фото: fksuduva.lt







В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы футболисты мариямпольской «Судувы» сделали хорошую заявку на прохождение в следующий – решающий – отборочный этап турнира.



Счёт 2:1 в пользу литовской команды на чужом поле тем более удивителен, когда смотришь на статистику поединка литовского чемпиона с израильским клубом: атаки: 118 – 52 в пользу хозяев, опасные атаки – 57 – 24 в пользу всё тех же хозяев.



Однако, соотношение ударов по воротам: 6 – 7 уже в пользу гостей из Литвы.



«Маккаби» и через неделю в ответном матче будет вынужден атаковать. Может быть, «Судува» на своём сумеет этим воспользоваться и подловить ещё парочку раз гостей на контратаках? Счёт 2:1 в пользу литовской команды на чужом поле тем более удивителен, когда смотришь на статистику поединка литовского чемпиона с израильским клубом: атаки: 118 – 52 в пользу хозяев, опасные атаки – 57 – 24 в пользу всё тех же хозяев.Однако, соотношение ударов по воротам: 6 – 7 уже в пользу гостей из Литвы.«Маккаби» и через неделю в ответном матче будет вынужден атаковать. Может быть, «Судува» на своём сумеет этим воспользоваться и подловить ещё парочку раз гостей на контратаках?



Лига Европы.



3-й квалификационный раунд.



Первые матчи



«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Судува» (Литва) – 1:2 (голы: Ч.Офоэду, 84 – С.Керла, 37, Э.Янкаускас, 76),



«Тун» (Швейцария) – «Спартак» (Россия) – 2:3 (Н.Хефти, 52, С.Рапп, 59 - Э.Понсе, 22, З.Бакаев, 29, 73). Незабитый пенальти: А.Шюррле, 52 – «Спартак»,



«Арарат-Армения» (Армения) – «Сабуртало» (Грузия) – 1:2,



«Рига» (Латвия) - ХИК (Финляндия) – 1:1,



«Астана» (Казахстан) – «Валетта» (Мальта) – 5:1,



«Шериф» (Молдавия) - АИК (Швеция) – 1:2,



«Пюник» (Армения) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 0:4,



«Торино» (Италия) – «Шахтёр» (Белоруссия) – 5:0,



«Вентспилс» (Латвия) – «Гимарайнш» (Португалия) – 0:3,



«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – 4:0,



«Легия» (Польша) – «Атромитос» (Греция) – 0:0,



«Нефтчи» (Азербайджан) – «Бней Иегуда» (Израиль) – 2:2,



«Сараево» (Босния и Герцеговина) - БАТЭ (Белоруссия) – 1:2,



«Дюделанж» (Люксембург) – «Нымме Калью» (Эстония) – 3:1,



ЦСКА (София, Болгария) – «Заря» (Украина) – 1:1,



«Мариуполь» (Украина) - АЗ (Нидерланды) – 0:0.



Поскольку в третьем раунде отбора в групповой турнир участвует 72 команды, «Обзор», по традиции, на первых предварительных раундах Лиги Европы приводит результаты лишь матчей с участием команд из стран бывшего СССР, а также Польши.«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Судува» (Литва) – 1:2 (голы: Ч.Офоэду, 84 – С.Керла, 37, Э.Янкаускас, 76),«Тун» (Швейцария) – «Спартак» (Россия) – 2:3 (Н.Хефти, 52, С.Рапп, 59 - Э.Понсе, 22, З.Бакаев, 29, 73). Незабитый пенальти: А.Шюррле, 52 – «Спартак»,«Арарат-Армения» (Армения) – «Сабуртало» (Грузия) – 1:2,«Рига» (Латвия) - ХИК (Финляндия) – 1:1,«Астана» (Казахстан) – «Валетта» (Мальта) – 5:1,«Шериф» (Молдавия) - АИК (Швеция) – 1:2,«Пюник» (Армения) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 0:4,«Торино» (Италия) – «Шахтёр» (Белоруссия) – 5:0,«Вентспилс» (Латвия) – «Гимарайнш» (Португалия) – 0:3,«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – 4:0,«Легия» (Польша) – «Атромитос» (Греция) – 0:0,«Нефтчи» (Азербайджан) – «Бней Иегуда» (Израиль) – 2:2,«Сараево» (Босния и Герцеговина) - БАТЭ (Белоруссия) – 1:2,«Дюделанж» (Люксембург) – «Нымме Калью» (Эстония) – 3:1,ЦСКА (София, Болгария) – «Заря» (Украина) – 1:1,«Мариуполь» (Украина) - АЗ (Нидерланды) – 0:0. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Результаты, Лига Европы — статья прочитана 123 раза Комментарии