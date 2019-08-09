Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

Gazeta.ru.
По его словам, территория полуострова включена в состав России, там находятся войска России и присутствуют российские флаги.
«Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором», — сказал Волошин.
Он добавил, что не раз общался с военными Украины и читал отчеты генштаба, на основании которых сделал выбор, что честных оснований утверждать, что военные Украины «воюют в Донбассе» не с собственными гражданами, а с армией России, нет.
Ранее Волошин высказался об идее возвращения полуострова Крым в состав Украины.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинская сторона выразила протест и несогласие с итогами референдума.