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Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

Фото: in24.org
Избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь», политолог-международник Олег Волошин назвал Россию «воюющей стороной» в том, что касается Крымского полуострова. Об этом он сказал в эфире «112 Украина», сообщает Gazeta.ru.

По его словам, территория полуострова включена в состав России, там находятся войска России и присутствуют российские флаги.

«Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором», — сказал Волошин.

Он добавил, что не раз общался с военными Украины и читал отчеты генштаба, на основании которых сделал выбор, что честных оснований утверждать, что военные Украины «воюют в Донбассе» не с собственными гражданами, а с армией России, нет.

Ранее Волошин высказался об идее возвращения полуострова Крым в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинская сторона выразила протест и несогласие с итогами референдума.
Gazeta.ru
Категории: политика
Ключевые слова: Россия, война, Рада, Крым
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добавлена сегодня, 9 августа, 14:20

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