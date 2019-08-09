Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма 🔊 Воспроизвести Фото: in24.org



По его словам, территория полуострова включена в состав России, там находятся войска России и присутствуют российские флаги.



«Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором», — сказал Волошин.



Он добавил, что не раз общался с военными Украины и читал отчеты генштаба, на основании которых сделал выбор, что честных оснований утверждать, что военные Украины «воюют в Донбассе» не с собственными гражданами, а с армией России, нет.



Ранее Волошин высказался об идее возвращения полуострова Крым в состав Украины.



В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинская сторона выразила протест и несогласие с итогами референдума. Избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь», политолог-международник Олег Волошин назвал Россию «воюющей стороной» в том, что касается Крымского полуострова. Об этом он сказал в эфире «112 Украина», сообщает Gazeta.ru По его словам, территория полуострова включена в состав России, там находятся войска России и присутствуют российские флаги.«Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором», — сказал Волошин.Он добавил, что не раз общался с военными Украины и читал отчеты генштаба, на основании которых сделал выбор, что честных оснований утверждать, что военные Украины «воюют в Донбассе» не с собственными гражданами, а с армией России, нет.Ранее Волошин высказался об идее возвращения полуострова Крым в состав Украины.В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинская сторона выразила протест и несогласие с итогами референдума. Gazeta.ru Категории: политика Ключевые слова: Россия, война, Рада, Крым — статья прочитана 102 раза Комментарии