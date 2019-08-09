Utenos trikotazas привозит все больше швей из Вьетнама 🔊 Воспроизвести Фото: esoligorsk.by



В этом году контролируемый концерном SBA литовский производитель трикотажа Utenos trikotazas трудоустроил 15 швей из Вьетнама, намерен привести и других швей из этой страны, сообщила литовская газета Lietuvos rytas.



"Если все будет складываться хорошо, то мы надеемся увеличить эту цифру в следующем году до 40, чтобы сформировать одну швейную линию", – сказал в интервью газете гендиректор Альгирдас Шабунас.



Он заверил, что вьетнамским швеям платят такие же зарплаты, как и литовским, у них те же социальные гарантии, однако вьетнамцы обходятся дороже, поскольку за них приходится вносить плату агентству по найму.



По данным службы занятости, в первом полугодии этого года литовские работодатели искали 1914 швей, скорняков или шляпников, а на эти места претендовал всего 621 человек с такой специальностью. В этом году контролируемый концерном SBA литовский производитель трикотажа Utenos trikotazas трудоустроил 15 швей из Вьетнама, намерен привести и других швей из этой страны, сообщила литовская газета Lietuvos rytas."Если все будет складываться хорошо, то мы надеемся увеличить эту цифру в следующем году до 40, чтобы сформировать одну швейную линию", – сказал в интервью газете гендиректор Альгирдас Шабунас.Он заверил, что вьетнамским швеям платят такие же зарплаты, как и литовским, у них те же социальные гарантии, однако вьетнамцы обходятся дороже, поскольку за них приходится вносить плату агентству по найму.По данным службы занятости, в первом полугодии этого года литовские работодатели искали 1914 швей, скорняков или шляпников, а на эти места претендовал всего 621 человек с такой специальностью. BNS Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Utenos trikotazas, Вьетнам, SBA, швей — статья прочитана 143 раза Комментарии