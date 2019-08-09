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Utenos trikotazas привозит все больше швей из Вьетнама
В этом году контролируемый концерном SBA литовский производитель трикотажа Utenos trikotazas трудоустроил 15 швей из Вьетнама, намерен привести и других швей из этой страны, сообщила литовская газета Lietuvos rytas.
"Если все будет складываться хорошо, то мы надеемся увеличить эту цифру в следующем году до 40, чтобы сформировать одну швейную линию", – сказал в интервью газете гендиректор Альгирдас Шабунас.
Он заверил, что вьетнамским швеям платят такие же зарплаты, как и литовским, у них те же социальные гарантии, однако вьетнамцы обходятся дороже, поскольку за них приходится вносить плату агентству по найму.
По данным службы занятости, в первом полугодии этого года литовские работодатели искали 1914 швей, скорняков или шляпников, а на эти места претендовал всего 621 человек с такой специальностью.
BNS
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: Utenos trikotazas, Вьетнам, SBA, швей
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