Грузия призывает сейм Литвы прекратить связи с межпарламентским форумом православия 🔊 Воспроизвести Фото: regnum.ru



Грузинский парламент призвал сейм Литвы прекратить связи с Межпарламентской ассамблеей православия (МАП).



В письме вице-председателя Комитета по европейским делам грузинского парламента Георгия Канделаки, адресованном литовским депутатам, утверждает, что "в последнее время" в этой организации "доминирует Москва", а участие в ее деятельности лишь помогает воплощать повестку работы России.



В июне, на мероприятии МАП в Тбилиси, речь российского парламентария вызвала большие протесты в стране.



"Хотя мы неформально ее бойкотируем из года в год, мы поддерживаем формальный уход Грузии и призываем всех друзей не участвовать в этой контрпродуктивной деятельности", – говорится в письме.



У Литвы нет постоянной делегации в этой ассамблее, однако, на ее мероприятия она иногда направляет отдельных депутатов. Грузинский парламент призвал сейм Литвы прекратить связи с Межпарламентской ассамблеей православия (МАП).В письме вице-председателя Комитета по европейским делам грузинского парламента Георгия Канделаки, адресованном литовским депутатам, утверждает, что "в последнее время" в этой организации "доминирует Москва", а участие в ее деятельности лишь помогает воплощать повестку работы России.В июне, на мероприятии МАП в Тбилиси, речь российского парламентария вызвала большие протесты в стране."Хотя мы неформально ее бойкотируем из года в год, мы поддерживаем формальный уход Грузии и призываем всех друзей не участвовать в этой контрпродуктивной деятельности", – говорится в письме.У Литвы нет постоянной делегации в этой ассамблее, однако, на ее мероприятия она иногда направляет отдельных депутатов. Например, в вызывавшем возмущение заседании в Грузии приняла участие член Альянса русских Ирина Разова, принадлежащая фракции Избирательной акции поляков Литвы–Союза христианских семей.



Пресс-секретарь литовского спикера Виктораса Пранцкетиса Каролина Фроловена подтвердила BNS, что письмо грузинского депутата было получено, но более детально его не комментировала.



Протесты в Тбилиси вызвало заявление российского законодателя с трибуны председателя заседания.



МАП создана в 1994 году, ее штаб-квартира находится в Афинах. Наряду с Грецией лидирующая роль в Ассамблее принадлежит России. BNS Категории: политика Ключевые слова: Литва, сейм, Грузия, Москва, форум православия — статья прочитана 70 раз Комментарии