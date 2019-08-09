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Грузия призывает сейм Литвы прекратить связи с межпарламентским форумом православия

Фото: regnum.ru


Грузинский парламент призвал сейм Литвы прекратить связи с Межпарламентской ассамблеей православия (МАП).

В письме вице-председателя Комитета по европейским делам грузинского парламента Георгия Канделаки, адресованном литовским депутатам, утверждает, что "в последнее время" в этой организации "доминирует Москва", а участие в ее деятельности лишь помогает воплощать повестку работы России.

В июне, на мероприятии МАП в Тбилиси, речь российского парламентария вызвала большие протесты в стране.

"Хотя мы неформально ее бойкотируем из года в год, мы поддерживаем формальный уход Грузии и призываем всех друзей не участвовать в этой контрпродуктивной деятельности", – говорится в письме.

У Литвы нет постоянной делегации в этой ассамблее, однако, на ее мероприятия она иногда направляет отдельных депутатов.
Например, в вызывавшем возмущение заседании в Грузии приняла участие член Альянса русских Ирина Разова, принадлежащая фракции Избирательной акции поляков Литвы–Союза христианских семей.

Пресс-секретарь литовского спикера Виктораса Пранцкетиса Каролина Фроловена подтвердила BNS, что письмо грузинского депутата было получено, но более детально его не комментировала.

Протесты в Тбилиси вызвало заявление российского законодателя с трибуны председателя заседания.

МАП создана в 1994 году, ее штаб-квартира находится в Афинах. Наряду с Грецией лидирующая роль в Ассамблее принадлежит России.
BNS
Категории: политика
Ключевые слова: Литва, сейм, Грузия, Москва, форум православия
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добавлена сегодня, 9 августа, 15:30

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