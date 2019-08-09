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Атамбаева поместили в СИЗО

Фото: riafan.ru


Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, бывшему главе государства предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.Об этом сообщает РИА Новости.

Задержание Атамбаева

Накануне вечером киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в Кой-Таше. У дома бывшего президента собрались сотни его сторонников, спецназ применил против них светошумовые гранаты и резиновые пули, а те открыли ответный огонь. Задержать Атамбаева не удалось.
С утра столкновения сторонников экс-президента и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 80 человек, один боец спецназа погиб.

После продолжительных переговоров Атамбаев сдался. В сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой его привезли в Бишкек.

Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям. Позднее его лишили неприкосновенности.

Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет".

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом.
РИА Новости
Категории: общество, в мире
Ключевые слова: СИЗО, Атамбаев
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добавлена сегодня, 9 августа, 15:00

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