Оранжевый уровень погоды отменил в Москве более 30 авиарейсов 🔊 Воспроизвести Фото: twitter.com



Из-за непогоды в московских аэропортах отменено более трех десятков авиарейсов. При этом отменены не только прилеты, но и задержаны вылеты. В Домодедове отменены два рейса, но зато задержаны 14, во Внукове отменен один рейс, а с опозданием будут выполнен еще десяток. В Шереметьеве задержаны девять рейсов, об этом сообщает



Погодная опасность в Москве 8 августа была повышена до оранжевого уровня, напоминает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр. Тогда впервые в российской столице была задействована система экстренного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций – по радио было распространено предупреждение о непогоде, аналогичная информация была выдана вместо программ на экраны телевизоров.



Москвичей и гостей российской столицы попросили проявлять предельную осторожность: не укрываться и не парковать транспорт под шаткими конструкциями или деревьями, а также укрыться от непогоды в капитальных строениях.



Всю минувшую ночь в Москве шел дождь. Пока обошлось без катастрофического усиления ветра. Циклон затопил Санкт-Петербург и двинулся на Тверь. Ожидается, что там выпадет треть месячной нормы осадков. В Москве же, по прогнозам синоптиков, погода наладится уже к вечеру 9 августа. Из-за непогоды в московских аэропортах отменено более трех десятков авиарейсов. При этом отменены не только прилеты, но и задержаны вылеты. В Домодедове отменены два рейса, но зато задержаны 14, во Внукове отменен один рейс, а с опозданием будут выполнен еще десяток. В Шереметьеве задержаны девять рейсов, об этом сообщает Вести.Ru Погодная опасность в Москве 8 августа была повышена до оранжевого уровня, напоминает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр. Тогда впервые в российской столице была задействована система экстренного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций – по радио было распространено предупреждение о непогоде, аналогичная информация была выдана вместо программ на экраны телевизоров.Москвичей и гостей российской столицы попросили проявлять предельную осторожность: не укрываться и не парковать транспорт под шаткими конструкциями или деревьями, а также укрыться от непогоды в капитальных строениях.Всю минувшую ночь в Москве шел дождь. Пока обошлось без катастрофического усиления ветра. Циклон затопил Санкт-Петербург и двинулся на Тверь. Ожидается, что там выпадет треть месячной нормы осадков. В Москве же, по прогнозам синоптиков, погода наладится уже к вечеру 9 августа. vesti.ru Категории: в России Ключевые слова: погода, авиарейсы, отмена — статья прочитана 32 раза Комментарии