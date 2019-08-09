|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Ученые назвали ночные походы в туалет признаком опасной болезни
Британские ученые выяснили, что ноктурия может свидетельствовать о повышенной вероятности возникновения у человека диабета, ослабленном иммунитете, болезнях сердца и онкологических заболеваниях. Об этом сообщщает РИА НОВОСТИ со ссылкой на The Sun.
Помимо этого, отмечает издание, частые ночные походы в туалет могут провоцировать психические проблемы, такие как повышенная тревожность, депрессия, психоз.
"Люди думают, что просыпаться по ночам, чтобы пойти в туалет, всего лишь часть старения, но это совершенно необязательно", — цитирует таблоид голландского уролога Филиппа Ван Керребрека.
При этом основная причина опасности ноктурии заключается в нарушениях сна.
Одной из причин ноктурии, в свою очередь, может являться избыточная выработка мочи организмом. Это также считается признаком диабета.
РИА Новости
Категории: здоровье
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|