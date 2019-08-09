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Ученые назвали ночные походы в туалет признаком опасной болезни

Фото: skrbux.ru


Британские ученые выяснили, что ноктурия может свидетельствовать о повышенной вероятности возникновения у человека диабета, ослабленном иммунитете, болезнях сердца и онкологических заболеваниях. Об этом сообщщает РИА НОВОСТИ со ссылкой на The Sun.

Помимо этого, отмечает издание, частые ночные походы в туалет могут провоцировать психические проблемы, такие как повышенная тревожность, депрессия, психоз.

"Люди думают, что просыпаться по ночам, чтобы пойти в туалет, всего лишь часть старения, но это совершенно необязательно", — цитирует таблоид голландского уролога Филиппа Ван Керребрека.

При этом основная причина опасности ноктурии заключается в нарушениях сна.

Одной из причин ноктурии, в свою очередь, может являться избыточная выработка мочи организмом. Это также считается признаком диабета.
РИА Новости
Категории: здоровье
Ключевые слова: болезнь, сон
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добавлена сегодня, 9 августа, 12:30

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