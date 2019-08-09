Ученые назвали ночные походы в туалет признаком опасной болезни 🔊 Воспроизвести Фото: skrbux.ru



Британские ученые выяснили, что ноктурия может свидетельствовать о повышенной вероятности возникновения у человека диабета, ослабленном иммунитете, болезнях сердца и онкологических заболеваниях. Об этом сообщщает



Помимо этого, отмечает издание, частые ночные походы в туалет могут провоцировать психические проблемы, такие как повышенная тревожность, депрессия, психоз.



"Люди думают, что просыпаться по ночам, чтобы пойти в туалет, всего лишь часть старения, но это совершенно необязательно", — цитирует таблоид голландского уролога Филиппа Ван Керребрека.



При этом основная причина опасности ноктурии заключается в нарушениях сна.



Одной из причин ноктурии, в свою очередь, может являться избыточная выработка мочи организмом. Это также считается признаком диабета. Британские ученые выяснили, что ноктурия может свидетельствовать о повышенной вероятности возникновения у человека диабета, ослабленном иммунитете, болезнях сердца и онкологических заболеваниях. Об этом сообщщает РИА НОВОСТИ со ссылкой на The Sun.Помимо этого, отмечает издание, частые ночные походы в туалет могут провоцировать психические проблемы, такие как повышенная тревожность, депрессия, психоз."Люди думают, что просыпаться по ночам, чтобы пойти в туалет, всего лишь часть старения, но это совершенно необязательно", — цитирует таблоид голландского уролога Филиппа Ван Керребрека.При этом основная причина опасности ноктурии заключается в нарушениях сна.Одной из причин ноктурии, в свою очередь, может являться избыточная выработка мочи организмом. Это также считается признаком диабета. РИА Новости Категории: здоровье Ключевые слова: болезнь, сон — статья прочитана 140 раз Комментарии