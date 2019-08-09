Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Александр Кряжев



Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет, сообщается в публикации на официальной странице "Украэроруха" в Facebook.



Лайнер российского авиаперевозчика "Глобус" Boeing-738 REG -VQBMG летел из Бари в Москву. Пилот, чтобы предотвратить аварийную ситуацию из-за непогоды, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины. Там судно находилось 26 минут.



В ведомстве уточнили, что диспетчеры действовали в рамках международных стандартов ICAO и на основе решения Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины от второго декабря 2015 года.



С 2015 года на Украине действует запрет на заход в воздушное пространство для российских авиакомпаний. В октябре того же года Росавиация ввела ответные меры, полностью запретив украинским авиаперевозчикам пролетать над территорией России. Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет, сообщается в публикации на официальной странице "Украэроруха" в Facebook.Лайнер российского авиаперевозчика "Глобус" Boeing-738 REG -VQBMG летел из Бари в Москву. Пилот, чтобы предотвратить аварийную ситуацию из-за непогоды, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины. Там судно находилось 26 минут.В ведомстве уточнили, что диспетчеры действовали в рамках международных стандартов ICAO и на основе решения Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины от второго декабря 2015 года.С 2015 года на Украине действует запрет на заход в воздушное пространство для российских авиакомпаний. В октябре того же года Росавиация ввела ответные меры, полностью запретив украинским авиаперевозчикам пролетать над территорией России. РИА Новости Категории: в мире Ключевые слова: Россия, Украина, запрет, самолет — статья прочитана 124 раза Комментарии