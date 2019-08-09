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Еврейская община Литвы снова открыла офис и Вильнюсскую синагогу

Фото: theculturetrip.com


Еврейская община Литвы (ЕОЛ) в четверг сообщила, что снова открывает свой офис в Вильнюсе и Вильнюсскую синагогу.

"Сегодня, вместе с (председателем общины - ред.) Фаиной Куклянски принято решение возобновить деятельность общины и синагоги", – говорится в обнародованном ЕОЛ сообщении.

Эти помещения были закрыты во вторник по причине поступивших угроз в связи с шумихой из-за решений властей Вильнюса отказаться от увековечивания памяти Казиса Шкирпы и Йонаса Норейки.

ЕОЛ указала, что приняла во внимание и то, как отнеслись к возникшему ажиотажу президент Гитанас Науседа и премьер-министр Саулюс Сквярнялис, которые заявили, что представители всех национальностей могут чувствовать себя в Литве в безопасности.
Председатель ЕОЛ Ф. Куклянски ранее говорила, что в полицию они не обращались, так как это не были реальные угрозы, а письма угрожающего содержания.

Оппонирующие Ф. Куклянски еврейские организации назвали некорректными ее решения о закрытии синагоги и других помещений.

Мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке - генералу Ветре была снята со стены Библиотеки Академии наук Литвы им. Врублевских в конце июля. Принявший это решение мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс аргументировал тем, что Й. Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества.

В конце июля столичный горсовет переименовал аллею им. Казиса Шкирпы. Это было сделано по причине публично декларированных антисемитских взглядов К. Шкирпы.

В центре Вильнюса более 300 человек в среду протестовали на митинге против этих решений, подчеркивая важную роль Й. Норейки и К. Шкирпы в антисоветском движении. Между тем еврейская община приветствовала решения вильнюсских властей.
BNS
Категории: общество
Ключевые слова: синагога, Куклянски
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 9 августа, 10:30

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