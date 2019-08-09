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Латвийская компания будет импортировать в Литву калининградскую электроэнергию



Латвийская компания Spectrum Baltic намерена импортировать в Литву электроэнергию из Калининградской области. Государственный совет по регулированию энергетики в четверг предоставил предприятию такое разрешение, подтвердил BNS совет.

В документах совета указано, что компания представила предварительный необязывающий договор купли-продажи электроэнергии, подписанный с учрежденным российским концерном "Росэнергоатом" предприятием "Балтийская АЭС", строившим в Калининградской области атомную станцию.

Ее строительство было остановлено в мае 2013 года, когда уже было выполнено более одной пятой намеченных работ.

"Балтийская АЭС" позиционирует себя как предприятие по торговле электроэнергией.

Новостное агентство "Интерфакс" в июле сообщило, что "Росэнергоатом" намерен законсервировать недостроенную АЭС и выделить на это в нынешнем году около 0,464 млрд рублей.

Как сообщает Государственный совет по регулированию энергетики, Spectrum Baltic с февраля этого года уже имеет разрешение независимого поставщика электроэнергии, однако импортировать электроэнергию из третьих стран она может только на основании договоров с предприятиями этих стран.
BNS
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Калининград, импорт, электроэнергия
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добавлена сегодня, 9 августа, 09:30

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