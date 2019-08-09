Фадеев расторг контракт с Наргиз 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Евгения Новоженина







Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.



Согласно документу, центр запрещает артистке исполнять музыкальные произведения продюсера, а также отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.



По словам собеседницы агентства, концерты в Юрмале, Красногорске, Чайковском находятся под угрозой срыва.



Комментариями Фадеева агентство пока не располагает.



Наргиз — узбекская и российская певица. В 2013 году прошла несколько этапов отбора на американском шоу The X-Factor, но потом решила принять участие в российском аналоге — проекте "Голос".



Она заняла второе место, после чего начала сотрудничать с Фадеевым. Наргиз известна по исполнению таких хитов, как "Я не твоя", "Я не верю тебе!", "Беги", "Шум сердца", "Прощай, любимый город". Согласно документу, центр запрещает артистке исполнять музыкальные произведения продюсера, а также отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.По словам собеседницы агентства, концерты в Юрмале, Красногорске, Чайковском находятся под угрозой срыва.Комментариями Фадеева агентство пока не располагает.Наргиз — узбекская и российская певица. В 2013 году прошла несколько этапов отбора на американском шоу The X-Factor, но потом решила принять участие в российском аналоге — проекте "Голос".Она заняла второе место, после чего начала сотрудничать с Фадеевым. Наргиз известна по исполнению таких хитов, как "Я не твоя", "Я не верю тебе!", "Беги", "Шум сердца", "Прощай, любимый город". РИА Новости Категории: культура, в России Ключевые слова: контракт, Наргиз, Фадеев — статья прочитана 88 раз Комментарии