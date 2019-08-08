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Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове

Фото из архива "Обзора"




Воссоединение Крыма с Россией стало итогом законного волеизъявления крымчан, а президенту Турции, прежде чем делать противоречивые заявления, следовало узнать мнение самих крымских татар, заявил РИА Новости глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара "аннексию Крыма не признала и не признает".

Умеров отметил, что это заявление противоречит партнерским взаимоотношениям Турции и России, игнорирует демократическое волеизъявление крымчан, в том числе и крымских татар, и может бросать тень сомнения на искренность взаимоотношений между двумя государствами.
По его словам, крымские татары ассоциируют себя с Россией, а их представители делегированы во власть различных уровней. И чтобы получить объективную картину жизни крымских татар в Крыму, следует поддерживать связь именно с этими людьми, а не с группой экстремистов, которая покинула полуостров после воссоединения с Россией, считает собеседник агентства.

"Эрдогану, прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", — заключил Умеров.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота, напоминает riafan.ru.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Категории: в России
Ключевые слова: Заявление, крымские татары, Эрдоган
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добавлена сегодня, 8 августа, 16:20

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