В Крыму 12 августа отпразднуют Курбан-байрам 🔊 Воспроизвести







Торжественное празднование мусульманского праздника Курбан-байрам состоится в Симферополе 12 августа в парке имени Тренёва. Об этом сообщил начальник отдела по межнациональным отношениям администрации Симферополя Ислям Усеинов, сообщает Крыминформ.



«В программе мероприятия – выступления творческих коллективов, тематические мастер-классы и ярмарка, а также дегустация традиционных блюд. С 16.30 до 18.00 в парке Тренёва пройдут концертная программа, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и народных ремесел, мастер-классы, анимационная развлекательная программа для детей, дегустация плова, а также состязания по национальной крымско-татарской борьбе «куреш», – уточнил Усеинов. «В программе мероприятия – выступления творческих коллективов, тематические мастер-классы и ярмарка, а также дегустация традиционных блюд. С 16.30 до 18.00 в парке Тренёва пройдут концертная программа, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и народных ремесел, мастер-классы, анимационная развлекательная программа для детей, дегустация плова, а также состязания по национальной крымско-татарской борьбе «куреш», – уточнил Усеинов. В 18.00 начнется официальная часть праздника. С приветственным словом к жителям и гостям города обратится муфтий мусульман Крыма. Концертная программа с участием профессиональных крымско-татарских коллективов запланирована с 18.20 до 20.00.



Празднование религиозного праздника также состоится в микрорайонах компактного проживания крымских татар: 13 августа с 16.00 до 19.00 в микрорайоне Верхнее и нижнее плато (ул. Хайри Эмир-Заде, 1), а 16 августа с 16.00 до 19.00 в микрорайоне Промзона (ул. Чешмеджи, 22).



«Администрация крымской столицы совместно с представителями инициативной группы жителей микрорайона организовывает спортивные мероприятия, в числе которых соревнования по крымско-татарской борьбе куреш и развлечения для детей», – отметил Усеинов.



Кроме того, гостей торжества будут ждать традиционные угощения. В завершение мероприятия состоится награждение победителей спортивных мероприятий.



Указом главы Крыма Сергея Аксёнова 12 августа объявлено выходным днем. По мнению "Обзора", этот момент может быть особенно интересным нашим литовским читателям, ведь именно к жителям Литвы в первую очередь обращается, надо полагать, всякий раз министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, когда заявляет о нескончаемых притеснениях крымских татар российскими властями.



Кто-то может назвать какой-нибудь праздник одного из национальных меньшинств Литвы, который стал бы выходным днём для всей Литвы?



Мусульмане празднуют Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения, через 70 дней после другого важного праздника – Ураза-байрам – в десятый день месяца Зуль-хиджа в память о жертвоприношении пророка Ибрахима. Обычно Курбан-байрам празднуют 2-3 дня. В эти дни принято дарить подарки и ходить в гости к родственникам и знакомым. Инф. «Обзора», Крыминформ Категории: в Европе Ключевые слова: Курбан-Байрам, Крым — статья прочитана 71 раз Комментарии