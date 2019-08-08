Атамбаев признался, что стрелял во время штурма 🔊 Воспроизвести Алексей Дружинин/РИА «Новости»







Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа во время штурма, сообщает ТАСС.



«У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения», - заявил он.



При этом, он оговорился, что старался не попадать по людям.



Также Атамбаев добавил, что готов приложить усилия для освобождения бойцов, которые были задержаны его сторонниками во время штурма спецподразделения «Альфа» и сейчас находятся под охраной в его доме. «У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения», - заявил он.При этом, он оговорился, что старался не попадать по людям.Также Атамбаев добавил, что готов приложить усилия для освобождения бойцов, которые были задержаны его сторонниками во время штурма спецподразделения «Альфа» и сейчас находятся под охраной в его доме. Gazeta.ru Категории: в мире Ключевые слова: Алмазбек Атамбаев, президент Киргизии — статья прочитана 124 раза Комментарии