Принцесса французского шансона и блюза Emma Hamilton выступит в Литве! 🔊 Воспроизвести



Прекрасная новость для тех, кому по сердцу обаяние, страстность, сердечность и тонкий эротизм настоящего французского шансона и блюза!



Возможно, впервые в истории у нас есть уникальная возможность «глаза в глаза», «душа в душу» ощутить всю силу и энергию этого волшебного музыкального жанра, как будто бы наяву побывать в Париже, проникнуться его неповторимым шармом…



И всё это случится 12 октября, в 19:00, в очень уютном вильнюсском зале White Piano Hall (Kėdainiu g. 8) на концерте звезды французского искусства, шансона и блюза Эммы Гамильтон!



С внешностью Амели из Монмартра, с талантом Эдит Пиаф и Патрисии Касс, Эмма Гамильтон и сопровождающий её коллектив подарит литвоской публике праздник! Праздник музыки, прекрасной песни, тёплого и нежного общения и исполненной любви Франции! Возможно, впервые в истории у нас есть уникальная возможность «глаза в глаза», «душа в душу» ощутить всю силу и энергию этого волшебного музыкального жанра, как будто бы наяву побывать в Париже, проникнуться его неповторимым шармом…И всё это случится, в 19:00, в очень уютном вильнюсском зале White Piano Hall (Kėdainiu g. 8) на концерте звезды французского искусства, шансона и блюза Эммы Гамильтон!С внешностью Амели из Монмартра, с талантом Эдит Пиаф и Патрисии Касс, Эмма Гамильтон и сопровождающий её коллектив подарит литвоской публике праздник! Праздник музыки, прекрасной песни, тёплого и нежного общения и исполненной любви Франции! А в этот раз Эмма Гамильтон в Литву прибудет с «усиленным» музыкальным составом: с изумительным гитаристом и бас-гитаристом!



Эмма Гамильтон ничуть не сомневалась в выборе своей будущей профессии, так как с детства ее окружала музыка. Ее отец – профессиональный музыкант, и, будучи младенцем, во время выступлений своих родителей она лежала на сцене в люльке.



«В возрасте пяти лет я училась игре на пианино и хотела стать музыкантом», - говорит она.



В 15 лет она слушала Эдит Пиаф, и это был период, когда музыка действительно резонировала с нею. Мать Э. Гамильтон – француженка, и она навещает своих французских родственников дважды в год. Поэтому использование французского языка и музыки в своих произведениях не требовало много усилий.



Говоря о сегодняшнем дне и об Э. Гамильтон, ставшей признанной джазовой исполнительницей, необходимо упомянуть, что подписанный ею договор с ABC и ее дебютный альбом "La musique" открыл перед нею бесчисленные возможности. Через три недели после релиза альбом уже возглавил топ 10 джазовых произведений ARIA.



«Мои выступления распланированы по уик-эндам на ближайшие восемь месяцев, - говорит исполнительница. - Я путешествую по всей стране. Это прекрасно, и я не думаю, что когда-либо устану от этого».



Выступления включают в себя также разогрев перед концертом суперзвезды Натали Коул, турне поддержки по Европе - вместе с Томми Эммануэлем и турне по стране вместе с американским джазовым дуэтом Пака и Петти.



«Примерно половина моих работ написана на английском, а половина – на французском языке», - говорит 26-летняя исполнительница.



Билеты на единственный концерт Эммы Гамильтон в White Piano hall (Вильнюс, ул. Кедайню, 8), 12 октября, в 19:00, продаются во всех кассах bilietai.lt.



Информация по сотрудничеству и предварительным заявкам по телефону: +370 618 01 331 Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, блюз, шансон, Эмма Гамильтон, Emma Hamilton География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 157 раз Комментарии