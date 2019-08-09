В Литве тысячи людей до сих пор не подключены к канализационным сетям 🔊 Воспроизвести Фото: yaplakal.com



Если балтийская республика не выполнит требования Еврокомиссии к 2023 году, ей придется выплатить миллионы евро в качестве штрафа, сообщает



Ассоциация самоуправлений Литвы указала на проблему уличных туалетов в республике.



Вильнюс уже получил предупреждение от Европейской комиссии из-за невыполненных обязательств по подключению населения к водопроводу и канализационным сетям.



"Это включает в себя уличные туалеты, которые все еще довольно распространены в стране, их можно обнаружить и в больших, и в маленьких городах. Если мы не сможем добиться этого к 2023 году, Литва столкнется с миллионными санкциями. По оценкам, в агломерациях, не подключенных к канализационным сетям, все еще находится около 30 тысяч человек", — сообщила пресс-служба ассоциации. , сообщает lt.sputniknews.ru Ассоциация самоуправлений Литвы указала на проблему уличных туалетов в республике.Вильнюс уже получил предупреждение от Европейской комиссии из-за невыполненных обязательств по подключению населения к водопроводу и канализационным сетям."Это включает в себя уличные туалеты, которые все еще довольно распространены в стране, их можно обнаружить и в больших, и в маленьких городах. Если мы не сможем добиться этого к 2023 году, Литва столкнется с миллионными санкциями. По оценкам, в агломерациях, не подключенных к канализационным сетям, все еще находится около 30 тысяч человек", — сообщила пресс-служба ассоциации. Еще одной проблемой является текущее финансовое положение водопроводных компаний. За то, что жители не согласились подключиться к центральным сетям, с муниципальных компаний взыскали более 16 миллионов евро.



Ассоциация отмечает, что в годы финансового кризиса мэриям не удалось уговорить достаточное количество граждан подключиться к центральному водопроводу и канализации. Несмотря на удобство централизованных сетей, люди отказывались, поскольку им было необходимо заплатить деньги за подключение.



"Муниципалитетам не хватает того, кто сможет сформировать активную политику, — позиции и помощи со стороны Министерства окружающей среды в решении существующих проблем. Вместо этого Министерство окружающей среды намерено представить этой осенью проект по укреплению компаний по управлению водными ресурсами, объединив их. Это все равно что сажать деревья в горящем лесу. Может, для начала стоит потушить пожар?" — подчеркнул президент ассоциации, мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс.



Первое предупреждение от ЕК балтийская республика получила в феврале прошлого года. Евросоюз выделил средства на установку сетей, но если люди к ним не присоединятся, Литве придется заплатить штраф в размере 16 миллионов евро. lt.sputniknews.ru Категории: общество Ключевые слова: штраф, Еврокомиссия, Синкявичюс, уличные туалеты — статья прочитана 107 раз Комментарии