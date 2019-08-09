Антифашисты: В Литве стартовала варварская антисемитская кампания 🔊 Воспроизвести Фрагмент обращения литовских антифашистов. Иллюстрация: eadaily.com Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/08/08/antifashisty-v-litve-startovala-varvarskaya-antisemitskaya-kampaniya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop



В Литве началась варварская антисемитская кампания, которая бок о бок идет с героизацией нацистов. С таким заявлением сегодня, 8 августа, выступили лидеры антифашистких организаций и правозащитники Литвы.Об этом сообщает



Письмо подписали председатель Социалистического народного фронта Литвы Гедрюс Грабаускас, заместитель координатора правозащитного движения «Витис» Хенрикас Йодишка и представитель «Клуба матерей Литвы» Бируте Дилпшене. Последней каплей возмущения литовских бщественников стало закрытие синагоги и бюро еврейской общины в Вильнюсе. Учреждения закрыты по инициативе самой еврейской общины из-за поступающих угроз. В Литве началась варварская антисемитская кампания, которая бок о бок идет с героизацией нацистов. С таким заявлением сегодня, 8 августа, выступили лидеры антифашистких организаций и правозащитники Литвы.Об этом сообщает Edaily.com Письмо подписали председатель Социалистического народного фронта Литвы, заместитель координатора правозащитного движения «Витис»и представитель «Клуба матерей Литвы». Последней каплей возмущения литовских бщественников стало закрытие синагоги и бюро еврейской общины в Вильнюсе. Учреждения закрыты по инициативе самой еврейской общины из-за поступающих угроз. «В социальных сетях началась активная антисемитская кампания, а члены еврей общины Литвы начали получать массовые угрозы в виде телефонных звонков, писем, личных оскорблений. По решению руководителей еврейской общины Литвы, с 7 августа закрыта синагога в столице Литвы Вильнюсе и бюро еврейской общины Литвы. Председатель общины Фаина Куклянски заявила: „Есть реальные угрозы и мы вынуждены закрыть синагогу, также бюро еврейской общины“», — говорится в обращении антифашистов.



Авторы открытого письма обнародовали хронологию событий, которые привели к антисемитским выходкам в Литве. В середине июля 2019 года в городском совете Вильнюса началось обсуждение вопроса об упразднении название улицы Казиса Шкирпы (литовского дипломата 1940-х годов, основателя т.н. «Литовского фронта активистов», который с приходом немецко-фашистских войск призывал «избавиться от евреев»). Затем в конце июля была снята памятная доска пособнику Холокоста Йонасу Норейке, — «и это вызвало еще более грозную реакцию местных неонацистов», — пишут авторы письма.



«Начались несанкционированные акции, в СМИ и социальных сетях появились антисемитские статьи, разные группы неонацистов начали давление с требованием вернуть памятную доску и название улицы. К антисемитским выпадам и героизации нацизма причастны известные люди, такие как члены Сейма Литвы Лауринас Касчюнас и Аудронис Ажубалис (бывший министр иностранных дел Литвы. — EADaily), влиятельный чиновник Линас Кадис, полковник литовской армии Ауксе Усене, председатель партии таутиников и республиканцев Сакалас Городецкис, один из лидеров Союза стрелков Раймундас Каминскас, бывший член Сейма, известный неонацист Альгис Петрусявичюс и целый ряд других подобных деятелей», — продолжили автор обращения.



28 июля в Литву прибыли две телегруппы из России и США для проведения съёмок сюжетов о Холокосте в Прибалтике. Четырех иностранных граждан (трое из них еврейского происхождения) сопровождали член еврейской общины Литвы Хаим Баргман, правозащитник Валдас Валюнас и председатель Соцфронта Гедрюс Грабаускас. В городке Вилкия, где тележурналисты снимали памятную доску Зенонасу Игнатавичюсу, который в 1941—1944 гг. был капеланом нацистского батальона, истребившего в Литве и Белоруссии свыше 50 тысяч мирных граждан, к ним подошли местные неонацисты и начали угрожать.



«Они кричали: „Почему снимаете на видео доску герою?“, „Покажите документы!“, „Убирайтесь вон!“ Когда они узнали, что среди нас есть и евреи, стали еще более агрессивными. Начали кричать: „Здесь не нужны жидовские морды!“ Валюнаса они обозвали „ватником“ и „слугой евреев“, агрессивно пристали к продюсеру Левину, требовали его документы», — рассказал Грабаускас.



Вечером 7 августа в Вильнюсе состоялся митинг неонацистов, в котором участвовали свыше 500 человек. Экстремисты стояли с плакаты с надписями: «Община евреев Литвы — филиал Кремля?», «Евреи, не вам нас учить!» Некоторые участники митинга держали портреты Шкирпы и Норейки. На днях в антисемитскую кампанию включился и известный литовский политик Витаутас Ландсбергис, заявивший о Фаине Куклянски:



«Опять вижу эту жидовку. Кому выгодны действие Фаины Куклянски? Сразу ясно, кому — это хороший подарок Кремлю».



Авторы обращения призывают демонтировать другие объекты героизации нацизма — памятники организаторам Холокоста генералу Плехавичюсу, Крикштанонису, Барзда, Случке, Старкусу и другим палачам.



«Официальный Вильнюс должен наконец сказать: с кем он — с палачами собственного народа, участниками Холокоста, с теми, кто открывал еврейские гетто, убийцами советских военнопленных, с теми, кто сжигал целые деревни во времена немецкой фашисткой оккупации, или освободителями от фашизма, которые спасли Литву от коричневой чумы?», — заключают автор письма. Edaily.com Категории: общество, культура, история Ключевые слова: нацизм, Ажубалис, антисемитизм, Грабаускас, Йодишка, Дилпшене, Кулянски География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии