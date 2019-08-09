Все торговые сети Литвы откажутся от пластика до 2021 года, первой это сделает Iki 🔊 Воспроизвести Фото: red-fond.ru



Крупнейшая в Литве торговая сеть Iki первой в стране откажется от торговли одноразовой пластиковой посуды и соломкой для питья. Другие торговые сети сделают это постепенно до середины 2021 года, когда Литва должна будет окончательно провести в жизнь директиву Евросоюза (ЕС) и сократить использование одноразовых пластиковых изделий.



Сеть Iki сообщила, что ассортимент этих товаров не будет пополняться с августа. По словам представителя Iki по вопросам коммуникации Берты Чайкаускайте, в данный момент в некоторых магазинах сети еще распродаются их остатки.



"Изменения ощутят покупатели всех городов Литвы, в которых действуют магазины IkI. Вскоре одноразовых пластиковых изделий не будет во всех 229 магазинах Iki и Iki Express", – отметила в пресс-релизе Б. Чайкаускайте. Крупнейшая в Литве торговая сеть Iki первой в стране откажется от торговли одноразовой пластиковой посуды и соломкой для питья. Другие торговые сети сделают это постепенно до середины 2021 года, когда Литва должна будет окончательно провести в жизнь директиву Евросоюза (ЕС) и сократить использование одноразовых пластиковых изделий.Сеть Iki сообщила, что ассортимент этих товаров не будет пополняться с августа. По словам представителя Iki по вопросам коммуникации Берты Чайкаускайте, в данный момент в некоторых магазинах сети еще распродаются их остатки."Изменения ощутят покупатели всех городов Литвы, в которых действуют магазины IkI. Вскоре одноразовых пластиковых изделий не будет во всех 229 магазинах Iki и Iki Express", – отметила в пресс-релизе Б. Чайкаускайте. Она отметила, что Iki предложит покупателям более дружественные для окружающей среды альтернативы. Их уже предлагает крупнейшая в странах Балтии торговая сеть Maxima – она сообщила, что больше не торгует пластиковой посудой, соломкой для питья и пакетами на Куршской косе, а до 2021 года постепенно откажется от них во всех магазинах сети.



"До 2021 года постепенно мы уберем одноразовые пластиковые изделия с рынка и предложим альтернативные варианты из перерабатываемых материалов – бумаги, сахарного тростника, конопли и тому подобное", – сказала BNS пресс-атташе Maxima LT Рима Аукштуолите.



Торговая сеть Rimi собирается изъять из торговли пластиковую посуду и соломку до 2020 года. По словам менеджера компании по связям с общественностью Гедре Буйвидене, сейчас постепенно производится замена ассортимента, в магазинах появляется альтернатива.



Сеть Norfa говорит, что откажется от пластика, "когда вступят в силу единые для всех правовые акты".



"Сейчас пластиковые изделия довольно популярны, потому что деревянные, стеклянные или бумажные заменители заметно дороже", – сказал BNS пресс-атташе Norfa Дарюс Рилишкис.



Принятая в этом году директива ЕС предусматривает, что до 2026 года необходимо сократить потребление пластиковой тары для продуктов питания и тары для напитков с пробками и крышками.



Литва, как и другие страны ЕС, должна перенести положения директивы в национальное право в течение двух лет – до июня 2021 года. BNS Категории: общество Ключевые слова: Maxima, Norfa, Iki, пластиковая посуда — статья прочитана 133 раза Комментарии