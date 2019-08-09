Правительство склонно строить министерский городок у сейма 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы продолжает пестовать планы строительства отдельного городка для девяти министерств, склоняется к месту у сейма в Вильнюсе, на месте нынешней бесплатной автомобильной парковки.



Этот вариант Кабмин выбирает как наиболее экономичный из четырех альтернатив, представленных в исследовании Имущественного банка. Из пяти рассматривавшихся вариантов переселения было избрано строительство новых зданий.



"После проведения анализа урбанистических, архитектурных и технических аспектов участков, принадлежащих государству по праву собственности, и оценки возможностей реализации проекта министерского городка, было предложено оптимальное место для его создания – участок у сейма", – сообщил BNS отдел правительственной канцелярии по связям с общественностью. Правительство Литвы продолжает пестовать планы строительства отдельного городка для девяти министерств, склоняется к месту у сейма в Вильнюсе, на месте нынешней бесплатной автомобильной парковки.Этот вариант Кабмин выбирает как наиболее экономичный из четырех альтернатив, представленных в исследовании Имущественного банка. Из пяти рассматривавшихся вариантов переселения было избрано строительство новых зданий."После проведения анализа урбанистических, архитектурных и технических аспектов участков, принадлежащих государству по праву собственности, и оценки возможностей реализации проекта министерского городка, было предложено оптимальное место для его создания – участок у сейма", – сообщил BNS отдел правительственной канцелярии по связям с общественностью. Имущественный банк сообщил BNS, что в целом в исследовании анализировались 11 мест в Вильнюсе, на конечном этапе были выбраны четыре.



Канцлер сейма Дайва Раудонене подтвердила BNS, что недавно правление парламента получил письмо о строительстве, однако оно пока не рассматривалось.



Рассматривались и пять вариантов развития проекта: покупка уже построенного здания, строительство нового комплекса, а также строительство такого комплекса за счет частного и государственного партнерства, лизинг. Избран вариант нового строительства.



"Этот способ реализации указан в инвестиционном проекте как финансов наиболее обоснованный", – сказал BNS руководитель службы Имущественного банка по вопросам коммуникации Томас Багдонас.



Имущественный банк считает, что при использовании традиционного оборудования, в зависимости от избранного места и прочих факторов, строительство обойдется от 62 до 67 млн евро. Это планируется сделать за государственные средства. Подсчитано, что такие инвестиции потребуются для оборудования помещений площадью 24 тыс. кв. метров – в целом около 2 тыс. рабочих мест. Планирующиеся выселить сейчас министерства занимают около 40 тыс. кв. метров.



По сообщению Имущественного банка, точное количество зданий и их размещение на участке выяснятся только после архитектурного конкурса. В проекте отмечается, что в новые помещения должны переехать Министерства окружающей среды, энергетики, финансов, социальной защиты и труда, здравоохранения, транспорта, юстиции, экономики, сельского хозяйства.



С момента строительства реализация проекта потребует три года. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: правительство, строительство, министерство — статья прочитана 138 раз Комментарии