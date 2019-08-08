Латыши промахнулись, назвав русских прибалтики оккупантами - Юрий Алексеев 🔊 Воспроизвести Фото: ee.sputnikneews.ru



Говоря о третьем августа, публицист рассказал, «где видели как люди вышли с айфончиками, сами не знаю за что. Причем, когда их взяли полицейские они устроили селфи. В какой еще стране при задержании оставляли телефон. Первое, что забирают это телефон, потом отбирают компьютер, флешки и все-все. Ну это происходит в свободной Европе, в России все происходит иначе. 12 лет назад в Эстонии произошла бронзовая ночь, когда решили снести памятник на могиле советскому солдату».



Относительно русофобии в бывших республиках Советского союза, эксперт рассказал, что разрушать памятники той эпохи это сейчас тренд, который возрождает фашизм. Юрий Алексеев рассказал о происходящих событиях в Риге. Об этом сообщает News Front Говоря о третьем августа, публицист рассказал, «где видели как люди вышли с айфончиками, сами не знаю за что. Причем, когда их взяли полицейские они устроили селфи. В какой еще стране при задержании оставляли телефон. Первое, что забирают это телефон, потом отбирают компьютер, флешки и все-все. Ну это происходит в свободной Европе, в России все происходит иначе. 12 лет назад в Эстонии произошла бронзовая ночь, когда решили снести памятник на могиле советскому солдату».Относительно русофобии в бывших республиках Советского союза, эксперт рассказал, что разрушать памятники той эпохи это сейчас тренд, который возрождает фашизм. «В Латвии решили перевести обучение на латышский язык, но теперь проблема не хватает учителей. Латышским деткам, которые не знают русский язык и их родителям все равно, а русским детям трудно что-то внушить», — добавил эксперт.



Гость в студии подчеркнул, что латыши промахнулись, назвав русских Прибалтики оккупантами. На Украине было не так, проводилась мягкая украинизация. Сейчас на Украине происходит большая трагедия, украинизировать всех украинцев не получится, но с двух сторон Донбасса говорят на русском и продолжают воевать.







В студии программы «На самом деле» агентства News Front были Юрий Алексеев, публицист (Латвия), и постоянный ведущий программы — Сергей Веселовский. News Front Категории: в странах Балтии Ключевые слова: оккупанты, русские прибалтики — статья прочитана 138 раз Комментарии