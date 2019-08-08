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Сердечный привет: на Аляске нашли бутылку с посланием из СССР
Проживающий на Аляске американец Тайлер Иванофф обнаружил в прибрежных водах бутылку с посланием от советских моряков. Датировано оно 20 июня 1969 года, то есть в открытых водах записка провела немногим более полувека.Об этом сообщает Вести.Ru.
Находка "всплыла" в заливе Шишмарев, где ее и выловил Тайлер. Самостоятельно перевести сообщение он не смог, а потому обратился через соцсети к русскоязычным друзьям.
"Сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства. Флот В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак. Приветствую Вас, кто найдёт эту бутылку просим сообщить по адресу гор. Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак всему экипажу", — написал неизвестный гражданин Советского Союза.
Плавбаза "Сулак" была построена в Японии в 1966 году. В 1992 году судно было списано и продано на металлолом.
vesti.ru
Категории: в мире
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