Якутские подростки в экопарке забили камнями птиц 🔊 Воспроизвести Фото: secondscene.com



Якутские подростки нанесли ущерб имуществу экологического парка "Лебединое озеро" — они забили камнями птиц, взломали ящик для пожертвований, а также сломали статуэтку лебедя. Злоумышленники вызваны с родителями в полицию, решается вопрос об административном наказании. Об этом сообщает



Третьего августа в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как компания молодых людей бросает камни в птиц, а также ломает статуэтку лебедя. Один из жителей Якутска, увидев жестокие кадры, написал заявление в полицию.



На сайте МВД по Республике Саха сообщается, что личности хулиганов были установлены. Это четверо учащихся в возрасте от 15 до 18 лет, в их числе две девушки. Молодые люди прокомментировали свой поступок. По их словам, вечером они распивали спиртные напитки в одном из строящихся домов, после этого отправились на озеро в экопарк "Лебединое озеро". Там хулиганы совершили повреждение имущества. На сайте ведомства не указывается, что злоумышленники забили птиц. Якутские подростки нанесли ущерб имуществу экологического парка "Лебединое озеро" — они забили камнями птиц, взломали ящик для пожертвований, а также сломали статуэтку лебедя. Злоумышленники вызваны с родителями в полицию, решается вопрос об административном наказании. Об этом сообщает Вести.Ru Третьего августа в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как компания молодых людей бросает камни в птиц, а также ломает статуэтку лебедя. Один из жителей Якутска, увидев жестокие кадры, написал заявление в полицию.На сайте МВД по Республике Саха сообщается, что личности хулиганов были установлены. Это четверо учащихся в возрасте от 15 до 18 лет, в их числе две девушки. Молодые люди прокомментировали свой поступок. По их словам, вечером они распивали спиртные напитки в одном из строящихся домов, после этого отправились на озеро в экопарк "Лебединое озеро". Там хулиганы совершили повреждение имущества. На сайте ведомства не указывается, что злоумышленники забили птиц. Отмечается, что несовершеннолетние были опрошены в присутствии законных представителей. О случившемся проинформированы руководители общеобразовательных школ, в которых обучаются опрошенные.



В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Решается вопрос о привлечении представителей несовершеннолетних к административной ответственности. vesti.ru Категории: чп и криминал, в России Ключевые слова: подростки, жестокость — статья прочитана 128 раз Комментарии