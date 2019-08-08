Главная >> Новости >> чп и криминал, в России >> Якутские подростки в экопарке забили камнями птиц

Якутские подростки в экопарке забили камнями птиц

Фото: secondscene.com


Якутские подростки нанесли ущерб имуществу экологического парка "Лебединое озеро" — они забили камнями птиц, взломали ящик для пожертвований, а также сломали статуэтку лебедя. Злоумышленники вызваны с родителями в полицию, решается вопрос об административном наказании. Об этом сообщает Вести.Ru.

Третьего августа в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как компания молодых людей бросает камни в птиц, а также ломает статуэтку лебедя. Один из жителей Якутска, увидев жестокие кадры, написал заявление в полицию.

На сайте МВД по Республике Саха сообщается, что личности хулиганов были установлены. Это четверо учащихся в возрасте от 15 до 18 лет, в их числе две девушки. Молодые люди прокомментировали свой поступок. По их словам, вечером они распивали спиртные напитки в одном из строящихся домов, после этого отправились на озеро в экопарк "Лебединое озеро". Там хулиганы совершили повреждение имущества. На сайте ведомства не указывается, что злоумышленники забили птиц.
Отмечается, что несовершеннолетние были опрошены в присутствии законных представителей. О случившемся проинформированы руководители общеобразовательных школ, в которых обучаются опрошенные.

В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Решается вопрос о привлечении представителей несовершеннолетних к административной ответственности.
vesti.ru
Категории: чп и криминал, в России
Ключевые слова: подростки, жестокость
статья прочитана 128 раз
добавлена сегодня, 8 августа, 16:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка