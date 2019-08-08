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Будут реконструироваться причалы Klaipedos nafta

Фото: en.delfi.lt


Причалы, используемые в Клайпедском порту литовской компанией перевалки нефти и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta, за 27,2 млн евро (с НДС) реконструируют вильнюсская строительная компания Tilsta и компания прокладки дорог и инженерных сетей Fegda.

Klaipedos nafta вместе с дирекцией Клайпедского порта и двумя упомянутыми выше компаниями подписали договор, сообщила Klaipedos nafta.

"Проект реконструкции причалов создаст добавочную стоимость не только для Klaipedos nafta, но и для всей логистической цепочки, в которую входят Клайпедский порт, железная дорога, судоходные компании, литовские и международные партнеры", – отметил в пресс-релизе временный руководитель компании, директор по вопросам нефтебизнеса Дарюс Шилянскис.

По его словам, реконструкция необходима, поскольку растут объемы грузов, возникают их новые типы.

Для перевалки грузов на суда к июню 2022 года планируется адаптировать сейчас не используемый участок причала длиной 235 метров и углубить его канал до 17 метров. В таком случае Klaipedos nafta сможет одновременно принимать 3 танкера – сейчас она принимает лишь два.

Позднее планируются еще два этапа реконструкции причалов, они займут 4 года и охватят обновление конструкций причала типа больверк, реконструкцию волнорезов и углубление судоходного канала до 17 метров.
BNS
Категории: экономика
Ключевые слова: Klaipedos nafta
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 8 августа, 15:30

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