Пенсионерка сутки простояла в трясине, рыком отпугивая медведя 🔊 Воспроизвести Фото: mk.ru



В Хабаровском крае добровольцы, полицейские и охотники спасли 83-летнюю женщину, сутки простоявшую в заиленном ручье, в то время как вокруг кружил медведь. Хищника пенсионерка отпугивала рыком, при это сама постепенно погружалась в трясину. Спасательную операцию сняли на видео.Об этом сообщает



Анна Землякова отправилась за грибами 5 августа, спустя сутки ее родственники сообщили о том, что женщина так и не вернулась из леса. Поисковики днем обследовали местность вокруг поселка Сита, где живет пенсионерка, но никаких следов не обнаружили. А вот вечером вторая группа наткнулась на лежанку медведя, рядом с которой обнаружила ведро с грибами. Дальше продвигаться без оружия добровольцы поисково-спасательного отряда "Лига Спас" не решились, а потому вернулись в штаб. В Хабаровском крае добровольцы, полицейские и охотники спасли 83-летнюю женщину, сутки простоявшую в заиленном ручье, в то время как вокруг кружил медведь. Хищника пенсионерка отпугивала рыком, при это сама постепенно погружалась в трясину. Спасательную операцию сняли на видео.Об этом сообщает Вести.Ru Анна Землякова отправилась за грибами 5 августа, спустя сутки ее родственники сообщили о том, что женщина так и не вернулась из леса. Поисковики днем обследовали местность вокруг поселка Сита, где живет пенсионерка, но никаких следов не обнаружили. А вот вечером вторая группа наткнулась на лежанку медведя, рядом с которой обнаружила ведро с грибами. Дальше продвигаться без оружия добровольцы поисково-спасательного отряда "Лига Спас" не решились, а потому вернулись в штаб. Спустя некоторое время на место выдвинулась "ударная" группа в составе двух полицейских, двух охотников и спасателей. Позже была вызвана машина.



"В нескольких метрах от лежанки медведя было обнаружено ведро с грибами, в овраге высветили бабушку! Она стояла в воде, глина затянула её, оставалось 15 сантиметров, и было бы уже поздно... Она пыталась рычать, чтобы отпугнуть от себя зверя. Пока ждали транспорт, сооружали носилки. В это же время к группе стал подходить медведь. Ребята встали спиной к спине, охотник приготовился... Медведь кружил около ребят, и в этот момент приехал транспорт!" — рассказали участники операции



Женщину доставили в больницу, но врачи не выявили у нее серьезных травм, так что вскоре она отправится домой.



"Медведи нас в этом году окружили. Грибов и ягод мало очень в тайге, вот и идут ближе к людям. Анну Яковлевну нашли-то всего в километре от села", — рассказал изданию "Хабаровский край сегодня" житель Ситы. vesti.ru Категории: в России Ключевые слова: медведь, пенсионерка, рык — статья прочитана 89 раз Комментарии