Iki отказывается от одноразовой пластиковой посуды и соломок для напитков 🔊 Воспроизвести Фото: profile.ru



Крупнейшая в Литве торговая сеть Iki в ближайшее время откажется от одноразовой пластиковой посуды и соломок для питья. Ассортимент этих товаров не будет пополняться с августа, сообщила Iki.



По словам представителя Iki по вопросам коммуникации Берты Чайкаускайте, в данный момент в некоторых магазинах сети еще распродаются их остатки.



"Вскоре одноразовых пластиковых изделий не будет во всех 229 магазинах Iki и Iki Express", – отметила в пресс-релизе Б. Чайкаускайте.



Она отметила, что Iki предложит покупателям более дружественные для окружающей среды альтернативы.



"Мы уже предлагаем одноразовую бумажную посуду и деревянные столовые приборы. В некоторых магазинах можно приобрести и одноразовую посуду, сделанную из сахарного тростника", – сказала она.



Крупнейшая в Балтийских странах сеть супермаркетов Maxima ранее сообщила, что не будет торговать пластиковой посудой, соломками и мешками на Куршской Косе.



Гендиректор Maxima Кристина Мейде тогда отметила, что сеть до конца года планирует сократить использование пластиковых мешков до 30%. Крупнейшая в Литве торговая сеть Iki в ближайшее время откажется от одноразовой пластиковой посуды и соломок для питья. Ассортимент этих товаров не будет пополняться с августа, сообщила Iki.По словам представителя Iki по вопросам коммуникации Берты Чайкаускайте, в данный момент в некоторых магазинах сети еще распродаются их остатки."Вскоре одноразовых пластиковых изделий не будет во всех 229 магазинах Iki и Iki Express", – отметила в пресс-релизе Б. Чайкаускайте.Она отметила, что Iki предложит покупателям более дружественные для окружающей среды альтернативы."Мы уже предлагаем одноразовую бумажную посуду и деревянные столовые приборы. В некоторых магазинах можно приобрести и одноразовую посуду, сделанную из сахарного тростника", – сказала она.Крупнейшая в Балтийских странах сеть супермаркетов Maxima ранее сообщила, что не будет торговать пластиковой посудой, соломками и мешками на Куршской Косе.Гендиректор Maxima Кристина Мейде тогда отметила, что сеть до конца года планирует сократить использование пластиковых мешков до 30%. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: Maxima, Iki, пластиковая посуда — статья прочитана 110 раз Комментарии