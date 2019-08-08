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Iki отказывается от одноразовой пластиковой посуды и соломок для напитков

Фото: profile.ru


Крупнейшая в Литве торговая сеть Iki в ближайшее время откажется от одноразовой пластиковой посуды и соломок для питья. Ассортимент этих товаров не будет пополняться с августа, сообщила Iki.

По словам представителя Iki по вопросам коммуникации Берты Чайкаускайте, в данный момент в некоторых магазинах сети еще распродаются их остатки.

"Вскоре одноразовых пластиковых изделий не будет во всех 229 магазинах Iki и Iki Express", – отметила в пресс-релизе Б. Чайкаускайте.

Она отметила, что Iki предложит покупателям более дружественные для окружающей среды альтернативы.

"Мы уже предлагаем одноразовую бумажную посуду и деревянные столовые приборы. В некоторых магазинах можно приобрести и одноразовую посуду, сделанную из сахарного тростника", – сказала она.

Крупнейшая в Балтийских странах сеть супермаркетов Maxima ранее сообщила, что не будет торговать пластиковой посудой, соломками и мешками на Куршской Косе.

Гендиректор Maxima Кристина Мейде тогда отметила, что сеть до конца года планирует сократить использование пластиковых мешков до 30%.
BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: Maxima, Iki, пластиковая посуда
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добавлена сегодня, 8 августа, 14:30

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