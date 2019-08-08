|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Iki отказывается от одноразовой пластиковой посуды и соломок для напитков
Крупнейшая в Литве торговая сеть Iki в ближайшее время откажется от одноразовой пластиковой посуды и соломок для питья. Ассортимент этих товаров не будет пополняться с августа, сообщила Iki.
По словам представителя Iki по вопросам коммуникации Берты Чайкаускайте, в данный момент в некоторых магазинах сети еще распродаются их остатки.
"Вскоре одноразовых пластиковых изделий не будет во всех 229 магазинах Iki и Iki Express", – отметила в пресс-релизе Б. Чайкаускайте.
Она отметила, что Iki предложит покупателям более дружественные для окружающей среды альтернативы.
"Мы уже предлагаем одноразовую бумажную посуду и деревянные столовые приборы. В некоторых магазинах можно приобрести и одноразовую посуду, сделанную из сахарного тростника", – сказала она.
Крупнейшая в Балтийских странах сеть супермаркетов Maxima ранее сообщила, что не будет торговать пластиковой посудой, соломками и мешками на Куршской Косе.
Гендиректор Maxima Кристина Мейде тогда отметила, что сеть до конца года планирует сократить использование пластиковых мешков до 30%.
BNS
Ключевые слова: Maxima, Iki, пластиковая посуда
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|