Несколько сотен человек в Вильнюсе протестовали против снятия памятных досок 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Андрей Богданов



Несколько сотен человек в среду в Вильнюсе протестовали против решений столичных властей отказаться от увековечения памяти офицеров Казиса Шкирпы и Йонаса Норейки по причине их возможного вклада в расправу над евреями в Литве в годы Второй мировой войны.



Участники митинга, прошедшего в центре Вильнюса, у памятника Королю Миндаугасу, призвали вернуть аллее имя дипломата и офицера Казиса Шкирпы и вновь повесить мемориальную доску офицеру Йонасу Норейке на стену Академбиблиотеки за сопротивление советской оккупации.



В руках у демонстрантов были флаги Литвы и плакаты с портретами этих исторических лиц, а также с надписями, осуждающими мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса и Еврейскую общину Литвы за противопоставление общества в услугу России. Несколько сотен человек в среду в Вильнюсе протестовали против решений столичных властей отказаться от увековечения памяти офицеров Казиса Шкирпы и Йонаса Норейки по причине их возможного вклада в расправу над евреями в Литве в годы Второй мировой войны.Участники митинга, прошедшего в центре Вильнюса, у памятника Королю Миндаугасу, призвали вернуть аллее имя дипломата и офицера Казиса Шкирпы и вновь повесить мемориальную доску офицеру Йонасу Норейке на стену Академбиблиотеки за сопротивление советской оккупации.В руках у демонстрантов были флаги Литвы и плакаты с портретами этих исторических лиц, а также с надписями, осуждающими мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса и Еврейскую общину Литвы за противопоставление общества в услугу России. Дочь партизана Ангеле Якавоните призвала политиков "не принижать патриотическую историю" и должным образом увековечить важных лиц, стремившихся к независимости Литвы.



"Давайте не будем забывать о героях нашего народа", – сказала участница протеста.



Ранним утром в минувшую субботу со стены Библиотеки Академии наук Литвы была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре.



Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что это было сделано с учетом того, что Й. Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества.



В конце июля столичный горсовет после жарких дискуссий и протестов общественных деятелей переименовал столичную аллею им. Казиса Шкирпы в аллею Триспальвес (Триколора). Это было сделано по причине публично декларированных антисемитских взглядов К. Шкирпы.



Оба решения вызвали и поддержку, и протесты.



Следившие за митингом полицейские сказали BNS, что в нем участвовали более 300 человек.



"Й. Норейка и К. Шкирпа - наши герои, которые боролись за Литву", – сказала пришедшая на протест 35-летняя Рената, отказавшаяся называть свою фамилию.



80-летний пенсионер Гедрюс Лауцюс был возмущен тем, что решения отказаться от увековечения памяти были приняты, не посоветовавшись с общественностью.



"Такие вещи недопустимы", – сказал Г. Лауцюс.



На митинге были и несколько политиков, среди которых бывший кандидат в президенты Арвидас Юозайтис и член сейма Миндаугас Пуйдокас.



С ростом напряжения, во вторник Еврейская община Литвы сообщила о закрытии на неопределенный срок Вильнюсской синагоги и своего офиса по причине угроз. BNS Категории: общество, история Ключевые слова: евреи, митинг, Норейка, Шкирпа, Шимашюс — статья прочитана 115 раз Комментарии