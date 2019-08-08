Главная >> Новости >> общество, история >> Несколько сотен человек в Вильнюсе протестовали против снятия памятных досок

Несколько сотен человек в Вильнюсе протестовали против снятия памятных досок

© Sputnik/ Андрей Богданов


Несколько сотен человек в среду в Вильнюсе протестовали против решений столичных властей отказаться от увековечения памяти офицеров Казиса Шкирпы и Йонаса Норейки по причине их возможного вклада в расправу над евреями в Литве в годы Второй мировой войны.

Участники митинга, прошедшего в центре Вильнюса, у памятника Королю Миндаугасу, призвали вернуть аллее имя дипломата и офицера Казиса Шкирпы и вновь повесить мемориальную доску офицеру Йонасу Норейке на стену Академбиблиотеки за сопротивление советской оккупации.

В руках у демонстрантов были флаги Литвы и плакаты с портретами этих исторических лиц, а также с надписями, осуждающими мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса и Еврейскую общину Литвы за противопоставление общества в услугу России.
Дочь партизана Ангеле Якавоните призвала политиков "не принижать патриотическую историю" и должным образом увековечить важных лиц, стремившихся к независимости Литвы.

"Давайте не будем забывать о героях нашего народа", – сказала участница протеста.

Ранним утром в минувшую субботу со стены Библиотеки Академии наук Литвы была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре.

Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что это было сделано с учетом того, что Й. Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества.

В конце июля столичный горсовет после жарких дискуссий и протестов общественных деятелей переименовал столичную аллею им. Казиса Шкирпы в аллею Триспальвес (Триколора). Это было сделано по причине публично декларированных антисемитских взглядов К. Шкирпы.

Оба решения вызвали и поддержку, и протесты.

Следившие за митингом полицейские сказали BNS, что в нем участвовали более 300 человек.

"Й. Норейка и К. Шкирпа - наши герои, которые боролись за Литву", – сказала пришедшая на протест 35-летняя Рената, отказавшаяся называть свою фамилию.

80-летний пенсионер Гедрюс Лауцюс был возмущен тем, что решения отказаться от увековечения памяти были приняты, не посоветовавшись с общественностью.

"Такие вещи недопустимы", – сказал Г. Лауцюс.

На митинге были и несколько политиков, среди которых бывший кандидат в президенты Арвидас Юозайтис и член сейма Миндаугас Пуйдокас.

С ростом напряжения, во вторник Еврейская община Литвы сообщила о закрытии на неопределенный срок Вильнюсской синагоги и своего офиса по причине угроз.
BNS
Категории: общество, история
Ключевые слова: евреи, митинг, Норейка, Шкирпа, Шимашюс
статья прочитана 115 раз
добавлена сегодня, 8 августа, 14:00

Комментарии

обыватель
8 августа, 15:58
#
"Й. Норейка и К. Шкирпа - наши герои, которые боролись за Литву", – сказала пришедшая на протест 35-летняя Рената, отказавшаяся называть свою фамилию.

СРАМОТА!
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка