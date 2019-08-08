Несколько сотен человек в Вильнюсе протестовали против снятия памятных досок

Несколько сотен человек в среду в Вильнюсе протестовали против решений столичных властей отказаться от увековечения памяти офицеров Казиса Шкирпы и Йонаса Норейки по причине их возможного вклада в расправу над евреями в Литве в годы Второй мировой войны.
Участники митинга, прошедшего в центре Вильнюса, у памятника Королю Миндаугасу, призвали вернуть аллее имя дипломата и офицера Казиса Шкирпы и вновь повесить мемориальную доску офицеру Йонасу Норейке на стену Академбиблиотеки за сопротивление советской оккупации.
В руках у демонстрантов были флаги Литвы и плакаты с портретами этих исторических лиц, а также с надписями, осуждающими мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса и Еврейскую общину Литвы за противопоставление общества в услугу России.
Дочь партизана Ангеле Якавоните призвала политиков "не принижать патриотическую историю" и должным образом увековечить важных лиц, стремившихся к независимости Литвы.
"Давайте не будем забывать о героях нашего народа", – сказала участница протеста.
Ранним утром в минувшую субботу со стены Библиотеки Академии наук Литвы была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре.
Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что это было сделано с учетом того, что Й. Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества.
В конце июля столичный горсовет после жарких дискуссий и протестов общественных деятелей переименовал столичную аллею им. Казиса Шкирпы в аллею Триспальвес (Триколора). Это было сделано по причине публично декларированных антисемитских взглядов К. Шкирпы.
Оба решения вызвали и поддержку, и протесты.
Следившие за митингом полицейские сказали BNS, что в нем участвовали более 300 человек.
"Й. Норейка и К. Шкирпа - наши герои, которые боролись за Литву", – сказала пришедшая на протест 35-летняя Рената, отказавшаяся называть свою фамилию.
80-летний пенсионер Гедрюс Лауцюс был возмущен тем, что решения отказаться от увековечения памяти были приняты, не посоветовавшись с общественностью.
"Такие вещи недопустимы", – сказал Г. Лауцюс.
На митинге были и несколько политиков, среди которых бывший кандидат в президенты Арвидас Юозайтис и член сейма Миндаугас Пуйдокас.
С ростом напряжения, во вторник Еврейская община Литвы сообщила о закрытии на неопределенный срок Вильнюсской синагоги и своего офиса по причине угроз.
"Давайте не будем забывать о героях нашего народа", – сказала участница протеста.
Ранним утром в минувшую субботу со стены Библиотеки Академии наук Литвы была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре.
Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что это было сделано с учетом того, что Й. Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества.
В конце июля столичный горсовет после жарких дискуссий и протестов общественных деятелей переименовал столичную аллею им. Казиса Шкирпы в аллею Триспальвес (Триколора). Это было сделано по причине публично декларированных антисемитских взглядов К. Шкирпы.
Оба решения вызвали и поддержку, и протесты.
Следившие за митингом полицейские сказали BNS, что в нем участвовали более 300 человек.
"Й. Норейка и К. Шкирпа - наши герои, которые боролись за Литву", – сказала пришедшая на протест 35-летняя Рената, отказавшаяся называть свою фамилию.
80-летний пенсионер Гедрюс Лауцюс был возмущен тем, что решения отказаться от увековечения памяти были приняты, не посоветовавшись с общественностью.
"Такие вещи недопустимы", – сказал Г. Лауцюс.
На митинге были и несколько политиков, среди которых бывший кандидат в президенты Арвидас Юозайтис и член сейма Миндаугас Пуйдокас.
С ростом напряжения, во вторник Еврейская община Литвы сообщила о закрытии на неопределенный срок Вильнюсской синагоги и своего офиса по причине угроз.
СРАМОТА!