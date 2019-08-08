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День открытых дверей

Фото: www.championat.com




Первая половина третьего отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов оказалась на удивление богата успехами гостей.

Одних побед ими в четыре раза больше, чем хозяевами.

К тому же давно известно, что результативная ничья на чужом поле – это также несомненный успех гостевой команды.

Значит ли это, что в девяти из десяти поединков раунда исход противостояний уже предопределён? Скорее всего, нет.

Лига чемпионов.

3-й квалификационный раунд.

Первые матчи

«ЧФР Клуж» (Румыния) – «Селтик» (Шотландия) – 1:1,

АПОЭЛ (Кипр) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:2,

ПАОК (Греция) – «Аякс» (Нидерланды) – 2:2,

«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Ференцварош» (Венгрия) – 1:1,

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Копенгаген» (Дания) – 1:1,

«Марибор» (Словения) – «Русенборг» (Норвегия) – 1:3,

«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция) – 0:1,

«Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Киев, Украина) – 1:0,

«Базель» (Швейцария) - ЛАСК (Австрия) – 1:2,

«Краснодар» (Россия) – «Порту» (Португалия) – 0:1.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Лига чемпионов, результаты матчей, 3-й квалификационный раунд
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добавлена сегодня, 8 августа, 10:40

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