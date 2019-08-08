День открытых дверей

Первая половина третьего отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов оказалась на удивление богата успехами гостей.
Одних побед ими в четыре раза больше, чем хозяевами.
К тому же давно известно, что результативная ничья на чужом поле – это также несомненный успех гостевой команды.
Значит ли это, что в девяти из десяти поединков раунда исход противостояний уже предопределён? Скорее всего, нет.
Лига чемпионов.
3-й квалификационный раунд.
Первые матчи
«ЧФР Клуж» (Румыния) – «Селтик» (Шотландия) – 1:1,
АПОЭЛ (Кипр) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:2,
ПАОК (Греция) – «Аякс» (Нидерланды) – 2:2,
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Ференцварош» (Венгрия) – 1:1,
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Копенгаген» (Дания) – 1:1,
«Марибор» (Словения) – «Русенборг» (Норвегия) – 1:3,
«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция) – 0:1,
«Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Киев, Украина) – 1:0,
«Базель» (Швейцария) - ЛАСК (Австрия) – 1:2,
«Краснодар» (Россия) – «Порту» (Португалия) – 0:1.