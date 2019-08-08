День открытых дверей

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Первая половина третьего отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов оказалась на удивление богата успехами гостей.



Одних побед ими в четыре раза больше, чем хозяевами.



К тому же давно известно, что результативная ничья на чужом поле – это также несомненный успех гостевой команды.



Значит ли это, что в девяти из десяти поединков раунда исход противостояний уже предопределён? Скорее всего, нет.



Лига чемпионов.



3-й квалификационный раунд.



Первые матчи



«ЧФР Клуж» (Румыния) – «Селтик» (Шотландия) – 1:1,



АПОЭЛ (Кипр) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:2,



ПАОК (Греция) – «Аякс» (Нидерланды) – 2:2,



«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Ференцварош» (Венгрия) – 1:1,



«Црвена Звезда» (Сербия) – «Копенгаген» (Дания) – 1:1,



«Марибор» (Словения) – «Русенборг» (Норвегия) – 1:3,



«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция) – 0:1,



«Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Киев, Украина) – 1:0,



«Базель» (Швейцария) - ЛАСК (Австрия) – 1:2,



«Краснодар» (Россия) – «Порту» (Португалия) – 0:1. Одних побед ими в четыре раза больше, чем хозяевами.К тому же давно известно, что результативная ничья на чужом поле – это также несомненный успех гостевой команды.Значит ли это, что в девяти из десяти поединков раунда исход противостояний уже предопределён? Скорее всего, нет.«ЧФР Клуж» (Румыния) – «Селтик» (Шотландия) – 1:1,АПОЭЛ (Кипр) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:2,ПАОК (Греция) – «Аякс» (Нидерланды) – 2:2,«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Ференцварош» (Венгрия) – 1:1,«Црвена Звезда» (Сербия) – «Копенгаген» (Дания) – 1:1,«Марибор» (Словения) – «Русенборг» (Норвегия) – 1:3,«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция) – 0:1,«Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Киев, Украина) – 1:0,«Базель» (Швейцария) - ЛАСК (Австрия) – 1:2,«Краснодар» (Россия) – «Порту» (Португалия) – 0:1. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Лига чемпионов, результаты матчей, 3-й квалификационный раунд — статья прочитана 131 раз Комментарии