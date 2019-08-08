За продуктами - в Польшу: странно слышать, что туда ездят только несостоятельные люди 🔊 Воспроизвести Фото: shoppingpl.com



Люди, которые еще верят в миф, что в Польшу за покупками ездят только бедные люди или люди со скромным достатком, заблуждаются. Об этом сообщает



Жители Литвы, регулярно закупающиеся в Польше, рассказали, что за пиджак, который в Литве стоит 400 евро, в Польше они платят почти в два раза меньше. И это не единственная вещь, за которой в Польшу ездят не только жители Литвы.



Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас заверил, что Польша - уникальная страна, привлекающая не только литовцев. По словам экономиста, Польша, как магнит, притягивает покупателей почти со всего мира. На вопрос, сколько жителей Литвы ездит за покупками в Польши, Маурицас сказал, что цифры – большие. Люди, которые еще верят в миф, что в Польшу за покупками ездят только бедные люди или люди со скромным достатком, заблуждаются. Об этом сообщает ru.delfi.lt Жители Литвы, регулярно закупающиеся в Польше, рассказали, что за пиджак, который в Литве стоит 400 евро, в Польше они платят почти в два раза меньше. И это не единственная вещь, за которой в Польшу ездят не только жители Литвы.Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас заверил, что Польша - уникальная страна, привлекающая не только литовцев. По словам экономиста, Польша, как магнит, притягивает покупателей почти со всего мира. На вопрос, сколько жителей Литвы ездит за покупками в Польши, Маурицас сказал, что цифры – большие. "Департамент статистики Польши ежегодно считает потоки торговли на границе. Литва - не исключение. Со всех соседних стран люди массово едут в Польшу за разными товарами: едой, лекарствами, бытовыми товарами. Литва тут не исключение. Например, в Украине и Словакии баланс хуже, чем в Литве. Странно, что сами поляки не ездят в Украину за более дешевыми товарами, у немцев баланс плохой. На Литву с приграничной торговли приходится 4%, и Польша магнитом притягивает покупателей со всего мира", – сказал DELFI Маурицас.



Правда, экономист указал и на то, что такие действия жителей Литвы наносят ущерб экономике своей страны.



"Ущерб, я осмелюсь сказать, немалый. Объемы торговли, согласно данным польской статистики, составляют 3,5% всей розничной торговли", – сказал экономист.



Согласно последним данным, в 2017 году в деньгах это было 370 млн. евро.



"Большую часть денег жители Литвы тратят не на продукты, продукты составляют всего 23%. Расходы на продукты из года в год несколько увеличиваются, но большую часть все же составляют не они. Люди едут в Польшу не за продуктами, а за потребительскими товарами", – сказал Маурицас.



"Это лекарства, мебель, бытовая техника, строительные материалы. Целая палитра товаров, которые покупают не только литовцы, но и жители других соседних стран. Это не проблема Литвы, где якобы все дорого, это результат уникальности Польши, поляки, как магнит, притягивают ценами на товары и предложениями", – сказал Маурицас.



Основатель интернет-магазина „Baldai1.lt Пиюс Макарявичюс заверил, что людей привлекают цены, но отталкивают расходы, которые не окупает время, затраченное на поездку.



"Да, люди всегда искали, где дешевле. Мы в Литве начали работать 11 лет назад, предлагать польскую мебель, поскольку тогда соотношение цены и качества там было хорошее, но сейчас мы видим, что люди стали больше ценить время, удобство, безопасность, а не те 10-15%, которые можно сэкономить, если поехать в Польшу", – сказал предприниматель.



Он подчеркнул, что люди все чаще стали оценивать затраты на поездку.



"Если говорим о мебели, то тут расходы большие. Почти во всех случаях, я могу сказать, транспорт и временные затраты всегда будут выше, чем в Литве", – сказал Макарявичюс.



Еще один аспект - безопасность в связи с покупкой товара. "Я думаю, именно из-за этого люди начинают оценивать временные затраты и транспорт, а также безопасность, возможность оплаты, обслуживание клиента. Для людей важна возможность вернуть товар, если с ним что-то не так или оперативно решить проблему", - заметил специалист.



"Я думаю, именно из-за этого люди начинают оценивать временные затраты и транспорт, а также безопасность, возможность оплаты, обслуживание клиента. Для людей важна возможность вернуть товар, если с ним что-то не так или оперативно решить проблему", - заметил специалист. Пример Ины Дошкуте прекрасно иллюстрирует причину, по которой жители Литвы едут за покупками в Польшу. Женщина уверяет, что цены на многие товары там в 2-3 раза ниже.



"Ездить за покупками в Польшу я начала 8-9 лет назад. Хорошо помню, что первый раз это было 16 февраля, мы поехали посмотреть цены. Поехали впятером. Мы тогда увидели, какие там цены. Все были в шоке. Могу сказать, что ехали не бедные люди, ехали состоятельные люди. Мы просто хотели посмотреть, точно ли там все так, как рассказывают. Нас разница в ценах шокировала", – сказала покупатель.



Женщина уверяет, ездит туда раз в несколько месяцев. "Мы всегда сочетаем отдых с шопингом. Например, если едем на состязания, параллельно заходим в магазины. Всегда ездим раз в 4 месяца. Чаще всего покупаем одежду. Та же одежда, которую мужу покупаем в Литве, там стоит в два раза дешевле, а иногда и в три. Представьте себе, покупаете в Литве брендовый пиджак за 400 евро, а в Польше он стоил 120. Думаю, разница очевидна.



То же самое с лекарствами. Если нужны лекарства для суставов, у нас они стоят 130 евро, а в Польше - 40. Это большие деньги. Странно, когда говорят, что туда ездят бедные, это не так", – сказала Дошкуте.



Она заметила, что самое дешевое место в Польше - Сувалки, а вот в Варшаве и Кракове цены выше. ru.delfi.lt Категории: экономика, общество Ключевые слова: польша, продукты, Маурицкас — статья прочитана 213 раз Комментарии