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После ДТП под Новороссийском госпитализированы 44 человека
После ДТП под Новороссийском, где с обрыва сорвались автобус с пассажирами и легковой автомобиль, госпитализировали 44 человек, сообщил региональный Минздрав. Об этом сообщает РИА Новости.
Тринадцать из них экстренно прооперировали. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Трех человек решили перевести в НИИ-ККБ1. Их на реанимобилях отправили в Краснодар.
В течение дня планируется доставить вертолетом еще одного ребенка в детскую краевую клиническую больницу.
Крупное ДТП произошло накануне около десяти часов вечера на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив. Автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись в лоб, после чего упали с тридцатиметрового обрыва.
Экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада" в Анапе — ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС.
В обеих машинах находились 47 человек. Погибли находившиеся в легковушке три человека, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным СК, водители обеих машин были трезвы.
РИА Новости
Категории: в России, чп и криминал
Ключевые слова: ДТП, Новороссийск
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