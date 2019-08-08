После ДТП под Новороссийском госпитализированы 44 человека 🔊 Воспроизвести Фото: rg.ru



После ДТП под Новороссийском, где с обрыва сорвались автобус с пассажирами и легковой автомобиль, госпитализировали 44 человек, сообщил региональный Минздрав. Об этом сообщает



Тринадцать из них экстренно прооперировали. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.



Трех человек решили перевести в НИИ-ККБ1. Их на реанимобилях отправили в Краснодар.



В течение дня планируется доставить вертолетом еще одного ребенка в детскую краевую клиническую больницу.



Крупное ДТП произошло накануне около десяти часов вечера на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив. Автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись в лоб, после чего упали с тридцатиметрового обрыва.



Экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада" в Анапе — ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС.



В обеих машинах находились 47 человек. Погибли находившиеся в легковушке три человека, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело.



По предварительным данным СК, водители обеих машин были трезвы. После ДТП под Новороссийском, где с обрыва сорвались автобус с пассажирами и легковой автомобиль, госпитализировали 44 человек, сообщил региональный Минздрав. Об этом сообщает РИА Новости Тринадцать из них экстренно прооперировали. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Трех человек решили перевести в НИИ-ККБ1. Их на реанимобилях отправили в Краснодар.В течение дня планируется доставить вертолетом еще одного ребенка в детскую краевую клиническую больницу.Крупное ДТП произошло накануне около десяти часов вечера на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив. Автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись в лоб, после чего упали с тридцатиметрового обрыва.Экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада" в Анапе — ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС.В обеих машинах находились 47 человек. Погибли находившиеся в легковушке три человека, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело.По предварительным данным СК, водители обеих машин были трезвы. РИА Новости Категории: в России, чп и криминал Ключевые слова: ДТП, Новороссийск — статья прочитана 96 раз Комментарии