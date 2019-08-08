Главная >> Новости >> в России, чп и криминал >> После ДТП под Новороссийском госпитализированы 44 человека

После ДТП под Новороссийском госпитализированы 44 человека

Фото: rg.ru


После ДТП под Новороссийском, где с обрыва сорвались автобус с пассажирами и легковой автомобиль, госпитализировали 44 человек, сообщил региональный Минздрав. Об этом сообщает РИА Новости.

Тринадцать из них экстренно прооперировали. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Трех человек решили перевести в НИИ-ККБ1. Их на реанимобилях отправили в Краснодар.

В течение дня планируется доставить вертолетом еще одного ребенка в детскую краевую клиническую больницу.

Крупное ДТП произошло накануне около десяти часов вечера на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив. Автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись в лоб, после чего упали с тридцатиметрового обрыва.

Экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада" в Анапе — ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС.

В обеих машинах находились 47 человек. Погибли находившиеся в легковушке три человека, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным СК, водители обеих машин были трезвы.
РИА Новости
Категории: в России, чп и криминал
Ключевые слова: ДТП, Новороссийск
статья прочитана 96 раз
добавлена сегодня, 8 августа, 11:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка