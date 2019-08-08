В Вильнюсе организуется митинг в память о незаконной аннексии России в Грузии 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







В Вильнюсе, в сквере им. Бориса Немцова, что напротив посольства России в Литве, в четверг организуется митинг в память осуществленной Россией агрессии на территории Грузии в 2008 год, сообщает BNS.



Акцию проводит Лига молодых консерваторов, что никого уже не должно удивлять, поскольку, что "старые", что "молодые" консерваторы давно уже ездят исключительно на антироссийской кобыле.



"Конфликт, продолжающийся 11 лет, является одним из лучших примеров тому, что позволяет себе Российское государство в отношении соседних государств – аннексия земель, агрессия против гражданских жителей, экономическое эмбарго и даже логистические блокады", – утверждают организаторы, почему-то совершенно не упоминая вторую сторону конфликта - тех, кого убивали грузинские пули. Акцию проводит Лига молодых консерваторов, что никого уже не должно удивлять, поскольку, что "старые", что "молодые" консерваторы давно уже ездят исключительно на антироссийской кобыле."Конфликт, продолжающийся 11 лет, является одним из лучших примеров тому, что позволяет себе Российское государство в отношении соседних государств – аннексия земель, агрессия против гражданских жителей, экономическое эмбарго и даже логистические блокады", – утверждают организаторы, почему-то совершенно не упоминая вторую сторону конфликта - тех, кого убивали грузинские пули.



Россия дислоцировала тысячи своих военных на военных базах на этих территориях. Международная общественность считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями Грузии, утверждает BNS, не считая нужным упомянуть о позиции тех, кто живёт на этих самых землях.



Кстати, будет любопытно сравнить сегодняшние слова с речами, которые произносились на том же месте После возникшего в августе 2008 года военного конфликта с Грузией Москва признала независимыми заявившую об отделении Южную Осетию и другой отколовшийся регион Абхазию, напоминает BNS.Россия дислоцировала тысячи своих военных на военных базах на этих территориях. Международная общественность считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями Грузии, утверждает BNS, не считая нужным упомянуть о позиции тех, кто живёт на этих самых землях.Кстати, будет любопытно сравнить сегодняшние слова с речами, которые произносились на том же месте два года назад. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии, общество Ключевые слова: Россия, митинг, Грузия, конфликт, Немцов, аннексия География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 205 раз Комментарии