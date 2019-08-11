Наполеон Бонапарт /часть 2/ 🔊 Воспроизвести К 250-летию со дня рождения



(Окончание. Начало



Разгромив австрийцев под командованием фельдмаршала Макка под Ульмом, французы двинулись к Вене. Находившийся в это время в Берлине Александр I склонял прусского короля Фридриха-Вильгельма III объявить войну Наполеону. После заключения тайного договора произошла нелепая сцена: Фридрих, королева Луиза и Александр I спустились в мавзолей и перед гробом Фридриха II поклялись в вечной дружбе. Нелепость заключалась в том, что Фридрих II семь лет воевал с Россией.



Из Берлина император Александр I направился на театр военных действий в Австрию.



13 ноября 1805 года Наполеон въехал в Вену. Над русской армией нависла угроза окружения, и она начала отступать. Но 27 ноября союзная армия во главе с Александром I и Францем I, вопреки воле Кутузова, начала сближение с войсками Бонапарта. 2 декабря 1805 года западнее деревни Аустерлиц в 120 км к северу от Вены разыгралась одна из самых грандиозных по своему значению во всемирной истории битва. Это была битва трёх императоров. Австрийская армия перестала существовать, Франц и Александр бежали с поля боя, раненый Кутузов едва спасся от плена. Австрия вышла из коалиции. Русские войска под Аустерлицем проявили чудеса героизма. После победы Бонапарт вызвал к себе пленного русского кавалергарда Репнина и сказал ему: «Соберите своих товарищей и отправляйтесь домой. Я не могу лишать вашего государя таких мужественных гвардейцев». (Окончание. Начало здесь == >> Из Берлина император Александр I направился на театр военных действий в Австрию.13 ноября 1805 года Наполеон въехал в Вену. Над русской армией нависла угроза окружения, и она начала отступать. Но 27 ноября союзная армия во главе с Александром I и Францем I, вопреки воле Кутузова, начала сближение с войсками Бонапарта. 2 декабря 1805 года западнее деревни Аустерлиц в 120 км к северу от Вены разыгралась одна из самых грандиозных по своему значению во всемирной истории битва. Это была битва трёх императоров. Австрийская армия перестала существовать, Франц и Александр бежали с поля боя, раненый Кутузов едва спасся от плена. Австрия вышла из коалиции. Русские войска под Аустерлицем проявили чудеса героизма. После победы Бонапарт вызвал к себе пленного русского кавалергарда Репнина и сказал ему: «Соберите своих товарищей и отправляйтесь домой. Я не могу лишать вашего государя таких мужественных гвардейцев».



Битва при Аустерлице



в битве под Иеной и Ауэрштедтом, которая была пострашнее Аустерлица, прусская армия была разгромлена, Бонапарт въехал в Берлин на белом коне через Бранденбургские ворота. Бургомистр города сдал ему ключи от столицы и просил пощадить город.



В мае 1807 года французы взяли Данциг, открывавший путь в Россию, потом пали Фридланд и Кёнигсберг… Александр I, вняв уговорам брата Константина, приехавшего к нему в ставку Шавли (Шяуляй), попросил мира. Посредине Немана построили два плота – большой для императоров и малый для свиты, - на них воздвигли шатры, по обоим берегам выстроились войска. На виду своей армии 25 июня 1807 года Александр I должен был обнять человека, которого ещё вчера церковь называла Антихристом, и которого царь поклялся победить. После переговоров, длившихся два часа, был заключён Тильзитский мирный договор. «В согласии с Россией, - говорил Бонапарт, - нам нечего бояться». Когда на острове Святой Елены его спросили, какое время своей жизни он считает самым счастливым, он ответил – Тильзит.



Шарль Морис Талейран



А в это время из Парижа пришла тревожная весть: Фуше и Талейран, эти «кошка и собака», стали демонстрировать своё примирение и не одобрять войну с Испанией. Они написали письмо Мюрату с предложением занять французский трон в случае смерти Бонапарта. Это был заговор, организованный богачами, уставшими от постоянных поборов на нужды армии. Император поспешил в Париж, а войну продолжили его маршалы.



Штурм Сарагосы 27 января 1809 г., когда приходилось вести кровопролитную битву за каждый дом, произвёл тяжёлое впечатление на всю Европу. Однако французские войска не могли уйти с Пиренейского полуострова – это был бы отказ от континентальной блокады Англии.



Жозеф Фуше



За пять дней они потерпели пять поражений. Правда, победы эти французам давались большой кровью, австрийцы дрались ожесточённо, предпочитая плену смерть в бою. Через месяц французы заняли Вену. Но сопротивление не было сломлено и Бонапарту, потерявшему 20 тысяч солдат, вскоре пришлось отступить.



Папа в неудачах на Дунае увидел Божью кару и опубликовал буллу об отлучении Бонапрата. Результатом этого противостояния явилось присоединение Папской области к Франции, арест и ссылка Папы на юг Франции.



За своё поражение Бонапарт отомстил австрийцам, разгромив 5-6 июня 1809 г. их армию при Ваграме.



Опасаясь, что в результате покушения или гибели на войне Франция может остаться без наследника, сёстры Бонапарта, Фуше, Талейран – все стали требовать от него развода с Жозефиной, которая не могла подарить ему наследника. Наполеон сдался, решил развестись с Жозефиной и жениться на Марии Луизе, дочери австрийского императора Франца. Жозефине была назначена большая рента, ей сохранили титул императрицы и отправили её в замок Мальмезон.



А потом была свадьба. 18-летняя невеста никогда в глаза не видела жениха, она его даже и в день свадьбы не видела, потому что он, как было сказано, счёл излишним самому беспокоиться личной поездкой в Вену.



Церемониал в венском соборе прошёл без жениха, но с этим в Вене примирились. Это была удивительная свадьба: маршал Бертье, изображая Наполеона, официально просил руки невесты, а эрцгерцог Карл повёл её к алтарю и стоял с ней рядом во время богослужения. После этого новая императрица Франции с подобающими почестями была отправлена в Париж. Супруги впервые увидели друг друга недалеко от Парижа. Через год у них родился сын, которому Наполеон дал титул «короля Римского». Было это 19 марта 1811 г.



Мария Луиза



В браке Наполеона с Марией Луизой было нечто оскорбительное для французской нации: императрицей снова стала „австриячка”, принцесса дома Габсбургов. За 15 лет до этого была казнена Мария Антуанетта, её тётя!



Забыв главное правило политика «Врага можно простить, но предварительно его надо уничтожить», Бонапарт дал согласие на избрание маршала Бернадота королём Швеции. Старую династию Ваза шведы изгнали из страны, а Бернадот был родственником Бонапарта и шведы надеялись, что он одобрит их выбор. Но Бернадот был врагом Наполеона и вскоре доказал это, нарушив условия континентальной блокады.



Нежелание России поддерживать континентальную блокаду Англии, говорил Бонапарт, заставляет его думать о войне. На это Александр I ответил, что если император вынет шпагу первым, то он свою шпагу вложит в ножны последним.







22 июня 1812 года в Литве, в Вилкавишках Бонапарт подписал свой приказ по Великой армии: «В Тильзите Россия поклялась в вечном союзе с Францией и клялась вести войну с Англией. Она теперь нарушает свою клятву». Это было официальное объявление войны.



Бонапарт поставил под ружьё 600-тысячную армию. 24 июня на изгибе Немана, рядом с Ковно (Каунас) армия Наполеона перешла реку, где он когда-то обнимался с русским царём.



Бонапарт шёл прямой дорогой на Вильну, нигде не встречая сопротивления. Через четыре дня он был в Вильне, где пробыл 18 дней, ожидая подхода отрядов своей армии. Для него стало полной неожиданностью, что Турция и Швеция (его Бернадот) подписали с Россией мирный договор. А он так рассчитывал на их поддержку с юга и севера! Впоследствии он говорил, что



если бы он знал, как поведут себя турки в Бухаресте и шведы в Стокгольме, то он не выступил бы против России в 1812 году.



Начало нашествия Другой неожиданностью для Бонапарта стала тактика русских: они не вступали в сражения, а отступали, увозя с собой всё население, скот, продовольствие, оставляя лишь сгоревшие избы.



Первое сражение произошло только у Смоленска. Багратион поручил генералу Раевскому задержать французов, и корпус Раевского сражался с таким упорством, что маршал Ней чуть не попал в плен. После трёх дней сражения французы вошли в опустошённый город. Отход русских войск от Смоленска прикрывал арьергард Платова, успешно отражавший атаки кавалерии Мюрата и корпуса Даву. Русская армия опять исчезла.



Избранная Барклаем-де-Толли тактика отступления особенно после падения Смоленска, вызвала в народе и в войсках недовольство. На беду ещё и фамилия у него была нерусская. Его стали подозревать в измене. И хотя государь не верил этому, но нельзя же было оставлять полководцем того, кого все не любят. Кроме того, Между Барклаем-де-Толли и Багратионом стали возникать разногласия в оценке событий. Барклая-де-Толли заменили на старика Кутузова, которого царь терпеть не мог. И царь уехал из армии.



Бонапарту же такая замена нравилась: ему было необходимо вступить с русскими войсками в сражение! Пройдя без сражений путь от Немана до Двины, его армия потеряла 150 тыс. человек и большое количество лошадей. Бонапарт намеревался воевать по рыцарским правилам, а ему навязывали варварскую войну без правил. Идти дальше Смоленска он считал самоубийством. Рассматривались две возможности: остановиться в Смоленске, подвезти сюда продовольствие, пополнить армию или отойти назад в Вильно, объявить Польшу независимым государством и призвать в армию благодарных и привычных к здешнему климату поляков. Почему же он пошёл дальше? Он торопился, говорил, что Париж – как женщина, его нельзя надолго оставлять. Ему нужна была победа. Он ждал её долгих четыре месяца.Но «военное счастье – продажная девка!»



Бородино… Внимание современников и потомков всегда приковывалось к Бородинскому полю с его тысячами трупов, которые долгие месяцы никто не убирал. Русские там стояли насмерть. Когда Кутузов увидел, что половина его армии истреблена, он решил 7 сентября спасти другую половину. Русские войска отошли, оставив французам лишь двенадцать орудий, ни одного знамени.



Не было и пленных – одни мертвецы. Среди погибших были Кутайсов, Тучков… Французы потеряли 58 тыс. солдат, 47 генералов.



В стратегическом отношении Бородино оказалось русской победой всё-таки больше, чем французской.



Наполеон не знал о военном совете в Филях, но по ряду признаков понял, что Кутузов не намерен сражаться под стенами Москвы.



Кутузов взял всю ответственность за отступление на себя, его армия прошла через Москву и оставила Бонапарту пустой город. Наполеон на Поклонной горе ждал делегацию с ключами от города, но её не было. А через три дня в Москве начались пожары и Бонапарт обнаружил, что его армия (о ужас!) превращается в банду мародёров. Император понял, что дальше оставаться в сожжённом городе нельзя. 19 октября 1812 года его армия, огрызаясь, стала отступать из Москвы по старой Калужской дороге.



Под Малоярославцем 24 октября французам удалось несколько потрепать войска русских, но это была уже агония. Война всё отчетливее принимала характер освободительной, народной войны.



Наполеон в Кремле



Дальнейшее отступление в сильный мороз было ещё ужаснее. В Вильно Наполеон подвёл итог кампании: его Великая армия осталась в русских снегах. Император решил вернуться в Париж раньше, чем туда придут сведения о случившемся, и покинул свою армию, оставив командующим Мюрата. Тот вскоре тоже уехал, поручив командование Богарне.



Бонапарт уверял, что его победил «Генерал Мороз», хотя признавал и свои грубые ошибки в ходе проведения кампании. Население целой страны осталось на полях России. Армия Наполеона в значительной степени состояла из иностранных соединений, набранных в разных странах Европы. Мюрату и Нею удалось вывести из России меньше 20 тыс. солдат. И побеждена Великая



армия Наполеона была не морозами, а народом, поднявшимся на защиту Отечества.



Бонапарт не был бы Бонапартом, если бы не хотел взять реванш. Набрав новую армию, в основном из необстрелянных юнцов, он начал новую кампанию. Разбил под Люценом русское и прусское войско под командованием Блюхера, овладел Дрезденом, разбил союзников в битве при Бауцене (в боях погибли маршалы Бесьер и Дюрок). Маршалы начали роптать: они боялись потерять свои богатства, которыми их одарил Бонапарт, обвиняли его в том, что он ищет смерти на поле боя, обрекая на гибель сотни тысяч солдат.







16 октября 1813 года на равнине у города Лейпцига началась величайшая из битв на протяжении всей наполеоновской эпопеи, «битва народов», как её тогда же назвали. Против Бонапарта сражались все народы Европы, его бывшие союзники. Под стенами города сошлись полмиллиона человек. Успешные атаки французов былостановлены русскими войсками, которые стояли насмерть. А потом случилось непоправимое: французские сапёры по ошибке взорвали мосты, оставив половину армии и артиллерии добычей противника.



В этой битве с обеих сторон погибло 125 тыс. человек. Союзники овладели Лейпцигом, удача отвернулась от Бонапарта. С остатками войск он выстроил оборону на Рейне. В конце 1813 года союзные войска форсировали Рейн и война переместилась на территорию Франции.



250-тысячное войско союзников наступало тремя армиями: Бернадота, Блюхера и Шварценберга. Наполеону удалось по одиночке разгромить эти армии. Союзники в 1814 году на полях боёв потеряли 80 тысяч человек.



От нескончаемых боёв устали не только маршалы, но и весь французский народ, народы захваченных Наполеоном стран. Талейран написал русскому царю письмо: «Идите на Париж. Вас там ждут все. Военное могущество императора по-прежнему велико, но политическое –ничтожно. Франция устала от него». И впервые за восемьсот лет 31 марта 1814 года неприятель вошёл в Париж. Измена маршала Мармона, многотысячный корпус которого стоял на подступах к Парижу, способствовала этому.



Евгений (Эжен) Богарне



Бонапарт предпринял попытку отравиться раствором опиума, который он возил с собой с 1812 года, но попытка оказалась неудачной, яд не подействовал смертельно…



20 апреля он распростился с гвардией: во дворе дворца Фонтенбло выстроилась его Старая гвардия, барабаны били «поход», он медленно спустился по лестнице, поцеловал край знамени гвардии… Всё было кончено.



Сменив свой знаменитый мундир на платье беглеца, Наполеон 4 мая на английском корабле прибыл на остров Эльба, который был отдан ему во владения, с сохранением за ним титула императора и назначением ему большой пенсии. Правда, французское правительство денег ему не высылало.



Будучи на острове Св. Елены, Наполеон писал: „…В жизни моей, конечно, найдутся ошибки, но Арколь, Риволи, пирамиды, Маренго, Аустерлиц, Йена, Фридланд - это гранит: зуб зависти с этим ничего не поделает”.



Наполеон был разлучён с женой и сыном: в Париже опасались, что династия Бонапартов продлится и сын французского императора стал австрийским принцем, будущим герцегом Рейхштадским.







Мать Наполеона и его сестра Полина гостили у него на острове Эльба; братья Жозеф (Иосиф) и Жером (Иероним) бежали из Парижа в Швейцарию. Графиня Мария Валевская, переодевшись в мужской костюм, с ребёнком на день приезжала к нему. А Мария Луиза к нему не приезжала: не пускал отец, император Франц, да она и сама не стремилась навестить его – появился поклонник. Жозефина скончалась 29 мая 1814 года.



Мария Валевская, прозванная французскими историками «польской супругой Наполеона», была погребена 15 декабря 1817 года на кладбище Пер-Лашез в Париже, а в 1818 году, согласно последней воле покойной, её останки были перевезены в Польшу и помещены в подземелье костёла в Кернозе. Но прямых доказательств этого не обнаружено (Мариан Брындис, Исторические повести, М., «Прогресс», 1975, 541).



Когда европейские политики уверовали в то, что с Бонапартом покончено, он принял решение отправиться в Париж. Ночью 26 февраля 1815 года с тысячью человек на жалких судёнышках, оставив на острове мать и сестру, он отплыл во Францию. По указанию короля маршал Ней пообещал привезти Бонапарта в железной клетке, но войска отказались ему подчиняться, и перешли на сторону Наполеона.



Начался великий марша на Париж, его «Сто дней». Без единого выстрела за 19 дней он вернул себе империю.



Союзники были как никогда едины и объявили, что сложат оружие лишь при условии, что во Францию вернутся Бурбоны. Только разгром может образумить врагов, решил Наполеон, и уехал 12 июня 1815 года на новую войну с европейской коалицией.При Ватерлоо у Бонапарта была 120-тысячная армия: Ней (император простил его) командовал левым флангом, Груши – правым, а сам Бонапарт стоял в центре, готовый прийти на помощь. У Веллингтона была 90-тысячная армия, у Блюхера – 120-тысячная и к ним на помощь двигались войска России и Австрии.



Бонапарт решает разгромить англичан и пруссаков до прихода подкрепления. Начало сражения было успешным для него, он уже видел – побеждаем! Но подкрепление пришло вовремя, а корпус Груши опоздал.



Кавалерия Блюхера ворвалась на поле и начала рубить французов. Поднялась паника. Позорное бегство – это был конец. Старая гвардия Наполеона погибла, её командир Камбронн произнёс свою знаменитую фразу: «Гвардия умирает, но не сдаётся».



22 июня 1815 года Наполеон вторично отрёкся от престола – в пользу своего маленького сына, находившегося в это время с матерью в Австрии. Его второе царствование, продлившееся сто дней, кончилось.



Когда под стенами Парижа появились войска союзников, Наполеон решил спастись бегством в Америку, но в Рошфоре был захвачен в плен англичанами и отвезён на остров Святой Елены, где и провёл последние шесть лет своей жизни под именем генерала Бонапарта.







Двадцать лет он боролся с англичанами, но победили они.



А во Франции начались репрессии: был расстрелян маршал Мишель Ней, убиты маршал Брюн, генералы Рамель, Лагард… Министр внутренних дел его последнего правительства Карно спасся бегством за границу.



Умер Наполеон в 5.49 пополудни 5 мая 1821 года. Ему был 51 год. Официально было объявлено, что у него был рак желудка, хотя шли разговоры, что его отравили мышьяком. Похоронили его, как он и хотел, под плакучими ивами. В 1840 году саркофаг с останками императора перенесли в парижский Дом Инвалидов. На мраморной доске строки из завещания Бонапарта: «Я желаю, чтобы мой прах покоился на берегах Сены, среди французского народа, который я так любил».



Однажды он сказал:



* Равенство существует только в теории.



* Народ можно повести за собой лишь показав ему будущее.



* Вождь – это продавец надежд.



* Наибольшая из всех безнравственностей – это браться за дело, которое не умеешь делать.



* Существует лишь один способ достичь власти над миром – это быть сильным, потому что у силы нет ни ошибок, ни иллюзий. Сила –это голая правда.



* Если о царе говорят: он хороший человек, значит, царствование не удалось.



* Люди как цифры, их значение прямо зависит от их положения.



* Я люблю власть, как художник.



* Армия – это народ, который выполняет приказы.



* Я управляю не потому, что я генерал, а потому, что народ считает, что я обладаю гражданскими качествами, которые необходимы для управления.



* Моя истинная слава не в том, что я выиграл сорок сражений, - Ватерлоо изгладит память о всех этих победах. Но что не может быть забыто, что будет жить вечно –это мой Гражданский кодекс.



* Искусство полиции состоит не в том, чтобы наказывать часто, а в том, чтобы наказывать сурово.



* В каждом большом деле всегда приходится какую-то часть оставить на долю случая.



* Величайший полководец тот, кто делает меньше всего ошибок.



* Война состоит из непредусмотренных событий.



* «Невозможно» - это не по-французски.







* Сердце государственного мужа находится в его голове.



* Сделать остановку можно во время подъёма, но не во время спуска.



* Слава изнашивается.



* Поставьте мошенника у всех на виду, и он будет действовать, как честный человек.



* Вернейший способ сдерживать слово – не давать его.



* Успех – красноречивейший в мире оратор.



* Воображение правит миром.



* Кто умеет льстить, умеет и клеветать.



* Последние всегда правы.



* Кто стоит высоко и у всех на виду, не должен позволять себе порывистых движений.



* Рассуждать догматически о том, что не проверено на опыте, есть удел невежества.



* Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую.



* Штыками можно сделать всё что угодно, только нельзя на них сидеть.



* Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном.



* Есть два рычага, которыми можно двигать людей, - страх и личный интерес.



* В ранце каждого солдата лежит жезл маршала.



* В России нет дорог - только направления.



* Случай правит миром.



* Невежда имеет большое преимущество перед человеком образованным: он всегда доволен собой.







* В период между 1805 и 1815 гг. он назначил 259 дивизионных и 703 бригадных генерала, оценив их отвагу.



* Со своими маршалами он обходился сурово. «Если я буду с ними на дружеской ноге, они тут же примутся делить со мной власть и государственную казну», - говорил он.



* Наполеон «сверял мечты по компасу разума».



* На острове Святой Елены он сказал: «Умирая, я оставляю двух победителей, двух «Гераклов в колыбели»: Россию и США. Когда Китай пробудится, мир вздрогнет».



* Наполеон был убеждён, что без эффективной системы наказания любой политический режим обречён.



* Наполеон утверждал, что «настоящая политика –это заставить народ поверить в то, что он свободен».



* В 1793 году начальник Наполеона написал в Комитет общественного спасения: «Наградить и повысить в звании этого молодого человека, ибо если по отношению к нему будет допущена неблагодарность, он найдёт



способ выдвинуться сам». И в 24 года Наполеон стал бригадным генералом.



* Орден Почётного легиона был учреждён Наполеоном 19 мая 1802 года по образцу рыцарских орденов. Принадлежность к ордену во Франции является высшим знаком отличия и признания особых заслуг. Среди россиян кавалерами этого ордена являются Николай Рерих, Борис Ельцин, Владимир Путин, Майя Плисецкая, Жорес Алфёров, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Андрей Кончаловский и др. В Литве этим орденом награждены В.Адамкус, Р.Павилёнис.



* Наполеон ввёл в покорённых им Испании и Италии правостороннее движение, потому что так было удобнее выхватывать висевшую слева шпагу.







* Виктор Гюго сказал о Бонапарте: «Прошёл через славу он, прошёл через преступленье, а кончил бедой».



* В 1796 году изобретатель начертательной геометрии Гаспар Монж был включён в состав комиссии, которая должна была отобрать всё наиболее ценное из музеев и библиотек Италии для переправки во Францию. Во время приёма в Италии Наполеон сказал Монжу: «Я помню, когда я, скромный офицер, пришёл к Вам, морскому министру, и как Вы были добры ко мне». С этого времени началась их близкая дружба. Они стали неразлучны, путешествовали в одной карете, целыми днями что-то обсуждали. На приёмах Наполеон всегда приказывал оркестру играть «Марсельезу», которую очень любил Монж. В 1804 году Наполеон присвоил Монжу титул графа Пелузского.



* В 1798 году в Каире был учреждён Египетский институт наук и искусств. Бонапарт был избран его вице-президентом. Когда Бонапарт решил представить в институт свой труд, президент института Монж этому воспротивился, сказав, что у главнокомандующего для написания хорошего труда нет времени, а посредственная продукция не должна выходить из рук вице-президента. Монж был единственным человеком во Франции, кто мог в глаза говорить Наполеону всю правду. Бонапарт некогда говорил Монжу: «Завидую я вам, учёным. Как вы должны быть счастливы тем, что прославились, не запятнав кровью своё бессмертие!»



* В 1799 году П.С.Лаплас подарил Наполеону первый том своей «Небесной механики». Наполеон ответил: «С благодарностью принимаю, гражданин, присланный Вами экземпляр Вашего прекрасного труда. Первые же шесть месяцев, которыми я буду иметь возможность располагать, пойдут на то, чтобы прочесть Ваше прекрасное произведение».



Широко известен ответ Лапласа, когда Наполеон сказал ему, что не обнаружил в его труде упоминания о Боге: «В своей теории о происхождении Солнечной системы я не нуждался в гипотезе о существовании Бога».



* 12 августа 1812 года, находясь под Смоленском, Наполеон получил от Лапласа экземпляр его «Аналитической теории вероятностей». Он сожалел: «В иное время, располагая досугом, я с интересом прочитал бы Вашу «Теорию вероятностей». Все учреждённые Наполеоном ордена украшали грудь Лапласа.



Уже находясь на острове Святой Елены, Наполеон дал такую оценку Лапласу: «Прекрасный математик Лаплас быстро проявил себя администратором лишь средней руки… Он вносил дух бесконечно малого в управление». Конечно, Лаплас не мог тягаться с такими зубрами, как Фуше и Талейран.







* 25 декабря 1812 года, после окончания Отечественной войны и вывода войск Наполеона из России, император Александр I подписал Высочайший манифест о строительстве в Москве храма во имя Христа Спасителя.



* Наполеон, как известно, был немного математиком, он интересовался геометрией. Однажды он вёл дискуссию с величайшими математиками Лагранжем и Лапласом. Лаплас резко прервал его: «Меньше всего мы хотим от вас, генерал, уроков геометрии».



* Наполеону приписывают две задачи:



1. Если на сторонах произвольного треугольника во внешнюю сторону построены равносторонние треугольники, то их центры образуют равносторонний треугольник.



2. Данную окружность с данным положением центра разделить на четыре равные части при помощи одного циркуля, не прибегая к линейке.



* Отношение Наполеона к науке дало повод историкам сказать, что во времена Наполеона «только цифрам всё разрешали, только цифры чествовались, осыпались благами и награждались». Другой неожиданностью для Бонапарта стала тактика русских: они не вступали в сражения, а отступали, увозя с собой всё население, скот, продовольствие, оставляя лишь сгоревшие избы.Первое сражение произошло только у Смоленска. Багратион поручил генералу Раевскому задержать французов, и корпус Раевского сражался с таким упорством, что маршал Ней чуть не попал в плен. После трёх дней сражения французы вошли в опустошённый город. Отход русских войск от Смоленска прикрывал арьергард Платова, успешно отражавший атаки кавалерии Мюрата и корпуса Даву. Русская армия опять исчезла.Избранная Барклаем-де-Толли тактика отступления особенно после падения Смоленска, вызвала в народе и в войсках недовольство. На беду ещё и фамилия у него была нерусская. Его стали подозревать в измене. И хотя государь не верил этому, но нельзя же было оставлять полководцем того, кого все не любят. Кроме того, Между Барклаем-де-Толли и Багратионом стали возникать разногласия в оценке событий. Барклая-де-Толли заменили на старика Кутузова, которого царь терпеть не мог. И царь уехал из армии.Бонапарту же такая замена нравилась: ему было необходимо вступить с русскими войсками в сражение! Пройдя без сражений путь от Немана до Двины, его армия потеряла 150 тыс. человек и большое количество лошадей. Бонапарт намеревался воевать по рыцарским правилам, а ему навязывали варварскую войну без правил. Идти дальше Смоленска он считал самоубийством. Рассматривались две возможности: остановиться в Смоленске, подвезти сюда продовольствие, пополнить армию или отойти назад в Вильно, объявить Польшу независимым государством и призвать в армию благодарных и привычных к здешнему климату поляков. Почему же он пошёл дальше? Он торопился, говорил, что Париж – как женщина, его нельзя надолго оставлять. Ему нужна была победа. Он ждал её долгих четыре месяца.Но «военное счастье – продажная девка!»Бородино… Внимание современников и потомков всегда приковывалось к Бородинскому полю с его тысячами трупов, которые долгие месяцы никто не убирал. Русские там стояли насмерть. Когда Кутузов увидел, что половина его армии истреблена, он решил 7 сентября спасти другую половину. Русские войска отошли, оставив французам лишь двенадцать орудий, ни одного знамени.Не было и пленных – одни мертвецы. Среди погибших были Кутайсов, Тучков… Французы потеряли 58 тыс. солдат, 47 генералов.В стратегическом отношении Бородино оказалось русской победой всё-таки больше, чем французской.Наполеон не знал о военном совете в Филях, но по ряду признаков понял, что Кутузов не намерен сражаться под стенами Москвы.Кутузов взял всю ответственность за отступление на себя, его армия прошла через Москву и оставила Бонапарту пустой город. Наполеон на Поклонной горе ждал делегацию с ключами от города, но её не было. А через три дня в Москве начались пожары и Бонапарт обнаружил, что его армия (о ужас!) превращается в банду мародёров. Император понял, что дальше оставаться в сожжённом городе нельзя. 19 октября 1812 года его армия, огрызаясь, стала отступать из Москвы по старой Калужской дороге.Под Малоярославцем 24 октября французам удалось несколько потрепать войска русских, но это была уже агония. Война всё отчетливее принимала характер освободительной, народной войны.Наступили холода, ежедневно гибло большое число солдат и лошадей. «От великого до смешного один шаг». Отступление было сплошным кошмаром: солдаты кутались в какое-то тряпьё, дороги обледенели, лошади падали и кавалеристы шли пешком, приходилось уничтожать боеприпасы, бросать пушки. Казаки постоянно атаковали то, что осталось от победоносной армии.Дальнейшее отступление в сильный мороз было ещё ужаснее. В Вильно Наполеон подвёл итог кампании: его Великая армия осталась в русских снегах. Император решил вернуться в Париж раньше, чем туда придут сведения о случившемся, и покинул свою армию, оставив командующим Мюрата. Тот вскоре тоже уехал, поручив командование Богарне.Бонапарт уверял, что его победил «Генерал Мороз», хотя признавал и свои грубые ошибки в ходе проведения кампании. Население целой страны осталось на полях России. Армия Наполеона в значительной степени состояла из иностранных соединений, набранных в разных странах Европы. Мюрату и Нею удалось вывести из России меньше 20 тыс. солдат. И побеждена Великаяармия Наполеона была не морозами, а народом, поднявшимся на защиту Отечества.Бонапарт не был бы Бонапартом, если бы не хотел взять реванш. Набрав новую армию, в основном из необстрелянных юнцов, он начал новую кампанию. Разбил под Люценом русское и прусское войско под командованием Блюхера, овладел Дрезденом, разбил союзников в битве при Бауцене (в боях погибли маршалы Бесьер и Дюрок). Маршалы начали роптать: они боялись потерять свои богатства, которыми их одарил Бонапарт, обвиняли его в том, что он ищет смерти на поле боя, обрекая на гибель сотни тысяч солдат.Наполеон сделал своих братьев королями: Иосифа –испанским, Людовика – голландским, Иеронима – вестфальским. Его пасынок Евгений Богарне был итальянским вице-королём. Мюрат женился на его младшей сестре и сделался королём неаполитанским. И все они правили по указке Наполеона.16 октября 1813 года на равнине у города Лейпцига началась величайшая из битв на протяжении всей наполеоновской эпопеи, «битва народов», как её тогда же назвали. Против Бонапарта сражались все народы Европы, его бывшие союзники. Под стенами города сошлись полмиллиона человек. Успешные атаки французов былостановлены русскими войсками, которые стояли насмерть. А потом случилось непоправимое: французские сапёры по ошибке взорвали мосты, оставив половину армии и артиллерии добычей противника.В этой битве с обеих сторон погибло 125 тыс. человек. Союзники овладели Лейпцигом, удача отвернулась от Бонапарта. С остатками войск он выстроил оборону на Рейне. В конце 1813 года союзные войска форсировали Рейн и война переместилась на территорию Франции.250-тысячное войско союзников наступало тремя армиями: Бернадота, Блюхера и Шварценберга. Наполеону удалось по одиночке разгромить эти армии. Союзники в 1814 году на полях боёв потеряли 80 тысяч человек.От нескончаемых боёв устали не только маршалы, но и весь французский народ, народы захваченных Наполеоном стран. Талейран написал русскому царю письмо: «Идите на Париж. Вас там ждут все. Военное могущество императора по-прежнему велико, но политическое –ничтожно. Франция устала от него». И впервые за восемьсот лет 31 марта 1814 года неприятель вошёл в Париж. Измена маршала Мармона, многотысячный корпус которого стоял на подступах к Парижу, способствовала этому.Маршалы Ней, Макдональд, Лефевр, … - все, кому Бонапарт дал титулы и состояния, требовали его отречения. Сенат объявил Наполеона низложенным с престола и учредил временное правительство. Наполеон в Фонтенбло 4 апреля 1814 года отрёкся от престола в пользу своего сына, но союзники потребовали от него безусловного отречения, что он и сделал 11 апреля, подписав отречение: «Поскольку Наполеон является единственным препятствием к миру в Европе, я отказываюсь за себя и потомков своих от тронов Франции и Италии, ибо готов пожертвовать ради блага Франции всем, в том числе и жизнью…»Бонапарт предпринял попытку отравиться раствором опиума, который он возил с собой с 1812 года, но попытка оказалась неудачной, яд не подействовал смертельно…20 апреля он распростился с гвардией: во дворе дворца Фонтенбло выстроилась его Старая гвардия, барабаны били «поход», он медленно спустился по лестнице, поцеловал край знамени гвардии… Всё было кончено.Сменив свой знаменитый мундир на платье беглеца, Наполеон 4 мая на английском корабле прибыл на остров Эльба, который был отдан ему во владения, с сохранением за ним титула императора и назначением ему большой пенсии. Правда, французское правительство денег ему не высылало.Будучи на острове Св. Елены, Наполеон писал: „…В жизни моей, конечно, найдутся ошибки, но Арколь, Риволи, пирамиды, Маренго, Аустерлиц, Йена, Фридланд - это гранит: зуб зависти с этим ничего не поделает”.Наполеон был разлучён с женой и сыном: в Париже опасались, что династия Бонапартов продлится и сын французского императора стал австрийским принцем, будущим герцегом Рейхштадским.А 3 мая 1814 года в Париж въехал новый король Людовик XVIII Бурбон. Первое правительство нового короля возглавил Талейран, большинство наполеоновских маршалов и генералов, признавших новую власть, сохранили свои посты. Маршал Сульт стал военным министром.Мать Наполеона и его сестра Полина гостили у него на острове Эльба; братья Жозеф (Иосиф) и Жером (Иероним) бежали из Парижа в Швейцарию. Графиня Мария Валевская, переодевшись в мужской костюм, с ребёнком на день приезжала к нему. А Мария Луиза к нему не приезжала: не пускал отец, император Франц, да она и сама не стремилась навестить его – появился поклонник. Жозефина скончалась 29 мая 1814 года.Мария Валевская, прозванная французскими историками «польской супругой Наполеона», была погребена 15 декабря 1817 года на кладбище Пер-Лашез в Париже, а в 1818 году, согласно последней воле покойной, её останки были перевезены в Польшу и помещены в подземелье костёла в Кернозе. Но прямых доказательств этого не обнаружено (Мариан Брындис, Исторические повести, М., «Прогресс», 1975, 541).Когда европейские политики уверовали в то, что с Бонапартом покончено, он принял решение отправиться в Париж. Ночью 26 февраля 1815 года с тысячью человек на жалких судёнышках, оставив на острове мать и сестру, он отплыл во Францию. По указанию короля маршал Ней пообещал привезти Бонапарта в железной клетке, но войска отказались ему подчиняться, и перешли на сторону Наполеона.Начался великий марша на Париж, его «Сто дней». Без единого выстрела за 19 дней он вернул себе империю.Союзники были как никогда едины и объявили, что сложат оружие лишь при условии, что во Францию вернутся Бурбоны. Только разгром может образумить врагов, решил Наполеон, и уехал 12 июня 1815 года на новую войну с европейской коалицией.При Ватерлоо у Бонапарта была 120-тысячная армия: Ней (император простил его) командовал левым флангом, Груши – правым, а сам Бонапарт стоял в центре, готовый прийти на помощь. У Веллингтона была 90-тысячная армия, у Блюхера – 120-тысячная и к ним на помощь двигались войска России и Австрии.Бонапарт решает разгромить англичан и пруссаков до прихода подкрепления. Начало сражения было успешным для него, он уже видел – побеждаем! Но подкрепление пришло вовремя, а корпус Груши опоздал.Кавалерия Блюхера ворвалась на поле и начала рубить французов. Поднялась паника. Позорное бегство – это был конец. Старая гвардия Наполеона погибла, её командир Камбронн произнёс свою знаменитую фразу: «Гвардия умирает, но не сдаётся».22 июня 1815 года Наполеон вторично отрёкся от престола – в пользу своего маленького сына, находившегося в это время с матерью в Австрии. Его второе царствование, продлившееся сто дней, кончилось.Когда под стенами Парижа появились войска союзников, Наполеон решил спастись бегством в Америку, но в Рошфоре был захвачен в плен англичанами и отвезён на остров Святой Елены, где и провёл последние шесть лет своей жизни под именем генерала Бонапарта.«Да, я обладал всем, что может дать судьба. Пожалуй, для окончательного величия мне не хватало только несчастья…», - сказал Наполеон. Потерпело крах его желание превзойти славу Александра Македонского.Двадцать лет он боролся с англичанами, но победили они.А во Франции начались репрессии: был расстрелян маршал Мишель Ней, убиты маршал Брюн, генералы Рамель, Лагард… Министр внутренних дел его последнего правительства Карно спасся бегством за границу.Умер Наполеон в 5.49 пополудни 5 мая 1821 года. Ему был 51 год. Официально было объявлено, что у него был рак желудка, хотя шли разговоры, что его отравили мышьяком. Похоронили его, как он и хотел, под плакучими ивами. В 1840 году саркофаг с останками императора перенесли в парижский Дом Инвалидов. На мраморной доске строки из завещания Бонапарта: «Я желаю, чтобы мой прах покоился на берегах Сены, среди французского народа, который я так любил».* Равенство существует только в теории.* Народ можно повести за собой лишь показав ему будущее.* Вождь – это продавец надежд.* Наибольшая из всех безнравственностей – это браться за дело, которое не умеешь делать.* Существует лишь один способ достичь власти над миром – это быть сильным, потому что у силы нет ни ошибок, ни иллюзий. Сила –это голая правда.* Если о царе говорят: он хороший человек, значит, царствование не удалось.* Люди как цифры, их значение прямо зависит от их положения.* Я люблю власть, как художник.* Армия – это народ, который выполняет приказы.* Я управляю не потому, что я генерал, а потому, что народ считает, что я обладаю гражданскими качествами, которые необходимы для управления.* Моя истинная слава не в том, что я выиграл сорок сражений, - Ватерлоо изгладит память о всех этих победах. Но что не может быть забыто, что будет жить вечно –это мой Гражданский кодекс.* Искусство полиции состоит не в том, чтобы наказывать часто, а в том, чтобы наказывать сурово.* В каждом большом деле всегда приходится какую-то часть оставить на долю случая.* Величайший полководец тот, кто делает меньше всего ошибок.* Война состоит из непредусмотренных событий.* «Невозможно» - это не по-французски.* Искусство управления состоит в том, чтобы не позволять людям состариться в своей должности.* Сердце государственного мужа находится в его голове.* Сделать остановку можно во время подъёма, но не во время спуска.* Слава изнашивается.* Поставьте мошенника у всех на виду, и он будет действовать, как честный человек.* Вернейший способ сдерживать слово – не давать его.* Успех – красноречивейший в мире оратор.* Воображение правит миром.* Кто умеет льстить, умеет и клеветать.* Последние всегда правы.* Кто стоит высоко и у всех на виду, не должен позволять себе порывистых движений.* Рассуждать догматически о том, что не проверено на опыте, есть удел невежества.* Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую.* Штыками можно сделать всё что угодно, только нельзя на них сидеть.* Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном.* Есть два рычага, которыми можно двигать людей, - страх и личный интерес.* В ранце каждого солдата лежит жезл маршала.* В России нет дорог - только направления.* Случай правит миром.* Невежда имеет большое преимущество перед человеком образованным: он всегда доволен собой.* Людей Наполеон лично подбирал и выдвигал, пользуясь критерием: «Если люди равны перед Богом, то единственное, чем они отличаются друг от друга, - это ум, добродетель и образованность».* В период между 1805 и 1815 гг. он назначил 259 дивизионных и 703 бригадных генерала, оценив их отвагу.* Со своими маршалами он обходился сурово. «Если я буду с ними на дружеской ноге, они тут же примутся делить со мной власть и государственную казну», - говорил он.* Наполеон «сверял мечты по компасу разума».* На острове Святой Елены он сказал: «Умирая, я оставляю двух победителей, двух «Гераклов в колыбели»: Россию и США. Когда Китай пробудится, мир вздрогнет».* Наполеон был убеждён, что без эффективной системы наказания любой политический режим обречён.* Наполеон утверждал, что «настоящая политика –это заставить народ поверить в то, что он свободен».* В 1793 году начальник Наполеона написал в Комитет общественного спасения: «Наградить и повысить в звании этого молодого человека, ибо если по отношению к нему будет допущена неблагодарность, он найдётспособ выдвинуться сам». И в 24 года Наполеон стал бригадным генералом.* Орден Почётного легиона был учреждён Наполеоном 19 мая 1802 года по образцу рыцарских орденов. Принадлежность к ордену во Франции является высшим знаком отличия и признания особых заслуг. Среди россиян кавалерами этого ордена являются Николай Рерих, Борис Ельцин, Владимир Путин, Майя Плисецкая, Жорес Алфёров, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Андрей Кончаловский и др. В Литве этим орденом награждены В.Адамкус, Р.Павилёнис.* Наполеон ввёл в покорённых им Испании и Италии правостороннее движение, потому что так было удобнее выхватывать висевшую слева шпагу.* Наполеон считал, что править хорошо можно только «в ботфортах и со шпорами».* Виктор Гюго сказал о Бонапарте: «Прошёл через славу он, прошёл через преступленье, а кончил бедой».* В 1796 году изобретатель начертательной геометрии Гаспар Монж был включён в состав комиссии, которая должна была отобрать всё наиболее ценное из музеев и библиотек Италии для переправки во Францию. Во время приёма в Италии Наполеон сказал Монжу: «Я помню, когда я, скромный офицер, пришёл к Вам, морскому министру, и как Вы были добры ко мне». С этого времени началась их близкая дружба. Они стали неразлучны, путешествовали в одной карете, целыми днями что-то обсуждали. На приёмах Наполеон всегда приказывал оркестру играть «Марсельезу», которую очень любил Монж. В 1804 году Наполеон присвоил Монжу титул графа Пелузского.* В 1798 году в Каире был учреждён Египетский институт наук и искусств. Бонапарт был избран его вице-президентом. Когда Бонапарт решил представить в институт свой труд, президент института Монж этому воспротивился, сказав, что у главнокомандующего для написания хорошего труда нет времени, а посредственная продукция не должна выходить из рук вице-президента. Монж был единственным человеком во Франции, кто мог в глаза говорить Наполеону всю правду. Бонапарт некогда говорил Монжу: «Завидую я вам, учёным. Как вы должны быть счастливы тем, что прославились, не запятнав кровью своё бессмертие!»* В 1799 году П.С.Лаплас подарил Наполеону первый том своей «Небесной механики». Наполеон ответил: «С благодарностью принимаю, гражданин, присланный Вами экземпляр Вашего прекрасного труда. Первые же шесть месяцев, которыми я буду иметь возможность располагать, пойдут на то, чтобы прочесть Ваше прекрасное произведение».Широко известен ответ Лапласа, когда Наполеон сказал ему, что не обнаружил в его труде упоминания о Боге: «В своей теории о происхождении Солнечной системы я не нуждался в гипотезе о существовании Бога».* 12 августа 1812 года, находясь под Смоленском, Наполеон получил от Лапласа экземпляр его «Аналитической теории вероятностей». Он сожалел: «В иное время, располагая досугом, я с интересом прочитал бы Вашу «Теорию вероятностей». Все учреждённые Наполеоном ордена украшали грудь Лапласа.Уже находясь на острове Святой Елены, Наполеон дал такую оценку Лапласу: «Прекрасный математик Лаплас быстро проявил себя администратором лишь средней руки… Он вносил дух бесконечно малого в управление». Конечно, Лаплас не мог тягаться с такими зубрами, как Фуше и Талейран.* Наполеон был известен как большой любитель кофе. Все важные решения он принимал за чашечкой кофе, в который он любил добавлять ещё и коньяк. Он говорил: «Крепкий кофе в больших количествах – вот что необходимо мне, чтобы проснуться. Он согревает и придаёт мне силы. Иногда он причиняет сладкую боль, но я скорее предпочту страдать от неё, чем откажусь от кофе».* 25 декабря 1812 года, после окончания Отечественной войны и вывода войск Наполеона из России, император Александр I подписал Высочайший манифест о строительстве в Москве храма во имя Христа Спасителя.* Наполеон, как известно, был немного математиком, он интересовался геометрией. Однажды он вёл дискуссию с величайшими математиками Лагранжем и Лапласом. Лаплас резко прервал его: «Меньше всего мы хотим от вас, генерал, уроков геометрии».* Наполеону приписывают две задачи:1. Если на сторонах произвольного треугольника во внешнюю сторону построены равносторонние треугольники, то их центры образуют равносторонний треугольник.2. Данную окружность с данным положением центра разделить на четыре равные части при помощи одного циркуля, не прибегая к линейке.* Отношение Наполеона к науке дало повод историкам сказать, что во времена Наполеона «только цифрам всё разрешали, только цифры чествовались, осыпались благами и награждались». К середине 1806 года Наполеон решил оформить свою бесконтрольную власть над западной и отчасти центральной Германией. Он создал Рейнский союз под своим протекторатом.8 октября 1806 года Бонапарт отдал приказ о вторжении в Саксонию, союзную с Пруссией. 14 октября 1806 г.в битве под Иеной и Ауэрштедтом, которая была пострашнее Аустерлица, прусская армия была разгромлена, Бонапарт въехал в Берлин на белом коне через Бранденбургские ворота. Бургомистр города сдал ему ключи от столицы и просил пощадить город.В мае 1807 года французы взяли Данциг, открывавший путь в Россию, потом пали Фридланд и Кёнигсберг… Александр I, вняв уговорам брата Константина, приехавшего к нему в ставку Шавли (Шяуляй), попросил мира. Посредине Немана построили два плота – большой для императоров и малый для свиты, - на них воздвигли шатры, по обоим берегам выстроились войска. На виду своей армии 25 июня 1807 года Александр I должен был обнять человека, которого ещё вчера церковь называла Антихристом, и которого царь поклялся победить. После переговоров, длившихся два часа, был заключён Тильзитский мирный договор. «В согласии с Россией, - говорил Бонапарт, - нам нечего бояться». Когда на острове Святой Елены его спросили, какое время своей жизни он считает самым счастливым, он ответил – Тильзит.Вслед за Тильзитом последовала война с Испанией, которую Бонапарт подозревал в сговоре с Англией. Испанские Бурбоны были свергнуты, королём Испании в 1808 г. стал брат Наполеона Жозеф. Но бесцеремонность Бонапарта оскорбила испанцев – народ восстал. Повстанцы заняли Мадрид, король Жозеф бежал, началась народная война. Англичане поспешили на помощь Мадриду. При Вальядолиде Бонапарт разбил англичан вместе с повстанцами.А в это время из Парижа пришла тревожная весть: Фуше и Талейран, эти «кошка и собака», стали демонстрировать своё примирение и не одобрять войну с Испанией. Они написали письмо Мюрату с предложением занять французский трон в случае смерти Бонапарта. Это был заговор, организованный богачами, уставшими от постоянных поборов на нужды армии. Император поспешил в Париж, а войну продолжили его маршалы.Штурм Сарагосы 27 января 1809 г., когда приходилось вести кровопролитную битву за каждый дом, произвёл тяжёлое впечатление на всю Европу. Однако французские войска не могли уйти с Пиренейского полуострова – это был бы отказ от континентальной блокады Англии.Император Австрии Франц надумал воевать с Францией. 14 апреля 1809 г. его войска атаковали французов.За пять дней они потерпели пять поражений. Правда, победы эти французам давались большой кровью, австрийцы дрались ожесточённо, предпочитая плену смерть в бою. Через месяц французы заняли Вену. Но сопротивление не было сломлено и Бонапарту, потерявшему 20 тысяч солдат, вскоре пришлось отступить.Папа в неудачах на Дунае увидел Божью кару и опубликовал буллу об отлучении Бонапрата. Результатом этого противостояния явилось присоединение Папской области к Франции, арест и ссылка Папы на юг Франции.За своё поражение Бонапарт отомстил австрийцам, разгромив 5-6 июня 1809 г. их армию при Ваграме.Опасаясь, что в результате покушения или гибели на войне Франция может остаться без наследника, сёстры Бонапарта, Фуше, Талейран – все стали требовать от него развода с Жозефиной, которая не могла подарить ему наследника. Наполеон сдался, решил развестись с Жозефиной и жениться на Марии Луизе, дочери австрийского императора Франца. Жозефине была назначена большая рента, ей сохранили титул императрицы и отправили её в замок Мальмезон.А потом была свадьба. 18-летняя невеста никогда в глаза не видела жениха, она его даже и в день свадьбы не видела, потому что он, как было сказано, счёл излишним самому беспокоиться личной поездкой в Вену.Церемониал в венском соборе прошёл без жениха, но с этим в Вене примирились. Это была удивительная свадьба: маршал Бертье, изображая Наполеона, официально просил руки невесты, а эрцгерцог Карл повёл её к алтарю и стоял с ней рядом во время богослужения. После этого новая императрица Франции с подобающими почестями была отправлена в Париж. Супруги впервые увидели друг друга недалеко от Парижа. Через год у них родился сын, которому Наполеон дал титул «короля Римского». Было это 19 марта 1811 г.А тринадцать епископов, отказавшихся присутствовать на церемонии бракосочетания в знак протеста против ареста Папы, были лишены сана и сосланы. В отставку был отправлен и Фуше – его назначили губернатором Рима.В браке Наполеона с Марией Луизой было нечто оскорбительное для французской нации: императрицей снова стала „австриячка”, принцесса дома Габсбургов. За 15 лет до этого была казнена Мария Антуанетта, её тётя!Забыв главное правило политика «Врага можно простить, но предварительно его надо уничтожить», Бонапарт дал согласие на избрание маршала Бернадота королём Швеции. Старую династию Ваза шведы изгнали из страны, а Бернадот был родственником Бонапарта и шведы надеялись, что он одобрит их выбор. Но Бернадот был врагом Наполеона и вскоре доказал это, нарушив условия континентальной блокады.Нежелание России поддерживать континентальную блокаду Англии, говорил Бонапарт, заставляет его думать о войне. На это Александр I ответил, что если император вынет шпагу первым, то он свою шпагу вложит в ножны последним.В Дрездене Бонапарт собрал тридцать монархов Европы, которые покорно приехали и стояли с обнажёнными головами перед ним (в том числе и его тесть, австрийский император). А на его голове была треуголка с кокардой Французской республики (в гневе он бросал её на пол). Это был съезд будущих врагов России. Наполеон всегда разговаривал по-военному. Даже в мирной беседе он сохранял воинственный вид, сознательно или бессознательно он поднимал руку, как бы готовясь нанести удар.22 июня 1812 года в Литве, в Вилкавишках Бонапарт подписал свой приказ по Великой армии: «В Тильзите Россия поклялась в вечном союзе с Францией и клялась вести войну с Англией. Она теперь нарушает свою клятву». Это было официальное объявление войны.Бонапарт поставил под ружьё 600-тысячную армию. 24 июня на изгибе Немана, рядом с Ковно (Каунас) армия Наполеона перешла реку, где он когда-то обнимался с русским царём.Бонапарт шёл прямой дорогой на Вильну, нигде не встречая сопротивления. Через четыре дня он был в Вильне, где пробыл 18 дней, ожидая подхода отрядов своей армии. Для него стало полной неожиданностью, что Турция и Швеция (его Бернадот) подписали с Россией мирный договор. А он так рассчитывал на их поддержку с юга и севера! Впоследствии он говорил, чтоесли бы он знал, как поведут себя турки в Бухаресте и шведы в Стокгольме, то он не выступил бы против России в 1812 году. Валентин МАТЮХИН , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Наполеон Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1178 — статья прочитана 77 раз Комментарии