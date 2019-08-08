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При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовец
Как сообщает kloop.kg, у него была травма, несовместимая с жизнью. Второму тяжелораненому провели операцию.
Всего на данный момент, по данным Минздрава страны, в больницы поступило 36 человек.
В настоящее время замминистра МВД Киргизии Курсан Асанов ведет переговоры со сторонниками Алмазбека Атамбаева, сообщил в Twitter депутат парламента Дастан Бекешев.
Вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ. Попытка штурма сорвалась, сторонники экс-главы государства дали отпор. По данным Госкомитета Национальной безопасности, спецназ не применяет оружие.
Напомним, Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Спецкомиссия парламента заподозрила его в ряде преступлений: экс-президент может быть причастен к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставкам угля для нее, противозаконному перепрофилированию земель в Иссык-Кульской и Чуйской областях.
https://www.kommersant.ru
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Алмазбек Атамбаев, президент Киргизии
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