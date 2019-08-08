При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовец 🔊 Воспроизвести Стоп-кадр: https://kloop.kg В больнице скончался один из пострадавших спецназовцев, сообщил директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков.



Как сообщает



Всего на данный момент, по данным Минздрава страны, в больницы поступило 36 человек.



В настоящее время замминистра МВД Киргизии Курсан Асанов ведет переговоры со сторонниками Алмазбека Атамбаева, сообщил в Twitter депутат парламента Дастан Бекешев.



Вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ. Попытка штурма сорвалась, сторонники экс-главы государства дали отпор. По данным Госкомитета Национальной безопасности, спецназ не применяет оружие.



Напомним, Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Спецкомиссия парламента заподозрила его в ряде преступлений: экс-президент может быть причастен к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставкам угля для нее, противозаконному перепрофилированию земель в Иссык-Кульской и Чуйской областях. Как сообщает kloop.kg , у него была травма, несовместимая с жизнью. Второму тяжелораненому провели операцию.Всего на данный момент, по данным Минздрава страны, в больницы поступило 36 человек.В настоящее время замминистра МВД Киргизии Курсан Асанов ведет переговоры со сторонниками Алмазбека Атамбаева, сообщил в Twitter депутат парламента Дастан Бекешев.Вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ. Попытка штурма сорвалась, сторонники экс-главы государства дали отпор. По данным Госкомитета Национальной безопасности, спецназ не применяет оружие.Напомним, Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Спецкомиссия парламента заподозрила его в ряде преступлений: экс-президент может быть причастен к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставкам угля для нее, противозаконному перепрофилированию земель в Иссык-Кульской и Чуйской областях. https://www.kommersant.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Алмазбек Атамбаев, президент Киргизии — статья прочитана 122 раза Комментарии