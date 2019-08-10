Наполеон Бонапарт /часть 1/ 🔊 Воспроизвести



Слава великих людей должна измеряться



способами, которыми она была достигнута.



Ф.Ларошфуко



Стендаль в Предисловии к «Жизни Наполеона» писал: «Одинаково трудно удовлетворить читателей, когда пишешь о предметах либо малоинтересных, либо представляющих слишком большой интерес».



15 августа 1769 года в городе Аяччио, на острове Корсике, 19-летняя Летиция Буонапарте родила сына Наполеоне, который при родах упал на пол. Говорят, накануне его рождения в небе появилась комета и встала над островом Корсика. В его роду были мятежные флорентийские патриции и сарацинские рыцари. Его мать была истинной корсиканской красавицей; отец был высоким и статным. Наполеоне был маминым сыном, с точёными чертами лица и с такой же бледностью, с такими же, как у неё, маленькими руками. К 250-летию со дня рождения15 августа 1769 года в городе Аяччио, на острове Корсике, 19-летняя Летиция Буонапарте родила сына Наполеоне, который при родах упал на пол. Говорят, накануне его рождения в небе появилась комета и встала над островом Корсика. В его роду были мятежные флорентийские патриции и сарацинские рыцари. Его мать была истинной корсиканской красавицей; отец был высоким и статным. Наполеоне был маминым сыном, с точёными чертами лица и с такой же бледностью, с такими же, как у неё, маленькими руками.



Уже ребёнком Наполеоне был зверски упрям, отец не справлялся с ним. А вот у его матери, этой маленькой красавицы, были крепкие кулаки. За любую провинность и непослушание сын получал беспощадные пощёчины – так мать формировала его характер. Уважение к силе вошло в его сознание вместе с этими пощёчинами.







В характеристике, выданной ему в военной школе, было сказано: «…крепкое сложение, отличное здоровье, честен и благороден, отличался прилежанием к математике… будет превосходным моряком». Да, он хотел быть моряком, но у него не было протекции, и его не приняли. Он плакал.



В 16 лет Наполеоне отвезли в Париж, в военную школу на Марсовом поле. Среди преподавателей этой школы были знаменитые математик Монж и астроном Лаплас. В Парижской военной школе, где специальностью он избрал артиллерию, проучиться ему удалось только один год : в связи со смертью отца он, сдав заочно экзамен за весь курс и получив чин младшего лейтенанта,



вынужден был вернуться домой – помогать семье.



При выпуске из этой школы его характеризовали уже иначе: «Высокомерен, любит одиночество, чрезмерно самолюбив. Его честолюбие не знает границ». Скорее всего, именно тогда у него появилась уверенность в его избранности. Он читал и перечитывал Плутарха, биографии Цезаря, Александра Македонского, как руководство для своей будущей жизни. «Страдания молодого Вертера» Гёте – его любимая книга. Уже в юности он усвоил: не должно быть предела дерзанию, что и у него, невзрачного, нищего и неродовитого, должна найтись лазейка в великое будущее.







Штурм Тулона



Позже, в армии, он безошибочно называл имена солдат и офицеров, которых лично знал, указывая год и месяц совместной службы. Но он не был сверхчеловеком. Ему, например, плохо давались языки – древние и новые. Он любил играть в шахматы, но не мог постигнуть тайн шахматного искусства. Охотно играл в карты, а иногда даже плутовал. Он плохо танцевал, хотя и брал специальные уроки. Его работоспособность была поразительной. В годы юности он вставал не позднее четырёх часов утра и сразу принимался за работу. Часто он спал по 3- 4 часа в сутки. Он считал, что каждый офицер должен уметь делать на службе то же, что делает любой солдат.



Жан-Жак Руссо был мыслителем, имевшим на Наполеона наибольшее влияние. При этом он оставался пылким корсиканским патриотом.



Из училища Наполеон был выпущен в чине подпоручика и направлен в артиллерийский полк. Вскоре он влюбился в Софи Коломбье. Но на что мог рассчитывать юный, нелюдимый, нищий подпоручик?.. Через много лет он встретил её. Она была замужем, бедствовала. Наполеон назначил её статс-дамой ко двору одной из своих сестёр.



С самого начала революции 1789 г. Наполеон стал одним из её сторонников. Новое правительство произвело его в капитаны. Отправившись на Корсику, чтобы сражаться за её свободу, Наполеон вскоре понял, что для всемирной славы остров слишком мал. Он пишет в Париж донос на Паоле, а народное собрание Аяччо объявляет Бонапартов изменниками. Мать Наполеона с детьми бежала, их дом разграбили и сожгли.



Жозефина де Богарне



Своим истинным рождением Наполеон считал осаду Тулона – головной боли революции. Капитан Бонапарт оказался в нужное время в нужном месте. Восставший против Конвента Тулон перешёл на сторону англичан, а начальник осадной артиллерии был ранен. Комиссары Конвента назначили Бонапарта командующим артиллеристов. Именно при осаде Тулона в декабре 1793 г. Бонапарт проявил талант военачальника и чудеса мужества: во время штурма он спокойно стоял под ядрами, скрестив руки на груди. Он выработал свою тактику: «Чтобы обороняться и выжить – надо дробить свои силы. Но



чтобы атаковать и победить – силы необходимо объединять, весь артиллерийский огонь надо направить в одну точку. Пробить брешь в обороне противника! И если брешь пробита – судьба битвы решится в мгновение, сопротивление станет бесполезным».



При штурме Тулона под Наполеоном ядрами убило трёх лошадей, он не покидал своих артиллеристов ни днём, ни ночью – спал на земле рядом с ними возле пушек, завернувшись в шинель. Солдаты поверили в его неуязвимость. Тулон, считавшийся в Европе неприступной крепостью, был взят. Это было первое из пятидесяти великих сражений Наполеона.



Он одержал побед больше, чем Александр Македонский, Цезарь и Ганнибал вместе взятые.











Наполеон отказался от предложения поехать в Париж и остался командовать артиллерией на юге. А через полгода наступило девятое термидора 1794 года: был исполнен главный закон революции - истребить её любимых детей. Огюстен Робеспьер вместе с братом Максимилианом, Сен-Жюстом, Кутоном, Леба и другими были без суда казнены. Это означало не только конец якобинской диктатуры, но и конец революции.



Наполеон избежал гильотины, которая ему наверняка грозила, окажись он в Париже. Правда, тюрьмы он не избежал, но уже через две недели был на свободе и отправился в Париж. Глава Директории Баррас, один из вождей контрреволюционного заговора, поручил Наполеону подавить восстание роялистов в Париже, что тот успешно и сделал, отдав приказ стрелять из пушек по толпе восставших. Его производят в дивизионные генералы и назначают командующим Парижского гарнизона.



Бонапарт стал любимцем Директории.



С 32-летней креолкой Мари–Жозефиной Таше де ла Патори, в замужестве виконтессой Богарне, Наполеон познакомился при следующих обстоятельствах. После подавления в мае 1795г. народного выступления в Париже население вынудили сдать оружие. Сдала оружие и семья Богарне. А вскоре к Бонапарту пришёл 14–летний мальчик (будущий вице-король Италии Евгений Богарне) и, плача, просил вернуть шпагу его отца – генерала Богарне, гильотированного революцией.



Растроганный Наполеон согласился. На следующий день Жозефина нанесла визит Бонапарту с выражением благодарности. Бонапарт произвёл на Жозефину впечатление неловкого и легкомысленного юноши, но оставаться вдовой Богарне не намеревалась: требовались средства для воспитания детей (сына и дочери) и нужно было застраховаться от преследований новым режимом вдовы революционного генерала. В марте 1796 года Баррас уговорил Жозефину де Богарне выйти замуж за Наполеона. Она была на 6 лет старше Наполеона, поэтому в брачном контракте жених прибавил себе 2 года, а невеста убавила 4 года.







Рассказывали, что во время одной из стычек с генералом Ожеро, отличавшимся высоким ростом, Бонапарт, глядя снизу вверх, сказал: «Генерал, вы ростом выше меня как раз на одну голову, но если вы будете грубить мне, то я немедленно устраню это отличие». Было ему в ту пору 27 лет. Наполеон строжайше запретил в армии рукоприкладство и порку, что было распространено в других армиях. И уже через три месяца его 36-тысячная армия, обойдя Альпы, разгромила армию австрийцев и сардинцев, в которой было 70 тыс. человек.



Разгромив войско папы Пия VI, Бонапарт, не встречая серьёзного сопротивления, принялся захватывать один за другим города Италии, пока 19 февраля 1797 г. не был подписан унизительный для Пия VI мир. Потом



его обвинят в том, что он вывез из Италии бесценные произведения искусства. На это он ответит: «Да, перед битвой при Лоди я послал во Францию двадцать картин Микеланджело и Корреджо. Что ж, у меня хороший вкус! Так я заставлял побеждённых платить контрибуцию, ибо победоносная армия должна себя содержать сама. И хорошо содержать».



Но Наполеон никогда не позволял своим солдатам грабить население – по его приказу грабителей расстреливали.



Позже он вспоминал это время: «Я был тогда двужильный, молодой, как и моя армия. Я мог есть гвозди и вообще не спать. Я был окружён такими же молодыми головорезами – моими генералами с весьма подозрительными биографиями. Каждого из них можно было отправить на галеры и каждый знал, за что! Мы были детьми революции, которая возносит из грязи».







Поход в Египет



Завершив Итальянскую кампанию, Бонапарт 7 декабря 1797 года вернулся в Париж. Директория устроила в Люксембургском дворце великолепный приём в его честь. За каретой бежала толпа людей с приветствиями (ему подумалось: если завтра меня повезут на эшафот, та же толпа будет орать свои проклятия – таков цена любви толпы).



Незадолго до похода в Египет Наполеон был избран членом Французской Академии и стал с удовольствием подписываться: «Член Академии…».



Едва прибыв в Париж, Бонапарт стал готовиться к большой войне: в качестве генерала, назначенного Директорией действовать против Англии, он решил, что англичанам следует грозить не на Ламанше, где их флот сильнее французского, а предложил завоевать Египет и создать на Востоке угрозу английскому владычеству в Индии.



В военную экспедицию в Египет Наполеон пригласил поэтов, историков, учёных, взял с собой огромную библиотеку, приказав отпечатать книги Плутарха, Фукидида, Гомера, Вергилия, Вольтера, Руссо, Лафонтена, Монтескье и др. в формате одна восемнадцатая листа, что сказалось на зрении чтецов (сам Бонапарт, испортив зрение ещё в военной школе, пользовался очками). В истории египтологии этот поход Наполеона сыграл колоссальную роль: приехавшие с ним учёные открыли для науки эту древнейшую страну человеческой цивилизации.



Англичане пытались помешать Наполеону, но ему удалось с помощью дезинформации обмануть Нельсона и все триста его судов благополучно прибыли в Египет. Разбив кавалерию мамелюков, Бонапарт занял Каир и стал фактическим правителем Египта. Он с присущей ему мудростью гарантировал сохранение исламских законов, носил чалму, посещал мечеть. Местное население было в восторге.



Император Бонапарт



Поход продолжался. Вслед за Египтом была покорена Сирия, хотя это и потребовало немало крови. В плен взяли несколько тысяч защитников древней Яффы. Но не было ни лишних солдат, чтобы их охранять, ни провизии, чтобы их кормить – их всех расстреляли.



Далее последовал поход по пустыне при адовой жаре, осада Аккры, которая была воротами всего Востока. Но Аккра упорно сопротивлялась, армия несла большие потери от болезней и стычек с противниками. Наполеон приказал снять осаду и начать обратный поход в Египет.



14 июня 1799 г. армия вернулась в Каир. Узнав, что в дельте Нила высадилась турецкая армия, присланная освободить Египет, французы атаковали и разбили турок.



Из случайно попавшей ему в руки газеты Наполеон узнал, что Австрия, Англия, Россия и Неаполитанское королевство возобновили войну против Франции, что Суворов в Италии разбил французов и движется к Альпам, угрожая вторжением во Францию. А в самой Франции – полное расстройство, смуты.



Оставив без разрешения правительства армию в Египте на генерала Клебера, Бонапарт со своими генералами Мюратом, Бертье, Ланном и учёными Бертолле и Монжем в сопровождении охраны отправляется, а точнее бежит из обречённой армии во Францию. По прибытии, простив неверную Жозефину (об её измене он узнал в Египте и ответил ей тем же с молоденькой женой лейте-



нанта), Бонапарт организует государственный переворот 18 брюмера 1799 г. Директория, Совет старейшин и Совет пятисот были вычеркнуты из истории. Власть перешла к военным и проявила подчёркнутое уважение к учёным.



Самый ответственный пост министра внутренних дел достался знаменитому астроному, математику и физику П.С.Лапласу, который был благосклонным экзаменатором Наполеона в Парижской военной школе. Но Лаплас оказался совершенно неподходящим для такой должности и его вскоре сменил Жозеф Фуше.



Наполеон на перевале Сен-Бернар



Наполеон не вырабатывал заранее детальных планов своих военных компаний, намечая лишь основные цели. У него было правило, которому он неизменно следовал: не считать неприятеля глупее самого себя.



Уезжая в мае 1800 г. на войну с австрийской армией в северной Италии, откуда Суворов выбил французов, Бонапарт знал, что Суворова уже нет. Решив преодолеть перевал Сен-Бернар, который до него это сделал только Ганнибал, Бонапарт с огромными трудностями сделал это и разбил австрийские войска, охранявшие перевал.



14 июня 1800 г. произошла битва у деревни Маренго. В три часа дня сражение Наполеоном было полностью проиграно, но уже в пять часов, благодаря подоспевшей дивизии Дезе, французы одержали сокрушительную победу. Австрийская армия была разгромлена, но во время атаки Дезе был убит. Маренго стало классикой, сражение изучают в военных академиях как вершину



военного искусства.



Победителем Бонапарт вернулся в Париж. Попытка заключить мирный договор с Россией провалилась: положительно относящийся к этому император Павел был задушен в Михайловском дворце. Бонапарт пришёл в ярость: «Англичане промахнулись по мне в Париже (в день взрыва «адской машины»), но они не промахнулись по мне в Петербурге!» - кричал он, считая, что убийство Павла организовали англичане. Бонапарт решает заключить мир с Англией. Переговоры велись в Амьене, где и был 26 март 1802 г. подписан мирный трактат. Теперь Бонапарт мог целиком заняться государственными проблемами.



Трафальгар



Собственность была объявлена священной, ибо в стране, где правит собственность, - правят законы, а в стране, где правят неимущие, - правят законы природы. Кодекс Наполеона, этот свод законов, включал в себя идеалы Великой французской революции: не признавались привилегии по рождению, все люди были равны перед законом. Кодекс был написан кратко и ясно, поэтому он закрепился не только во Франции, но с учётом местных условий был принят во многих других странах.



Бонапарт учредил орден Почётного легиона, который помог ему создать класс благородных людей – свой патрициат, были проложены новые дороги, прорыты каналы, развивалась промышленность – Франция процветала.



По результатам организованного им плебисцита Бонапарт становится пожизненным Консулом. После одиннадцати лет непрерывных войн в стране наступил мир, молчали впервые за много лет пушки и в Европе. Бонапарт решил завоевать Европу мирным путём. Он признал католицизм религией большинства нации, но не государственной религией, как это было при королях. На вопрос, верит ли он сам в Бога, Бонапарт ответил: «Как человек, я не знаю ответа на этот вопрос. Зато как Первый консул знаю отлично: народ без религии – жалкий корабль без компаса. Нет и не будет примеров, чтобы великое государство могло существовать без алтарей. Без религии человек ходит во тьме. Только она указывает ему начало и конец. Христос полезен государству».



Бонапарт не боялся соперников и окружал себя талантливыми людьми – у него на них был зоркий глаз. По его мнению, член Академии, не знающий дифференциального исчисления, не заслуживал уважения. Карно, Монж, Лаплас, Бертолле – их Бонапарт не только высоко ценил, но и щедро награждал. Что уж тогда говорить о военных? В окружении Бонапарта были Массена, Клебер, Ланн, Даву, Ней, Бертье, Дезе, Моро, Мюрат, Брюн, Сульт, Журдан, Макдональд, Жюно, Груши, Дюрок, Мортье, Бесьер, Мармон, Ожеро, Удино, Рапп, Лористон, Виктор. Подобного созвездия первоклассных дарований Франция не знала ни до Бонапарта, ни после него. Когда нужно было решать, кому доверить руководство ответственной операцией, предпочтение отдавалось таланту. При всей антипатии к человеку (например, в случаях с Фуше, Талейраном, Клебером, Бернадотом) решающим для Бонапарта был талант человека.







Чтобы обезопасить республику, Бонапарт решает вернуть монархию. К этому его толкали Фуше – министр внутренних дел, вчерашний якобинец, голосовавший за смерть короля, который умудрился продать Бога, Конвент, Директорию, и Талейран – министр иностранных дел, этот епископ-расстрига, выходец из знаменитой фамилии, великий ум и великий порок.



Был проведён плебисцит и нация вручила Бонапарту право быть императором. За тысячу лет до того Карл Великий поехал в Рим к Папе, который возложил на его голову корону. И вот теперь Папа согласился возродить прошлое и сам приехал короновать Бонапарта: у него не было выхода – иначе Бонапарт отобрал бы у него все владения. После коронации 2 декабря 1804 года в Нотр-Даме у Бонапарта появилось новое имя: Наполеон Первый, император французов. На серебряных монетах было обозначено: „Французская республика. Император Наполеон I.”



Во время коронации не Папа, а сам Бонапарт одел на себя и Жозефину короны: он сам заработал корону – и сам должен надеть её. Так во Франции появилась Четвёртая династия: Меровинги, Каролинги, Капетинги и теперь Бонапарты. Не все в окружении Бонапарта одобрили этот его шаг (Карно, Ланн), в ходу была насмешка: «Быть Бонапартом – и стать королём! Так опуститься!»



В марте 1805 года Бонапарт короновал себя и в Милане, после того, как Италийская республика признала его своим королём. После коронации в страну было разрешено вернуться аристократам, генералы стали маршалами. У императора появился двор, в газетах – цензура, имена Марата, Робеспьера, Дантона были вычеркнуты из учебников истории: «Мысль – вот главный враг цезарей», «Муха пролетевшая без моего приказа, будет считаться мятежницей».



Бонапарт подозревал, что Англия, всегда загребающая жар чужими руками, соблазнила Австрию и Россию деньгами и направила их против него, когда он в августе 1805 года с 200-тысячной армией находился в Булони.



В Булони Бонапарт создал невиданное до того устройство армии. Он разбил войско на семь корпусов во главе с маршалами, превратив их в самостоятельные армии со своей кавалерией и артиллерией. Но основную часть конницы и пушек он соединил в особые части, которые подчинялись только ему. Кавалерией командовал Мюрат, а артиллерией – сам Бонапарт. Он же командовал и императорской гвардией. Армия теперь внезапно появлялась перед противником, войска шли раздельно, но сражались вместе.



Мария Валевская



Император Александр I, вступив после смерти от «апоплексического удара» его отца Павла на престол, прервал всякие разговоры о союзе с Бонапартом и осенью 1805 года двинул свои войска на соединение с



австрийцами, которые были готовы выступить против французов и их германских союзников. Наполеон принимает решение: идти войной не против Англии, как он ранее собирался, а против Австрии и России. Он направляет свои войска в Баварию.



Маршалы Бернадот, Даву, Сульт, Ланн, Ней, Мармон, Ожеро, Мюрат за 20 дней перебросили свои корпуса от Ламанша на Дунай. Эти войска получили официальное название Великая армия.



Свои любовные похождения Наполеон по военному называл «набегами». Любил он только Жозефину, а Марии Валевской позволял любить себя. Сам он говорил, что ни одна женщина в мире не оказывала влияние на принимаемые им решения.



Хрупкая красавица с золотыми волосами графиня Мария Валевская не отвечала взаимностью на его «набеги». Он ей писал: «Бонапарту женщины отказывали, но Наполеону – никогда!» Она не ответила. Родные уговаривали её изменить престарелому мужу, внучка которого была старше её на 10 лет, во имя миража – восстановления независимости Польши, на что намекал в



своём письме Наполеон. И Мария сдалась. Ей не было двадцати, ему шёл четвёртый десяток.



Зимой 1807 г. в Варшаве Наполеон на балу впервые увидел 19-летнюю Марию Валевскую и впервые почувствовал, что его могут любить не потому, что он император, а ради него самого. Вторая их встреча произошла через 2 года в Вене : в письме она спросила его, хочет ли он её видеть, и он просил её приехать как можно быстрее. Через некоторое время оказалось, что она ждёт от него ребёнка.



Наполеон сначала обрадовался, а потом его стали терзать мысли о том, как французский народ примет в качестве наследника престола сына польской графини. И он распрощался с Марией, сославшись на срочные дела в Париже. Сын Марии вошёл в историю под именем графа Валевского. Во времена Второй империи он был министром иностранных дел. Умер он в 1868 году.



(Окончание следует) Наполеоне – второй сын корсиканского дворянина Карло Мариа Буонапарте – родился вскоре после того как Корсика перешла во владения французов. Отец Наполеоне был сначала на стороне генерала Паоли, отстаивавшего независимость родины, но после его поражения стал фаворитом французского наместника. За это Наполеоне был принят в 1779 г. в военную школу в Бриенне. Наполеоне плохо знал французский язык.Уже ребёнком Наполеоне был зверски упрям, отец не справлялся с ним. А вот у его матери, этой маленькой красавицы, были крепкие кулаки. За любую провинность и непослушание сын получал беспощадные пощёчины – так мать формировала его характер. Уважение к силе вошло в его сознание вместе с этими пощёчинами.За время учёбы Наполеоне почти не подрос, в нём было жалких четыре фута и десять дюймов в шестнадцать лет, когда он покинул военную школу. Даже мать не сразу узнала его среди рослых сверстников. Она потом рассказывала, что у неё возникло подозрение: не подменили ли сына? Маленькое, худое существо не могло быть её Наполеоне! Но маленький Наполеоне был крепок, как сталь, он вступал во все драки и научил всех уважать и опасаться его. Главное – ввязаться в драку. Это стало девизом всей его жизни. Как бывает у малорослых, потому бешено тщеславных детей, он любил подчинять, он не хотел иметь друзей, он хотел иметь подчинённых.В характеристике, выданной ему в военной школе, было сказано: «…крепкое сложение, отличное здоровье, честен и благороден, отличался прилежанием к математике… будет превосходным моряком». Да, он хотел быть моряком, но у него не было протекции, и его не приняли. Он плакал.В 16 лет Наполеоне отвезли в Париж, в военную школу на Марсовом поле. Среди преподавателей этой школы были знаменитые математик Монж и астроном Лаплас. В Парижской военной школе, где специальностью он избрал артиллерию, проучиться ему удалось только один год : в связи со смертью отца он, сдав заочно экзамен за весь курс и получив чин младшего лейтенанта,вынужден был вернуться домой – помогать семье.При выпуске из этой школы его характеризовали уже иначе: «Высокомерен, любит одиночество, чрезмерно самолюбив. Его честолюбие не знает границ». Скорее всего, именно тогда у него появилась уверенность в его избранности. Он читал и перечитывал Плутарха, биографии Цезаря, Александра Македонского, как руководство для своей будущей жизни. «Страдания молодого Вертера» Гёте – его любимая книга. Уже в юности он усвоил: не должно быть предела дерзанию, что и у него, невзрачного, нищего и неродовитого, должна найтись лазейка в великое будущее.С детских лет и до конца своих дней Наполеон обладал почти абсолютной памятью. Без особых усилий он запоминал и правила математики, и юридические тексты, и длинные строфы стихов из Корнелия, Расина, Вольтера.Позже, в армии, он безошибочно называл имена солдат и офицеров, которых лично знал, указывая год и месяц совместной службы. Но он не был сверхчеловеком. Ему, например, плохо давались языки – древние и новые. Он любил играть в шахматы, но не мог постигнуть тайн шахматного искусства. Охотно играл в карты, а иногда даже плутовал. Он плохо танцевал, хотя и брал специальные уроки. Его работоспособность была поразительной. В годы юности он вставал не позднее четырёх часов утра и сразу принимался за работу. Часто он спал по 3- 4 часа в сутки. Он считал, что каждый офицер должен уметь делать на службе то же, что делает любой солдат.Жан-Жак Руссо был мыслителем, имевшим на Наполеона наибольшее влияние. При этом он оставался пылким корсиканским патриотом.Из училища Наполеон был выпущен в чине подпоручика и направлен в артиллерийский полк. Вскоре он влюбился в Софи Коломбье. Но на что мог рассчитывать юный, нелюдимый, нищий подпоручик?.. Через много лет он встретил её. Она была замужем, бедствовала. Наполеон назначил её статс-дамой ко двору одной из своих сестёр.С самого начала революции 1789 г. Наполеон стал одним из её сторонников. Новое правительство произвело его в капитаны. Отправившись на Корсику, чтобы сражаться за её свободу, Наполеон вскоре понял, что для всемирной славы остров слишком мал. Он пишет в Париж донос на Паоле, а народное собрание Аяччо объявляет Бонапартов изменниками. Мать Наполеона с детьми бежала, их дом разграбили и сожгли.Приверженность Республике, проявленная Наполеоном на Корсике, была замечена комиссарами Конвента. Вернувшись с Корсики, он пережил второе рождение: с этого момента вместо корсиканского Наполеоне Буонапарте появился Наполеон Бонапарт, прибывший в Париж, чтобы завоевать весь мир.Своим истинным рождением Наполеон считал осаду Тулона – головной боли революции. Капитан Бонапарт оказался в нужное время в нужном месте. Восставший против Конвента Тулон перешёл на сторону англичан, а начальник осадной артиллерии был ранен. Комиссары Конвента назначили Бонапарта командующим артиллеристов. Именно при осаде Тулона в декабре 1793 г. Бонапарт проявил талант военачальника и чудеса мужества: во время штурма он спокойно стоял под ядрами, скрестив руки на груди. Он выработал свою тактику: «Чтобы обороняться и выжить – надо дробить свои силы. Ночтобы атаковать и победить – силы необходимо объединять, весь артиллерийский огонь надо направить в одну точку. Пробить брешь в обороне противника! И если брешь пробита – судьба битвы решится в мгновение, сопротивление станет бесполезным».При штурме Тулона под Наполеоном ядрами убило трёх лошадей, он не покидал своих артиллеристов ни днём, ни ночью – спал на земле рядом с ними возле пушек, завернувшись в шинель. Солдаты поверили в его неуязвимость. Тулон, считавшийся в Европе неприступной крепостью, был взят. Это было первое из пятидесяти великих сражений Наполеона.Он одержал побед больше, чем Александр Македонский, Цезарь и Ганнибал вместе взятые.За взятие Тулона Бонапарт был произведён в бригадные генералы. Ему было 24 года. Проявив мудрость,Наполеон отказался от предложения поехать в Париж и остался командовать артиллерией на юге. А через полгода наступило девятое термидора 1794 года: был исполнен главный закон революции - истребить её любимых детей. Огюстен Робеспьер вместе с братом Максимилианом, Сен-Жюстом, Кутоном, Леба и другими были без суда казнены. Это означало не только конец якобинской диктатуры, но и конец революции.Наполеон избежал гильотины, которая ему наверняка грозила, окажись он в Париже. Правда, тюрьмы он не избежал, но уже через две недели был на свободе и отправился в Париж. Глава Директории Баррас, один из вождей контрреволюционного заговора, поручил Наполеону подавить восстание роялистов в Париже, что тот успешно и сделал, отдав приказ стрелять из пушек по толпе восставших. Его производят в дивизионные генералы и назначают командующим Парижского гарнизона.Бонапарт стал любимцем Директории.С 32-летней креолкой Мари–Жозефиной Таше де ла Патори, в замужестве виконтессой Богарне, Наполеон познакомился при следующих обстоятельствах. После подавления в мае 1795г. народного выступления в Париже население вынудили сдать оружие. Сдала оружие и семья Богарне. А вскоре к Бонапарту пришёл 14–летний мальчик (будущий вице-король Италии Евгений Богарне) и, плача, просил вернуть шпагу его отца – генерала Богарне, гильотированного революцией.Растроганный Наполеон согласился. На следующий день Жозефина нанесла визит Бонапарту с выражением благодарности. Бонапарт произвёл на Жозефину впечатление неловкого и легкомысленного юноши, но оставаться вдовой Богарне не намеревалась: требовались средства для воспитания детей (сына и дочери) и нужно было застраховаться от преследований новым режимом вдовы революционного генерала. В марте 1796 года Баррас уговорил Жозефину де Богарне выйти замуж за Наполеона. Она была на 6 лет старше Наполеона, поэтому в брачном контракте жених прибавил себе 2 года, а невеста убавила 4 года.А уже через два дня после свадьбы его назначили командующим Итальянской армией, которая на тот момент была скорее ордой, чем армией. Невысокого, худого, бледного, небрежно одетого генерала, у которого длинные чёрные волосы спадали на плечи, армия встретила с насмешками, его называли «замухрышкой». Но Бонапарт сразу навёл порядок. Свои приказы он называл законами, за неисполнение которых грозил расстрел.Рассказывали, что во время одной из стычек с генералом Ожеро, отличавшимся высоким ростом, Бонапарт, глядя снизу вверх, сказал: «Генерал, вы ростом выше меня как раз на одну голову, но если вы будете грубить мне, то я немедленно устраню это отличие». Было ему в ту пору 27 лет. Наполеон строжайше запретил в армии рукоприкладство и порку, что было распространено в других армиях. И уже через три месяца его 36-тысячная армия, обойдя Альпы, разгромила армию австрийцев и сардинцев, в которой было 70 тыс. человек.Разгромив войско папы Пия VI, Бонапарт, не встречая серьёзного сопротивления, принялся захватывать один за другим города Италии, пока 19 февраля 1797 г. не был подписан унизительный для Пия VI мир. Потомего обвинят в том, что он вывез из Италии бесценные произведения искусства. На это он ответит: «Да, перед битвой при Лоди я послал во Францию двадцать картин Микеланджело и Корреджо. Что ж, у меня хороший вкус! Так я заставлял побеждённых платить контрибуцию, ибо победоносная армия должна себя содержать сама. И хорошо содержать».Но Наполеон никогда не позволял своим солдатам грабить население – по его приказу грабителей расстреливали.Позже он вспоминал это время: «Я был тогда двужильный, молодой, как и моя армия. Я мог есть гвозди и вообще не спать. Я был окружён такими же молодыми головорезами – моими генералами с весьма подозрительными биографиями. Каждого из них можно было отправить на галеры и каждый знал, за что! Мы были детьми революции, которая возносит из грязи».Бонапарт не только руководил сражениями, но и участвовал во многих кровопролитных боях. Получая ранения, он оставался в строю, чтобы поддержать среди солдат миф в его неуязвимости. Обращения Наполеона к армии вся Франция читала как стихи.Завершив Итальянскую кампанию, Бонапарт 7 декабря 1797 года вернулся в Париж. Директория устроила в Люксембургском дворце великолепный приём в его честь. За каретой бежала толпа людей с приветствиями (ему подумалось: если завтра меня повезут на эшафот, та же толпа будет орать свои проклятия – таков цена любви толпы).Незадолго до похода в Египет Наполеон был избран членом Французской Академии и стал с удовольствием подписываться: «Член Академии…».Едва прибыв в Париж, Бонапарт стал готовиться к большой войне: в качестве генерала, назначенного Директорией действовать против Англии, он решил, что англичанам следует грозить не на Ламанше, где их флот сильнее французского, а предложил завоевать Египет и создать на Востоке угрозу английскому владычеству в Индии.В военную экспедицию в Египет Наполеон пригласил поэтов, историков, учёных, взял с собой огромную библиотеку, приказав отпечатать книги Плутарха, Фукидида, Гомера, Вергилия, Вольтера, Руссо, Лафонтена, Монтескье и др. в формате одна восемнадцатая листа, что сказалось на зрении чтецов (сам Бонапарт, испортив зрение ещё в военной школе, пользовался очками). В истории египтологии этот поход Наполеона сыграл колоссальную роль: приехавшие с ним учёные открыли для науки эту древнейшую страну человеческой цивилизации.Англичане пытались помешать Наполеону, но ему удалось с помощью дезинформации обмануть Нельсона и все триста его судов благополучно прибыли в Египет. Разбив кавалерию мамелюков, Бонапарт занял Каир и стал фактическим правителем Египта. Он с присущей ему мудростью гарантировал сохранение исламских законов, носил чалму, посещал мечеть. Местное население было в восторге.А в это время Нельсон в дельте Нила сумел настичь корабли, на которых французы прибыли в Египет, и сжёг их. Собрав в палатке своих генералов, Бонапарт сказал, что теперь у них только два выхода – победа или смерть.Поход продолжался. Вслед за Египтом была покорена Сирия, хотя это и потребовало немало крови. В плен взяли несколько тысяч защитников древней Яффы. Но не было ни лишних солдат, чтобы их охранять, ни провизии, чтобы их кормить – их всех расстреляли.Далее последовал поход по пустыне при адовой жаре, осада Аккры, которая была воротами всего Востока. Но Аккра упорно сопротивлялась, армия несла большие потери от болезней и стычек с противниками. Наполеон приказал снять осаду и начать обратный поход в Египет.14 июня 1799 г. армия вернулась в Каир. Узнав, что в дельте Нила высадилась турецкая армия, присланная освободить Египет, французы атаковали и разбили турок.Из случайно попавшей ему в руки газеты Наполеон узнал, что Австрия, Англия, Россия и Неаполитанское королевство возобновили войну против Франции, что Суворов в Италии разбил французов и движется к Альпам, угрожая вторжением во Францию. А в самой Франции – полное расстройство, смуты.Оставив без разрешения правительства армию в Египте на генерала Клебера, Бонапарт со своими генералами Мюратом, Бертье, Ланном и учёными Бертолле и Монжем в сопровождении охраны отправляется, а точнее бежит из обречённой армии во Францию. По прибытии, простив неверную Жозефину (об её измене он узнал в Египте и ответил ей тем же с молоденькой женой лейте-нанта), Бонапарт организует государственный переворот 18 брюмера 1799 г. Директория, Совет старейшин и Совет пятисот были вычеркнуты из истории. Власть перешла к военным и проявила подчёркнутое уважение к учёным.Самый ответственный пост министра внутренних дел достался знаменитому астроному, математику и физику П.С.Лапласу, который был благосклонным экзаменатором Наполеона в Парижской военной школе. Но Лаплас оказался совершенно неподходящим для такой должности и его вскоре сменил Жозеф Фуше.В течение нескольких дней Бонапарт продиктовал помощникам текст новой Конституции. При этом он произнёс свою знаменитую фразу: «Пишите коротко и неясно». Такой Конституция и получилась. Бонапарт стал Первым консулом, Франция была у его ног. Он открыто заявил, что революция закончилась. Резиденция была переведена в Тюильри – простота хороша только в армии. Решив вернуть Франции то, что Директория пустила по ветру, он организовал вторую итальянскую кампанию.Наполеон не вырабатывал заранее детальных планов своих военных компаний, намечая лишь основные цели. У него было правило, которому он неизменно следовал: не считать неприятеля глупее самого себя.Уезжая в мае 1800 г. на войну с австрийской армией в северной Италии, откуда Суворов выбил французов, Бонапарт знал, что Суворова уже нет. Решив преодолеть перевал Сен-Бернар, который до него это сделал только Ганнибал, Бонапарт с огромными трудностями сделал это и разбил австрийские войска, охранявшие перевал.14 июня 1800 г. произошла битва у деревни Маренго. В три часа дня сражение Наполеоном было полностью проиграно, но уже в пять часов, благодаря подоспевшей дивизии Дезе, французы одержали сокрушительную победу. Австрийская армия была разгромлена, но во время атаки Дезе был убит. Маренго стало классикой, сражение изучают в военных академиях как вершинувоенного искусства.Победителем Бонапарт вернулся в Париж. Попытка заключить мирный договор с Россией провалилась: положительно относящийся к этому император Павел был задушен в Михайловском дворце. Бонапарт пришёл в ярость: «Англичане промахнулись по мне в Париже (в день взрыва «адской машины»), но они не промахнулись по мне в Петербурге!» - кричал он, считая, что убийство Павла организовали англичане. Бонапарт решает заключить мир с Англией. Переговоры велись в Амьене, где и был 26 март 1802 г. подписан мирный трактат. Теперь Бонапарт мог целиком заняться государственными проблемами.В Тюильри Бонапарт собрал цвет мысли страны и разработал Гражданский кодекс, который впоследствии получил наименование «Кодекс Наполеона», и который он сам ценил больше всех своих военных побед.Собственность была объявлена священной, ибо в стране, где правит собственность, - правят законы, а в стране, где правят неимущие, - правят законы природы. Кодекс Наполеона, этот свод законов, включал в себя идеалы Великой французской революции: не признавались привилегии по рождению, все люди были равны перед законом. Кодекс был написан кратко и ясно, поэтому он закрепился не только во Франции, но с учётом местных условий был принят во многих других странах.Бонапарт учредил орден Почётного легиона, который помог ему создать класс благородных людей – свой патрициат, были проложены новые дороги, прорыты каналы, развивалась промышленность – Франция процветала.По результатам организованного им плебисцита Бонапарт становится пожизненным Консулом. После одиннадцати лет непрерывных войн в стране наступил мир, молчали впервые за много лет пушки и в Европе. Бонапарт решил завоевать Европу мирным путём. Он признал католицизм религией большинства нации, но не государственной религией, как это было при королях. На вопрос, верит ли он сам в Бога, Бонапарт ответил: «Как человек, я не знаю ответа на этот вопрос. Зато как Первый консул знаю отлично: народ без религии – жалкий корабль без компаса. Нет и не будет примеров, чтобы великое государство могло существовать без алтарей. Без религии человек ходит во тьме. Только она указывает ему начало и конец. Христос полезен государству».Бонапарт не боялся соперников и окружал себя талантливыми людьми – у него на них был зоркий глаз. По его мнению, член Академии, не знающий дифференциального исчисления, не заслуживал уважения. Карно, Монж, Лаплас, Бертолле – их Бонапарт не только высоко ценил, но и щедро награждал. Что уж тогда говорить о военных? В окружении Бонапарта были Массена, Клебер, Ланн, Даву, Ней, Бертье, Дезе, Моро, Мюрат, Брюн, Сульт, Журдан, Макдональд, Жюно, Груши, Дюрок, Мортье, Бесьер, Мармон, Ожеро, Удино, Рапп, Лористон, Виктор. Подобного созвездия первоклассных дарований Франция не знала ни до Бонапарта, ни после него. Когда нужно было решать, кому доверить руководство ответственной операцией, предпочтение отдавалось таланту. При всей антипатии к человеку (например, в случаях с Фуше, Талейраном, Клебером, Бернадотом) решающим для Бонапарта был талант человека.После предотвращения нескольких попыток убить его и решив, что Бурбоны, за спиной которых стояла ненавистная ему Англия, не прекратят террор против него, Бонапарт, чтобы их запугать, в качестве кандидата на отмщение выбрал герцога Энгиенского. Его обвинили в заговоре, судили и казнили. Казнь вызвала огромный резонанс. Фуше сказал, что «это больше, чем преступление, это ошибка»; его проклинали в Европе; русский царь назвал его «корсиканским чудовищем». За несколько дней до казни герцога был арестован Жорж Кадудаль, намеревавшийся убить Бонапарта. Он и его товарищи были гильотированы.Чтобы обезопасить республику, Бонапарт решает вернуть монархию. К этому его толкали Фуше – министр внутренних дел, вчерашний якобинец, голосовавший за смерть короля, который умудрился продать Бога, Конвент, Директорию, и Талейран – министр иностранных дел, этот епископ-расстрига, выходец из знаменитой фамилии, великий ум и великий порок.Был проведён плебисцит и нация вручила Бонапарту право быть императором. За тысячу лет до того Карл Великий поехал в Рим к Папе, который возложил на его голову корону. И вот теперь Папа согласился возродить прошлое и сам приехал короновать Бонапарта: у него не было выхода – иначе Бонапарт отобрал бы у него все владения. После коронации 2 декабря 1804 года в Нотр-Даме у Бонапарта появилось новое имя: Наполеон Первый, император французов. На серебряных монетах было обозначено: „Французская республика. Император Наполеон I.”Во время коронации не Папа, а сам Бонапарт одел на себя и Жозефину короны: он сам заработал корону – и сам должен надеть её. Так во Франции появилась Четвёртая династия: Меровинги, Каролинги, Капетинги и теперь Бонапарты. Не все в окружении Бонапарта одобрили этот его шаг (Карно, Ланн), в ходу была насмешка: «Быть Бонапартом – и стать королём! Так опуститься!»В марте 1805 года Бонапарт короновал себя и в Милане, после того, как Италийская республика признала его своим королём. После коронации в страну было разрешено вернуться аристократам, генералы стали маршалами. У императора появился двор, в газетах – цензура, имена Марата, Робеспьера, Дантона были вычеркнуты из учебников истории: «Мысль – вот главный враг цезарей», «Муха пролетевшая без моего приказа, будет считаться мятежницей».Бонапарт подозревал, что Англия, всегда загребающая жар чужими руками, соблазнила Австрию и Россию деньгами и направила их против него, когда он в августе 1805 года с 200-тысячной армией находился в Булони.В Булони Бонапарт создал невиданное до того устройство армии. Он разбил войско на семь корпусов во главе с маршалами, превратив их в самостоятельные армии со своей кавалерией и артиллерией. Но основную часть конницы и пушек он соединил в особые части, которые подчинялись только ему. Кавалерией командовал Мюрат, а артиллерией – сам Бонапарт. Он же командовал и императорской гвардией. Армия теперь внезапно появлялась перед противником, войска шли раздельно, но сражались вместе.21 октября 1805 года англичане при Трафальгаре уничтожили объединённый франко-испанский флот. Трафальгар – чёрный день для Франции. Англия стала неуязвимой. Во время сражения погиб английский адмирал Нельсон. Получив известие о трагедии, Бонапарт впал в бешенство, обвинив в поражении адмирала Вильнёва. Вильнёву не повезло: он не только проиграл сражение, но и попал в плен. Англичане освободили его, но Бонапарт распорядился отдать его под суд. Вильнёв покончил жизнь самоубийством.Император Александр I, вступив после смерти от «апоплексического удара» его отца Павла на престол, прервал всякие разговоры о союзе с Бонапартом и осенью 1805 года двинул свои войска на соединение савстрийцами, которые были готовы выступить против французов и их германских союзников. Наполеон принимает решение: идти войной не против Англии, как он ранее собирался, а против Австрии и России. Он направляет свои войска в Баварию.Маршалы Бернадот, Даву, Сульт, Ланн, Ней, Мармон, Ожеро, Мюрат за 20 дней перебросили свои корпуса от Ламанша на Дунай. Эти войска получили официальное название Великая армия.Свои любовные похождения Наполеон по военному называл «набегами». Любил он только Жозефину, а Марии Валевской позволял любить себя. Сам он говорил, что ни одна женщина в мире не оказывала влияние на принимаемые им решения.Хрупкая красавица с золотыми волосами графиня Мария Валевская не отвечала взаимностью на его «набеги». Он ей писал: «Бонапарту женщины отказывали, но Наполеону – никогда!» Она не ответила. Родные уговаривали её изменить престарелому мужу, внучка которого была старше её на 10 лет, во имя миража – восстановления независимости Польши, на что намекал всвоём письме Наполеон. И Мария сдалась. Ей не было двадцати, ему шёл четвёртый десяток.Зимой 1807 г. в Варшаве Наполеон на балу впервые увидел 19-летнюю Марию Валевскую и впервые почувствовал, что его могут любить не потому, что он император, а ради него самого. Вторая их встреча произошла через 2 года в Вене : в письме она спросила его, хочет ли он её видеть, и он просил её приехать как можно быстрее. Через некоторое время оказалось, что она ждёт от него ребёнка.Наполеон сначала обрадовался, а потом его стали терзать мысли о том, как французский народ примет в качестве наследника престола сына польской графини. И он распрощался с Марией, сославшись на срочные дела в Париже. Сын Марии вошёл в историю под именем графа Валевского. Во времена Второй империи он был министром иностранных дел. Умер он в 1868 году.(Окончание следует) Валентин Матюхин , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Наполеон, Наполеон Бонапарт Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1178 — статья прочитана 117 раз Комментарии