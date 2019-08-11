Злоумышленники слегка ошиблись 🔊 Воспроизвести Полиция Вильнюсского округа выяснила, кто и почему ночью 16 апреля 2019 года взорвал автомобиль «VW Passat» (2017 г.в.), принадлежащий «Maximos gru­pė». Выяснилось, что сама сеть «Maxima» тут ни при чём, а преступление поражает своей наглостью и глупостью.



В Вильнюсе на протяжении уже многих лет не совершали таких преступлений. Начальник отдела расследования организованных преступлений Марек Гульбинович сказал, что таких случаев не было уже давно. Когда в городе бесчинствовали банды («Вильнюсская бригада» и т.д.), такое случалось часто – так запугивали или убивали людей. Однако потом такие преступления уже не совершались. В автомобиль компании «Maximа» бросили мощную петарду. Машины сейчас чаще поджигают, а не взрывают. Взрыв машины - это уничтожение чужого имущества опасным для общества способом. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В Вильнюсе на протяжении уже многих лет не совершали таких преступлений. Начальник отдела расследования организованных преступлений Марек Гульбинович сказал, что таких случаев не было уже давно. Когда в городе бесчинствовали банды («Вильнюсская бригада» и т.д.), такое случалось часто – так запугивали или убивали людей. Однако потом такие преступления уже не совершались. В автомобиль компании «Maximа» бросили мощную петарду. Машины сейчас чаще поджигают, а не взрывают. Взрыв машины - это уничтожение чужого имущества опасным для общества способом. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В ходе расследования выяснилось, что у главы одного из отделений «Maxima grupė» есть проблемы со строительной компанией, которая строила его дом. Строители плохо покрыли крышу, поэтому здание серьёзно пострадало, а хозяин потребовал возместить нанесённый ущерб – около 10 000 евро. Однако хозяин компании, который ранее был судим за избиение человека, не согласился возмещать ущерб. Он даже стал угрожать клиенту. Потом он нашёл людей с криминальным прошлым и попросил их взорвать его автомобиль. Полиция, отвечая на вопрос, какой смысл уничтожать не личное имущество, а имущество работодателя, ответила, что, возможно, не знали, что автомобиль принадлежит предприятию «Maxima grupė». Полиция быстро выяснила, что мужчине, который ездил на этом автомобиле, угрожали. Были выявлены и контакты главы строительной компании с вильнюсскими бандитами. Расследование ещё не завершено, поэтому подробности преступления полиция не раскрывает. Нет информации, за деньги ли была взорвана машина, или это была услуга за услугу, или оплата долга.



Все трое подозреваемых – организатор и двое исполнителей – молодые люди 25-35 лет. Полиция ещё выясняет, кто изготовил взрывчатку (использовались значительно усовершенствованные магазинные петарды).



Злоумышленники ночью выбили стекло в «VW Passat», бросили туда взрывчатку и убежали. Взрыв был очень мощным – автомобиль ремонту не подлежит. "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1178 — статья прочитана 66 раз Комментарии