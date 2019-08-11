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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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На памятниках – «письма» мэру
Полиция в связи с этим начала административное делопроизводство.
На памятнике В.Кудирке в Вильнюсе около пяти часов утра была замечена табличка с надписью «Шимашюс, следующий - я?».
Ещё одна адресованная мэру Р.Шимашюсу табличка рано утром была обнаружена и на памятнике П.Цвирке – «Товарищ Шимашюс, я горжусь!» (на снимке).
Мэр Вильнюса ранее говорил, что будет добиваться демонтажа и памятника писателю П.Цвирке, однако против этого возражает Литовский союз писателей и художников, другие организации деятелей искусств.
Они призывают оценивать П.Цвирку не только как советского деятеля, но и как талантливого писателя, а также не уничтожать слепо знаки советской эпохи, оставляя такие объекты для образовательных и просветительских целей.
Не спешить с решениями призывает и Министерство культуры во главе с писателем, литературоведом Миндаугасом Кветкаускасом.
"Обзор"
Категории: общество
Ключевые слова: вандализм
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1178
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