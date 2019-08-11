На памятниках – «письма» мэру 🔊 Воспроизвести На столичных памятниках Винцасу Кудирке и Пятрасу Цвирке в понедельник утром были обнаружены и сняты таблички, адресованные мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу.



Полиция в связи с этим начала административное делопроизводство.



На памятнике В.Кудирке в Вильнюсе около пяти часов утра была замечена табличка с надписью «Шимашюс, следующий - я?».



Ещё одна адресованная мэру Р.Шимашюсу табличка рано утром была обнаружена и на памятнике П.Цвирке – «Товарищ Шимашюс, я горжусь!» (на снимке).



Мэр Вильнюса ранее говорил, что будет добиваться демонтажа и памятника писателю П.Цвирке, однако против этого возражает Литовский союз писателей и художников, другие организации деятелей искусств.



Они призывают оценивать П.Цвирку не только как советского деятеля, но и как талантливого писателя, а также не уничтожать слепо знаки советской эпохи, оставляя такие объекты для образовательных и просветительских целей.



Не спешить с решениями призывает и Министерство культуры во главе с писателем, литературоведом Миндаугасом Кветкаускасом. Полиция в связи с этим начала административное делопроизводство.На памятнике В.Кудирке в Вильнюсе около пяти часов утра была замечена табличка с надписью «Шимашюс, следующий - я?».Ещё одна адресованная мэру Р.Шимашюсу табличка рано утром была обнаружена и на памятнике П.Цвирке – «Товарищ Шимашюс, я горжусь!» (на снимке).Мэр Вильнюса ранее говорил, что будет добиваться демонтажа и памятника писателю П.Цвирке, однако против этого возражает Литовский союз писателей и художников, другие организации деятелей искусств.Они призывают оценивать П.Цвирку не только как советского деятеля, но и как талантливого писателя, а также не уничтожать слепо знаки советской эпохи, оставляя такие объекты для образовательных и просветительских целей.Не спешить с решениями призывает и Министерство культуры во главе с писателем, литературоведом Миндаугасом Кветкаускасом. "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: вандализм Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1178 — статья прочитана 167 раз Комментарии