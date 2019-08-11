Современная трансплантация волос GK FUE: НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - GK KLINIKA 🔊 Воспроизвести Пышные волосы - это атрибут молодости, и такие теперь можно иметь в любом возрасте. Специалисты GK KLINIKA рассказали о последних новациях.



Метод микротрансплантации волос методом GK FUE поможет вам избавиться от поредевших мест или залысин и обрести уверенность в себе.



Почему пациенты выбирают именно трансплантацию волос GK FUE:



● Волосяные фолликулы берутся при помощи единственного в Литве специального роботизированного устройства такого типа. Это позволяет значительно увеличить скорость захвата, а также безопасно и точно произвести трансплантацию.



● За одну операцию можно пересадить до 1000, 1500, 2000 и более волосяных луковиц. Получается естественный вид густых волос.



● Достигается идеальный результат - максимальная и естественная густота волос. Почему пациенты выбирают именно трансплантацию волос GK FUE:● Волосяные фолликулы берутся при помощи единственного в Литве специального роботизированного устройства такого типа. Это позволяет значительно увеличить скорость захвата, а также безопасно и точно произвести трансплантацию.● За одну операцию можно пересадить до 1000, 1500, 2000 и более волосяных луковиц. Получается естественный вид густых волос.● Достигается идеальный результат - максимальная и естественная густота волос.



● Волосы укорачиваются только в той области, откуда берутся предназначенные для пересадки, так что ваша причёска сохраняется.



● Трансплантация волос выполняется сертифицированным пластическим хирургом (не другим специалистом).



● Метод GK FUE - инновационная технология по доступной цене!







- Чем ещё уникальна эта современная пересадка волос методом GK FUE?



- Перед операцией по пересадке после обсуждения пожеланий пациента и оценки степени облысения отдельных зон составляется план будущей операции и создаётся дизайн будущей желаемой причёски после трансплантации.



При выполнении этой процедуры используются только специальные микроинструменты для трансплантации, увеличительные оптические устройства и устройство для имплантации. Волосы пересаживают в соответствии с заданным дизайном, сохраняя индивидуальный угол роста, направление и густоту волос в каждой области.



- Что важно при проведении операции по пересадке волос, чтобы новые луковицы прижились как можно лучше?



- Донорские луковицы волос хранятся в специальном растворе при нужной низкой температуре, их забирают очень быстро, а затем они напрямую, с помощью специальной микрооперационной техники, имплантируются в зону облысения, а это очень важно для того, чтобы луковицы прижились и был обеспечен отличный результат операции.



- Нужна ли специальная подготовка перед пересадкой волос?



- Иногда перед операцией могут потребоваться дополнительные процедуры. Нужно ли их назначать, решает пластический хирург после консультации, исследуя и оценивая вместе с трихологом путём компьютерезированного исследования аппаратом «Trichoscan» состояние ваших волос, жизнеспособность волосяных фолликул, характер и причину облысения, наличие кожных заболеваний, которые могли вызвать облысение.



- А как выглядят пациенты после операции, могут ли они быстро вернуться к работе?



- Микронные отверстия в кожице имеют диаметр менее одного миллиметра, что делает их невидимыми в течение пары дней. С использованием уникальной техники трансплантации волос GK FUE через два-три дня после трансплантации на месте забора волосяных фолликул уже не видно никаких дырочек или следов, поэтому можно смело возвращаться к работе.



- Когда уже пациенты смогут наслаждаться пышными волосами?



- Сразу после операции, когда пересаженные волосы слегка подрастут, можно будет наслаждаться новой густой шевелюрой.



Кстати, некоторые из пересаженных волос выпадают, и новые постоянные волосы вырастают через 3 месяца.



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С 1 августа на консультацию по пересадке волос скидка – 50% ● Приживлению луковиц и появлению новых луковиц способствуют процедуры PRP, выполняемые вместе с методом GK FUE.● Волосы укорачиваются только в той области, откуда берутся предназначенные для пересадки, так что ваша причёска сохраняется.● Трансплантация волос выполняется сертифицированным пластическим хирургом (не другим специалистом).● Метод GK FUE - инновационная технология по доступной цене!За более подробной информацией об этой технологии мы обратились к специалисту по пластической хирургии Г.ГРИГОНИТЕ-БАБАЯН, осуществляющей пересадку волос методом GK FUE.- Перед операцией по пересадке после обсуждения пожеланий пациента и оценки степени облысения отдельных зон составляется план будущей операции и создаётся дизайн будущей желаемой причёски после трансплантации.При выполнении этой процедуры используются только специальные микроинструменты для трансплантации, увеличительные оптические устройства и устройство для имплантации. Волосы пересаживают в соответствии с заданным дизайном, сохраняя индивидуальный угол роста, направление и густоту волос в каждой области.- Донорские луковицы волос хранятся в специальном растворе при нужной низкой температуре, их забирают очень быстро, а затем они напрямую, с помощью специальной микрооперационной техники, имплантируются в зону облысения, а это очень важно для того, чтобы луковицы прижились и был обеспечен отличный результат операции.- Иногда перед операцией могут потребоваться дополнительные процедуры. Нужно ли их назначать, решает пластический хирург после консультации, исследуя и оценивая вместе с трихологом путём компьютерезированного исследования аппаратом «Trichoscan» состояние ваших волос, жизнеспособность волосяных фолликул, характер и причину облысения, наличие кожных заболеваний, которые могли вызвать облысение.- Микронные отверстия в кожице имеют диаметр менее одного миллиметра, что делает их невидимыми в течение пары дней. С использованием уникальной техники трансплантации волос GK FUE через два-три дня после трансплантации на месте забора волосяных фолликул уже не видно никаких дырочек или следов, поэтому можно смело возвращаться к работе.- Сразу после операции, когда пересаженные волосы слегка подрастут, можно будет наслаждаться новой густой шевелюрой.Кстати, некоторые из пересаженных волос выпадают, и новые постоянные волосы вырастают через 3 месяца. "Обзор" Категории: здоровье Ключевые слова: трансплантация волос Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1178 — статья прочитана 116 раз Комментарии