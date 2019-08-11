Современная трансплантация волос GK FUE: НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - GK KLINIKA

Метод микротрансплантации волос методом GK FUE поможет вам избавиться от поредевших мест или залысин и обрести уверенность в себе.
Почему пациенты выбирают именно трансплантацию волос GK FUE:
● Волосяные фолликулы берутся при помощи единственного в Литве специального роботизированного устройства такого типа. Это позволяет значительно увеличить скорость захвата, а также безопасно и точно произвести трансплантацию.
● За одну операцию можно пересадить до 1000, 1500, 2000 и более волосяных луковиц. Получается естественный вид густых волос.
● Достигается идеальный результат - максимальная и естественная густота волос.
● Приживлению луковиц и появлению новых луковиц способствуют процедуры PRP, выполняемые вместе с методом GK FUE.
● Волосы укорачиваются только в той области, откуда берутся предназначенные для пересадки, так что ваша причёска сохраняется.
● Трансплантация волос выполняется сертифицированным пластическим хирургом (не другим специалистом).
● Метод GK FUE - инновационная технология по доступной цене!
- Чем ещё уникальна эта современная пересадка волос методом GK FUE?
- Перед операцией по пересадке после обсуждения пожеланий пациента и оценки степени облысения отдельных зон составляется план будущей операции и создаётся дизайн будущей желаемой причёски после трансплантации.
При выполнении этой процедуры используются только специальные микроинструменты для трансплантации, увеличительные оптические устройства и устройство для имплантации. Волосы пересаживают в соответствии с заданным дизайном, сохраняя индивидуальный угол роста, направление и густоту волос в каждой области.
- Что важно при проведении операции по пересадке волос, чтобы новые луковицы прижились как можно лучше?
- Донорские луковицы волос хранятся в специальном растворе при нужной низкой температуре, их забирают очень быстро, а затем они напрямую, с помощью специальной микрооперационной техники, имплантируются в зону облысения, а это очень важно для того, чтобы луковицы прижились и был обеспечен отличный результат операции.
- Нужна ли специальная подготовка перед пересадкой волос?
- Иногда перед операцией могут потребоваться дополнительные процедуры. Нужно ли их назначать, решает пластический хирург после консультации, исследуя и оценивая вместе с трихологом путём компьютерезированного исследования аппаратом «Trichoscan» состояние ваших волос, жизнеспособность волосяных фолликул, характер и причину облысения, наличие кожных заболеваний, которые могли вызвать облысение.
- Микронные отверстия в кожице имеют диаметр менее одного миллиметра, что делает их невидимыми в течение пары дней. С использованием уникальной техники трансплантации волос GK FUE через два-три дня после трансплантации на месте забора волосяных фолликул уже не видно никаких дырочек или следов, поэтому можно смело возвращаться к работе.
- Когда уже пациенты смогут наслаждаться пышными волосами?
- Сразу после операции, когда пересаженные волосы слегка подрастут, можно будет наслаждаться новой густой шевелюрой.
Кстати, некоторые из пересаженных волос выпадают, и новые постоянные волосы вырастают через 3 месяца.
Телефон +370 5 255 3353; моб. телефон +370 620 22 499
Эл. почта - info@gkklinika.com, administrator@gkklinika.com
www.gkklinika.com
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С 1 августа на консультацию по пересадке волос скидка – 50%
● Волосы укорачиваются только в той области, откуда берутся предназначенные для пересадки, так что ваша причёска сохраняется.
● Трансплантация волос выполняется сертифицированным пластическим хирургом (не другим специалистом).
● Метод GK FUE - инновационная технология по доступной цене!
- Чем ещё уникальна эта современная пересадка волос методом GK FUE?
- Перед операцией по пересадке после обсуждения пожеланий пациента и оценки степени облысения отдельных зон составляется план будущей операции и создаётся дизайн будущей желаемой причёски после трансплантации.
При выполнении этой процедуры используются только специальные микроинструменты для трансплантации, увеличительные оптические устройства и устройство для имплантации. Волосы пересаживают в соответствии с заданным дизайном, сохраняя индивидуальный угол роста, направление и густоту волос в каждой области.
- Что важно при проведении операции по пересадке волос, чтобы новые луковицы прижились как можно лучше?
- Донорские луковицы волос хранятся в специальном растворе при нужной низкой температуре, их забирают очень быстро, а затем они напрямую, с помощью специальной микрооперационной техники, имплантируются в зону облысения, а это очень важно для того, чтобы луковицы прижились и был обеспечен отличный результат операции.
- Нужна ли специальная подготовка перед пересадкой волос?
- Иногда перед операцией могут потребоваться дополнительные процедуры. Нужно ли их назначать, решает пластический хирург после консультации, исследуя и оценивая вместе с трихологом путём компьютерезированного исследования аппаратом «Trichoscan» состояние ваших волос, жизнеспособность волосяных фолликул, характер и причину облысения, наличие кожных заболеваний, которые могли вызвать облысение.
- Микронные отверстия в кожице имеют диаметр менее одного миллиметра, что делает их невидимыми в течение пары дней. С использованием уникальной техники трансплантации волос GK FUE через два-три дня после трансплантации на месте забора волосяных фолликул уже не видно никаких дырочек или следов, поэтому можно смело возвращаться к работе.
- Когда уже пациенты смогут наслаждаться пышными волосами?
- Сразу после операции, когда пересаженные волосы слегка подрастут, можно будет наслаждаться новой густой шевелюрой.
Кстати, некоторые из пересаженных волос выпадают, и новые постоянные волосы вырастают через 3 месяца.
Телефон +370 5 255 3353; моб. телефон +370 620 22 499
Эл. почта - info@gkklinika.com, administrator@gkklinika.com
www.gkklinika.com
Внимание акция!
С 1 августа на консультацию по пересадке волос скидка – 50%