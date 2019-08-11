Строителей-гастарбайтеров выведут из «тени» 🔊 Воспроизвести Фото: kolchvesti.ru



Министерство социальной защиты и труда Литвы подготовило проекты законов, которые установят порядок идентификации личности строителей. За нарушение новых правил Кодекса административных правонарушений и закона о занятости предусмотрены штрафы от 500 до 7000 евро, сообщает ru.delfi.lt.



Цель закона - снизить масштабы «теневой» экономики. Отныне для прозрачной деятельности в сфере строительства необходимо приобретать карту идентификации личности.



«Цель проектов – сделать так, чтобы у каждого самозанятого физического лица в сфере строительства и у юридического лица, выполняющего строительные работы, были идентификационные карты. Рабочие должны быть включены в специальную информационную систему», – сказано в документе. Цель закона - снизить масштабы «теневой» экономики. Отныне для прозрачной деятельности в сфере строительства необходимо приобретать карту идентификации личности.«Цель проектов – сделать так, чтобы у каждого самозанятого физического лица в сфере строительства и у юридического лица, выполняющего строительные работы, были идентификационные карты. Рабочие должны быть включены в специальную информационную систему», – сказано в документе. Утверждают, что благодаря наличию карты строителя госведомствам, осуществляющим контроль, будет проще установить личность работника на стройплощадке и его работодателя. Кроме того, это будет гарантией того, что люди на стройке будут работать легально (это поможет оперативно выявить нелегалов).



Кроме того, это поможет определить место работы конкретного человека в реальное время, не будет возможности работать в «тени». Контроль будет осуществляться дистанционно.



Карта строителя позволит провести учёт рабочего времени, чтобы избежать неточностей в фиксации времени работы и размере зарплаты.



На осуществление этого проекта потребуется 1,5 млн евро, а затем по 200 000 евро в год для поддержания информационной системы. Средства будут выделяться из госбюджета. За систему будет отвечать Государственная инспекция по труду (ГИТ).



В сопроводительных документах указано, что в строительном секторе Литвы фиксируют больше всего «тени». В этом секторе работает около 95 000 человек, из них 25 000 - по бизнес-удостоверению, а 14 000 – по справке об индивидуальной деятельности.



По разным подсчётам, в этой сфере в Литве не учитывают около 500–700 млн евро.



«Стоит отметить, что на индивидуальных объектах незаконно в основном работают граждане Украины, у которых нет вида на жительство в Литве и разрешения на работу в Литве, есть лишь шенгенская виза или разрешение на работу в Польше, другие вообще приезжают, пользуясь безвизовым режимом.



Есть риск, что этих людей могут использовать, не платить им зарплату, поскольку они, по статистике, часто работают под началом граждан Литвы, с которыми у них нет никаких договоров. Кроме того, неизвестно, где и в каких условиях живут эти люди, не ограничена ли их свобода.



На рост числа нелегальных рабочих подействовала, в первую очередь, геополитическая ситуация на Украине, а также нехватка строителей и работников сектора услуг на литовском рынке. Третья причина – упрощённый въезд граждан третьих стран», – сказано в объяснении к проекту.



В документе также сказано, что ГИТ сложно выяснить, на какую компанию работают обнаруженные на стройке нелегальные работники, а генподрядчики обычно не могут пояснить, когда и работники каких компаний приходили на конкретный объект и работали там.



Часто нелегалы во время проверки убегают со стройплощадки или говорят, что не знают, на какую компанию работают, указывают лишь имена физических лиц, которые указали им, где и что делать.



В документе также сказано, что отделочные работы в квартирах часто выполняют не компании, а физические лица, которые зачастую не регистрируют свою деятельность – работают без бизнес-удостоверения и без справки об индивидуальной деятельности.



Министерство просит предусмотреть штрафы за нарушение порядка идентификации строителей.



Штраф физическим лицам составит от 500 до 1100 евро, а за повторное нарушение – от 1100 до 2250 евро.



Юридическим лицам будет назначаться штраф от 1100 до 2250 евро, а за повторное – от 4000 до 6000 евро.



Штраф за нарушения порядка, установленного в законе о занятости, в случае с юридическими лицами (работодателями) составит 800-1200 евро за каждого работника. За повторное нарушение - от 5000 до 7000 евро.



Подрядчик или строитель (заказчик) за нарушение порядка получает штраф в размере 2000-5000 евро, за повторное нарушение – 5000-7000 евро.



Министерство отмечает, что новшество в виде идентификационной карты строителя усложнит работу малого и среднего бизнеса.



Новшество планируют внедрить в 2020-2021 годах. ru.delfi.lt , ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: гастарбайтеры Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1178 — статья прочитана 76 раз Комментарии