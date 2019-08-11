Какую цену считать «нормальной» за аренду жилья 🔊 Воспроизвести Поскольку лето приближается к концу и потенциальные студенты уже знают результаты поступления в высшие учебные заведения, на рынке аренды жилья также наблюдается оживление. Аналитики отмечают, что предложение сокращается, поэтому повышение цен неизбежно. По их словам, покупка жилья в столице всё же выгоднее, чем его аренда, за исключением отдельных случаев, сообщает ru.delfi.lt.



В передаче «DELFI 11» Юлюс Беланошка, начальник отдела посреднической деятельности в сфере недвижимости «Inreal», и Марюс Чюлада, начальник бюро «Ober–Haus» в Старом городе столицы, подсчитали, что арендная плата в Вильнюсе вырастет примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Каунасе и Клайпеде цена будет значительно ниже, она вырастёт лишь на несколько процентов. В передаче «DELFI 11» Юлюс Беланошка, начальник отдела посреднической деятельности в сфере недвижимости «Inreal», и Марюс Чюлада, начальник бюро «Ober–Haus» в Старом городе столицы, подсчитали, что арендная плата в Вильнюсе вырастет примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Каунасе и Клайпеде цена будет значительно ниже, она вырастёт лишь на несколько процентов. Ю.Беланошка отметил, что не только стоимость недвижимости на продажу становится дороже, но и стоимость аренды жилья. По его словам, цены на аренду также сильно зависят от сокращения предложения.



«Анализируя количество предложений, мы видим, что их становится меньше с каждым годом. Предложения одних и тех же рекламных порталов уменьшаются на несколько сотен в год. Сегодня, после подведения итогов и выведения среднего числа рекламных предложений, в Вильнюсе находим чуть более 1000 свободных квартир. В предыдущие годы их число достигало 1500 и выше. Естественно, снижение предложения приводит к определённым корректировкам цен. Цена увеличивается по мере того, как предложение уменьшается. По общему мнению, в некоторых сегментах цены растут больше, а в некоторых - меньше», - сказал Ю.Беланошка.



М.Чюлада добавил, что рынок аренды жилья отличается своей сезонностью. Август, сентябрь и октябрь - три самых загруженных месяца, на которые приходится заключение половины всех арендных договоров в Вильнюсе.



«Спрос растёт, приезжают студенты, люди возвращаются с отдыха, кто-то привозит рабочих на этот сезон. Город испытывает некоторое давление со стороны спроса, и, безусловно, арендодатели пользуются этой ситуацией. Когда несколько человек ждут своей очереди, естественным желанием является повышение цены. То есть мы видим, что на данный момент цены действительно выросли на 10%, но также успешно они упадут в январе-феврале, когда в отопительный сезон спрос ниже. Тогда и будет самое время посмотреть, договориться, но предложений останется не так много. Это две стороны одной медали. Арендодатели диктуют условия на рынке», - рассказал М.Чюлада.



По его словам, цены на аренду также увеличиваются за счёт изменения арендного стандарта - квартиры стали красивее, современнее.



При расчёте потенциальных цен М.Чюлада отметил, что среднего показателя не существует, поскольку цены сильно различаются:



«Если мы возьмём спальный район Вильнюса, то аренда однокомнатной квартиры стартует от 200 евро, в новой постройке - до 300 евро. Если мы говорим о 2-комнатной квартире, то цены от 250 до 400-450 евро в доме старой постройки, а в центре - 500-600 евро».



По данным «Ober-Haus», аренда 1-комнатной квартиры в центре Вильнюса, в Старом городе, в Ужуписе стоит от 250 до 450 евро, 2-комнатной - от 330 до 650 евро, в престижных районах 1-комнатная - от 220 до 380 евро, 2-комнатная - от 300 до 570 евро, в жилых районах - от 190 до 300 евро и от 250 до 430 евро соответственно.



Между тем, в центре и Старом городе Каунаса, Жалякальнисе аренда однокомнатной квартиры стоит от 200 до 350 евро, двухкомнатной квартиры - от 250 до 500 евро, в жилых районах - от 160 до 250 евро и от 200 до 380 евро.



Согласно данным, собранным порталом «Aruodas», средняя цена за аренду квартиры в Вильнюсе в июне-июле составляла около 10,3, в Каунасе - около 7,7, а в Клайпеде - около 6,5 евро/кв.м. В июне-июле прошлого года средняя стоимость аренды квартир составляла соответственно 9,3 евро за квадратный метр в Вильнюсе, 7,3 евро за квадратный метр в Каунасе и 6,3 евро за квадратный метр в Клайпеде.



Независимо от конкретного местоположения, года постройки здания или обстановки, средняя цена предложения для однокомнатной квартиры в Вильнюсе в настоящее время оценивается в 300-330 евро в месяц, а для двухкомнатной квартиры - 500-530 евро в месяц.



Существует также аренда комнаты, где вам, возможно, придётся жить с хозяевами или другими незнакомцами в одной квартире. Согласно пресс-релизу, опубликованному порталом, предложения аренды комнаты в Вильнюсе и Клайпеде можно найти примерно за 70 евро в месяц, а в Каунасе - от 50 евро в месяц.



Обсуждая наиболее благоприятное время для поиска арендуемого жилья, аналитики по недвижимости отметили, что, хотя цены сейчас самые высокие, предложений тоже много. Январь и февраль гораздо более благоприятны для торгов о снижении цен, но может возникнуть проблема с приемлемым для вас вариантом. Поэтому специалисты советуют найти подходящее жильё уже сейчас и постараться снять его сразу.



В последнее время часто говорят о том, что выгоднее купить жильё в кредит, чем арендовать, - вы платите столько же, но у вас уже есть собственность. Кредиты стали дороже, но аналитики говорят, что жильё всё же выгоднее покупать, а не арендовать.



«Доход от аренды жилья составляет 5-6 процентов в год, а проценты банка - 2,5. Дело в том, что, если вы можете себе это позволить, если ваш доход стабилен, ваш образ жизни «устаканился», вы не думаете об эмиграции, возможно, вы думаете о семье, у вас есть парень или девушка, тогда, естественно, следующий шаг - не аренда, а покупка. Аренда, как правило, временное решение на год, два, пять», - считает М.Чюлада.



Однако, по мнению Ю.Бела­ношки, первокурсникам пока не стоит задумываться о покупке жилья, даже если они получают деньги на взнос от своих родителей или родственников.



Хотя арендодатели могут в настоящее время диктовать условия на рынке, это не означает, что нет необходимости торговаться.



«Цена может быть договорной. Например, я согласен на такую цену, но для этого мне нужен ремонт, дополнительное оборудование. Есть бесконечные вариации. Допустим, я плачу более высокую цену за год, но я согласен здесь жить два года и платить на 30% меньше за второй год», - привёл примеры переговоров Ю.Беланошка.



Однако, как отмечает Ю.Бела­ношка, переговоры - это сложный процесс, который требует подготовки. И особенно для студентов, потому что они не самые желанные арендаторы. ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: аренда жилья Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1178 — статья прочитана 168 раз Комментарии