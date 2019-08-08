В память о геноциде цыган 🔊 Воспроизвести Фото: Йоана Сайковска



Сейм добавил новый день в список памятных дней. 2 августа этого года в Литве впервые официально прошли мероприятия Дня памяти геноцида цыган, и теперь они будут проходить ежегодно именно в этот день.



Дата выбрана не случайно. «В странах Европы этот день отмечается как «чёрный день» в связи с трагическими событиями того периода», - сказал Валерий Симулик, председатель комитета Сейма по правам человека.



Второго августа 1944 года, в Польше, в концентрационном лагере «Освенцим-Биркенау» был уничтожен цыганский лагерь и убито около 3000 находившихся в нём людей.



День начался с конференции в Сейме, в которой приняли участие председатель цыганской общины Иштван Квик, директор цыганского общественного центра Светлана Новопольская, директор Департамента исследований геноцида и резистенции Арунас Бубнис, председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски и другие. Дата выбрана не случайно. «В странах Европы этот день отмечается как «чёрный день» в связи с трагическими событиями того периода», - сказал Валерий Симулик, председатель комитета Сейма по правам человека.Второго августа 1944 года, в Польше, в концентрационном лагере «Освенцим-Биркенау» был уничтожен цыганский лагерь и убито около 3000 находившихся в нём людей.День начался с конференции в Сейме, в которой приняли участие председатель цыганской общины Иштван Квик, директор цыганского общественного центра Светлана Новопольская, директор Департамента исследований геноцида и резистенции Арунас Бубнис, председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски и другие.



«Появление этого дня в календаре Литвы демонстрирует зрелость нашего общества. В первую очередь общины ромов», - сказала директор Департамента национальных меньшинств Вида Монтвидайте.



Собравшиеся отметили, что необходимо обратить внимание на болезненные факты истории, содействовать открытости цыганской культуры и межкультурному диалогу.



Как отмечают эксперты, община ромов не имеет письменных источников, документов, фиксированных воспоминаний. В последние годы стали заполнять эти пробелы. По оценке разных историков, около 500 цыган, или одна треть всей общины, были убиты в Литве во время нацистской оккупации. Крупнейшие убийства происходили в Паняряй, каунасском IX форте и в Правенишкес. Значительную часть цыган отправили на принудительные работы в Западной Европе.



2 августа также прошла памятная церемония у Паняряйского мемориала, где почтили память жертв геноцида цыган.



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Во время конференции говорили о важных фактах, касающихся не только того времени, но и сегодняшней жизни цыган в Литве.«Появление этого дня в календаре Литвы демонстрирует зрелость нашего общества. В первую очередь общины ромов», - сказала директор Департамента национальных меньшинств Вида Монтвидайте.Собравшиеся отметили, что необходимо обратить внимание на болезненные факты истории, содействовать открытости цыганской культуры и межкультурному диалогу.Как отмечают эксперты, община ромов не имеет письменных источников, документов, фиксированных воспоминаний. В последние годы стали заполнять эти пробелы. По оценке разных историков, около 500 цыган, или одна треть всей общины, были убиты в Литве во время нацистской оккупации. Крупнейшие убийства происходили в Паняряй, каунасском IX форте и в Правенишкес. Значительную часть цыган отправили на принудительные работы в Западной Европе.2 августа также прошла памятная церемония у Паняряйского мемориала, где почтили память жертв геноцида цыган. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: цыгане Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1178 География: Литва — статья прочитана 69 раз Комментарии