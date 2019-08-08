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В память о геноциде цыган

Фото: Йоана Сайковска


Сейм добавил новый день в список памятных дней. 2 августа этого года в Литве впервые официально прошли мероприятия Дня памяти геноцида цыган, и теперь они будут проходить ежегодно именно в этот день.

Дата выбрана не случайно. «В странах Европы этот день отмечается как «чёрный день» в связи с трагическими событиями того периода», - сказал Валерий Симулик, председатель комитета Сейма по правам человека.

Второго августа 1944 года, в Польше, в концентрационном лагере «Освенцим-Биркенау» был уничтожен цыганский лагерь и убито около 3000 находившихся в нём людей.

День начался с конференции в Сейме, в которой приняли участие председатель цыганской общины Иштван Квик, директор цыганского общественного центра Светлана Новопольская, директор Департамента исследований геноцида и резистенции Арунас Бубнис, председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски и другие.
Во время конференции говорили о важных фактах, касающихся не только того времени, но и сегодняшней жизни цыган в Литве.

«Появление этого дня в календаре Литвы демонстрирует зрелость нашего общества. В первую очередь общины ромов», - сказала директор Департамента национальных меньшинств Вида Монтвидайте.

Собравшиеся отметили, что необходимо обратить внимание на болезненные факты истории, содействовать открытости цыганской культуры и межкультурному диалогу.

Как отмечают эксперты, община ромов не имеет письменных источников, документов, фиксированных воспоминаний. В последние годы стали заполнять эти пробелы. По оценке разных историков, около 500 цыган, или одна треть всей общины, были убиты в Литве во время нацистской оккупации. Крупнейшие убийства происходили в Паняряй, каунасском IX форте и в Правенишкес. Значительную часть цыган отправили на принудительные работы в Западной Европе.

2 августа также прошла памятная церемония у Паняряйского мемориала, где почтили память жертв геноцида цыган.

Фото автора

Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: общество
Ключевые слова: цыгане
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1178
География: Литва
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добавлена сегодня, 8 августа, 16:00

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