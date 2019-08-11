Эксперты: темпы роста экономики замедлятся 🔊 Воспроизвести



Стимулируемая сильным внутренним спросом и экспортом, экономика Литвы в первом полугодии нынешнего года сохранила стремительные темпы роста, однако неослабевающая напряжённость международных условий негативно сказывается на развитии экономик главных торговых партнёров нашей страны, поэтому во втором полугодии темпы роста литовской экономики тоже замедлятся, прогнозируют экономисты.



Департамент статистики сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в первом полугодии этого года, без учёта влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, увеличился на 4% и составлял в ценах того времени 22,707 млрд евро.



По словам главного экономиста «Swedbank» Нериюса Мачюлиса, рост ВВП в первом полугодии обусловлен очень сильным внутренним спросом, который связан с быстрым ростом зарплат. Он также подчеркнул и удивляющую многих устойчивость литовских экспортёров к внешним факторам. Департамент статистики сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в первом полугодии этого года, без учёта влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, увеличился на 4% и составлял в ценах того времени 22,707 млрд евро.По словам главного экономиста «Swedbank» Нериюса Мачюлиса, рост ВВП в первом полугодии обусловлен очень сильным внутренним спросом, который связан с быстрым ростом зарплат. Он также подчеркнул и удивляющую многих устойчивость литовских экспортёров к внешним факторам. «Несмотря на то, что объём мировой торговли уменьшается, рост экономики еврозоны замедлился, промышленность Германии в рецессии, мы видим, что в первом полугодии нынешнего года темпы роста литовского экспорта совсем не замедлились, обрабатывающая промышленность продолжает быстро расти. Естественно, что такие положительные тенденции отразились и на ВВП», – сказал Н.Мачюлис.



По его словам, эта исключительная устойчивость литовских экспортёров к негативным внешним тенденциям обусловлена сбалансированностью и конкурентоспособностью экономики.



По словам старшего экономиста Банка Литвы (БЛ) Дарюса Имбрасаса, влияние на такое развитие литовского экспорта оказали довольно быстро увеличивавшиеся ранее инвестиции, которые повысили производственные мощности и конкурентоспособность экспортирующих предприятий.



«И всё же было бы наивно ожидать, что ухудшение настроений в международном масштабе никак не скажется в будущем. Рост экономики должны немного притормозить ослабление спроса за рубежом и неспадающая политическая напряжённость, которые будут гасить развитие экспорта и инвестиций», – сказал Д.Имбрасас в комментарии для СМИ.



По оценке БЛ, рост экономики в 2019 году составит 3,2%, а в 2020 году он замедлится до 2,5%.



Н.Мачюлис прогнозирует, что рост ВВП Литвы во втором полугодии составит около 3%, а за весь 2019 года – примерно 3,5%.



«Вполне вероятно, что во втором полугодии рост будет намного медленнее. Определённые намёки можно было заметить и в связи с объёмами промышленной продукции в июне – рост сильно замедлился, ожидания промышленных предприятий тоже стали немного меньше. Вероятно, что рост экспорта замедлится во втором полугодии этого года, но при этом мы видим всё ещё сохраняющийся очень сильный внутренний спрос», – сказал Н.Мачюлис.



Экономист банка «SEB» Тадас Повилаускас прогнозировал, что Литве и во втором полугодии удастся не увязнуть в болоте медленного и вялого роста, в котором оказалась еврозона, однако развитие экономики будет медленнее из-за более скромных прогнозов по росту экспорта. По его словам, группа «SEB» в мае установила прогноз развития ВВП для Литвы на нынешний год 3,2% и на будущий год – 2,4%, однако эти прогнозы будут обновлены и обнародованы 27 августа в издании группы «SEB» «Nordic Outlook».



«Прогноз роста ВВП за этот год будет улучшен с учётом более стремительного, чем ожидалось, роста в первом полугодии и нынешних ожиданий, что урожай зерновых в этом году будет на одну пятую больше, чем год назад», – сказал Т.Повилаускас. BNS Категории: экономика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1178 — статья прочитана 107 раз Комментарии