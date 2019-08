«Хаос — стихия Трампа. Даже он сам не знает, к чему приведут его решения»

Фото:satira.mirtesen.ru



Торгово-валютная война между США и КНР, вспыхнувшая в минувший понедельник с новой силой, обещает проблемы для экономик многих стран мира. И не факт, что Соединенные Штаты от этого выиграют. Европа при оценке грозящих ей проблем, восклицает традиционно «А нас-то за что?». О России, как это ни странно, речь в западных СМИ вообще не идет.



«Валютная война — не компьютерные „стрелялки“. Тут думать надо»



По мнению главного экономического и здания Германии Handelsblatt, Дональд Трамп, вводя новые высокие пошлины на товары из Китая, думал, что устраивает фиесту для США. Вряд ли он рассчитывал на то, что Пекин рискнет предпринять какие-то ответные действия, могущие серьезно потрясти экономику Штатов, отмечается в статье группы авторов, «однако Си Цзиньпин оказался смелым человеком и ударил в ответ, сыграв на понижение курса юаня по отношению к доллару». Торгово-валютная война между США и КНР, вспыхнувшая в минувший понедельник с новой силой, обещает проблемы для экономик многих стран мира. И не факт, что Соединенные Штаты от этого выиграют. Европа при оценке грозящих ей проблем, восклицает традиционно «А нас-то за что?». О России, как это ни странно, речь в западных СМИ вообще не идет.Об этом сообщает Edaily.com По мнению главного экономического и здания Германии Handelsblatt, Дональд Трамп, вводя новые высокие пошлины на товары из Китая, думал, что устраивает фиесту для США. Вряд ли он рассчитывал на то, что Пекин рискнет предпринять какие-то ответные действия, могущие серьезно потрясти экономику Штатов, отмечается в статье группы авторов, «однако Си Цзиньпин оказался смелым человеком и ударил в ответ, сыграв на понижение курса юаня по отношению к доллару».

Удешевить «зеленую валюту», чтобы обеспечить выгоды экспорту американских товаров, у Трампа не получилось, отмечает доктор экономики Йенс Мюнхрат:



«Вместо праздника мы попали на войну, последствия которой скажутся на всех. То есть, валютная битва будет не локальной, а мировой. Трамп играет в торговые войны, как ребенок в „стрелялки“, считая, что так же легко будет там побеждать своих противников. Да, экономическая мощь Соединенных Штатов позволяет ему подчинять своей воле такие маловлиятельные страны, как Мексика или Канада. Но Китай — держава, претендующая на мировое господство, и он просто так не сдастся».



По мнению немецких авторов, Трамп сыграл против себя и своей страны: уменьшение поставок из Китая означает снижение поступлений в казну США — объем недополученных таможней средств из-за отсутствия импортируемых товаров может достигнуть $ 100 млрд за год. И эта цифра — не окончательная. Измениться же она может только в сторону увеличения.



Кроме того, Китай откажется от закупок американской сельхозпродукции, а это уже — фактическая потеря для фермеров США большой части внешнего рынка.



После «пьянки» США и КНР похмелье у Евросоюза



«Решение Центробанка Китая уценить юань обостряет торговую войну, в которую опосредованно втянут весь мир с момента, когда кресло президента США занял Дональд Трамп», — пишет испанский информационно-аналитический портал El Confidencial.



Эксперт Хавьер Хорин, выступающий на страницах издания, приходит к выводу, что американо-китайские боевые действия на валютно-торговом фронте сильно и неприятно зацепят Евросоюз.



«Ведомству Марио Драги (ЕЦБ) придется, по-видимому, опустить ставку рефинансирования до минусовых значений», — резюмирует специалист, обращая внимание на то, что Евроцентробанк и так уже длительное время держит ее на уровне, близком к нулю.



Этим он пытается оживить инфляцию, а с ней — и скорость оборачивания денег в промышленно-коммерческой сфере. При уходе в минус можно говорить о дальнейшем замедлении темпов роста ВВП стран, входящих в ЕС, считает аналитик.



Здесь можно вспомнить, что когда Европа запускала свою валюту, ее курс был установлен на уровне $ 1 = € 1,2. В 2002 году Джорджу Бушу-младшему удалось сыграть на понижение доллара, доведя котировки до € 1 = $ 1,2 (временами и выше). Это способствовало быстрой реализации американской продукции в мире, стимулировало работу на экспорт и обеспечивало хорошие темпы прироста ВВП США.



«И именно снижение котировок доллара, предпринятое администрацией Буша, позволило экономике США выйти из состояния рецессии, наступившей в 2001 году», — отмечает в интервью агентству France Press член валютного комитета Федеральной Резервной Системы США Джеймс Буллард.



Но в те времена у Вашингтона с Брюсселем было, как любят говорить в детективных сериалах, «все ровно», а Китай воспринимали только как государство с самой дешевой рабочей силой, не способное, в силу отсутствия собственных технологий, даже пытаться диктовать какие-то свои условия остальному миру.



Сейчас же ситуация выглядит, как в анекдоте про трегхглавого Змея Горыныча, две головы которого сговариваются выпить водки. Третья, проспавшая момент переговоров, возмущена: «Как пить — так вдвоем. А тошнить и рвать-то потом будет всех?». Формально не участвующему в валютно-коммерческой «пьянке» США-КНР Евросоюзу наутро «после вчерашнего» будет плохо точно в той же степени, что и «поднимавшим бокалы» США и КНР.



«Торговая война Трампа будет разрушительной для всех, несмотря на то, что удар вроде бы нацелен на Китай. Зацепит и друзей и врагов», — говорит бывший президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише.



«Если Дональд Трамп все еще сомневался в силе Китая, теперь американский президент должен быть уверен: Пекин в ближайшее время даже и не подумает сдаваться в экономическом конфликте первых двух держав мира, — размышляет на страницах французской Le Parisien ее экономический обозреватель Сирил Симон. — Позволив своей валюте упасть к доллару до соотношения 1:7, Пекин нанес сильный удар своему противнику. Ответный ход Поднебесной заставил мир испытать чувство страха перед грозящим ему глобальным финансовым кризисом».



«В то время как администрация США кричит о „манипулировании Китаем валютой“, власти Поднебесной утверждают, что эти колебания „управляются и определяются только рынками“, — цитирует Financial Times главного рыночного стратега-аналитика брокерской компании Bannockburn Global Forex LLC Марка Чандлера. — Сейчас не так важно, намеренно или естественно произошло снижение котировок юаня. В любом случае, оно случилось и надо думать, что с этим делать».



Судя по словам профессора экономики французского университета Мари-Франсуазы Ренар, приводимым Le Parisien, даже и думать пока не следует торопиться: нужно подождать наступления последствий, причем не тех, которые можно считать мгновенной реакцией на событие, а более отдаленных по времени, запланированных участниками «шахматной партии», просчитывающими не только свои действия, но и противника на несколько ходов вперед.



«Снижение котировок юаня — вещь символическая. Этим Китай демонстрирует свою готовность пойти на ухудшение экономических отношений с США», — говорит Ренар, склоняющаяся к мнению, что разворачивается скорее война нервов, чем экономик.



По мнению специалиста, Вашингтон должен сейчас сделать все, чтобы Пекин не запустил в игру мощный козырь, который он держит сейчас в рукаве. Китай — крупнейший кредитор США. Американских трежерис (государственных облигаций) у Поднебесной — более чем на $ 1 трлн. Одномоментный выброс на рынок такого количества облигаций спровоцирует глобальный финансовый кризис.



«Большинство финансистов уверено, что до этого не дойдет, — выражает свое мнение в интервью агентству Bloomberg преподаватель Йельского университета Стивен Роуч. Однако при этом специалист ни словом не обмолвился, на чем основана эта уверенность.



«Кто так обзывается, тот сам так называется»?



«5 августа администрация США прибегла к новому виду оружия в дуэли против Китая. Наиболее подходящее имя этому инструменту — обзывательство, — не без сарказма пишет в редакционной статье британский журнал The Economist. — После нескольких грозных высказываний президента Дональда Трампа в своем Твиттере, Казначейство официально объявило Китай манипулятором валют. Китайское правительство обвиняется в девальвации своей валюты, чтобы получить несправедливое преимущество в международной торговле. Впервые за последние 25 лет Казначейство выступило с таким обвинением».



По мнению авторов, Трамп и его администрация сами не знают толком, чего хотят, видимо, рассчитывая, что прилепив Китаю ярлык валютного манипулятора, заставят его принимать беспрекословно все правила игры, диктуемые из Вашингтона. Однако вряд ли это получится: даже на взгляд такой «подвашингтонной» структуры, как МВФ, «действия Китая в целом соответствуют основным принципам. Даже по собственным формальным критериям Казначейства Китай, похоже, не является валютным манипулятором».



Да и сам по себе употребленный администрацией США термин Китаю проблем не создаст, считают в The Economist, поскольку «проще обозвать кого-то кем-то, чем доказать это на практике». Землетрясение на фондовых рынках, вызванное заявлениями Трампа — не более чем обычная тактика предпринимателя, ставшего политиком, но ведущего политику методами бизнесмена.



Хаос — стихия Трампа, возможность ловить рыбку в мутной воде — его любимое занятие. Да, инвесторам стало неуютно, они могли понести потери из-за падения стоимости акций и изменения курсов некоторых валют. Но в целом — ничего особо страшно не происходит, отмечают авторы. Которые, впрочем, воздерживаются от прогнозов: когда имеешь дело с Трампом, нельзя быть уверенным ни в чем. Кроме одного: 45-й президент Америки — хозяин своего слова. Захотел — дал его, передумал — взял обратно. В этом весь мир уже убеждался не однократно.







Владимир Добрынин, Мадрид