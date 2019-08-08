Путин — Трампу: мы разработаем новые ядерные ракеты, если вы начнете заниматься тем же Interia, Польша 🔊 Воспроизвести Фото: rtvi.com



ДРСМД уже в прошлом. Путин обвинил в разрушении Договора американцев, отметив при этом, что Москва и Вашингтон должны возобновить переговоры на тему контроля над военными арсеналами. Но если американцы начнут производить соответствующее оружие, Россия тоже займется полноформатной его разработкой. Польские читатели довольно эмоционально комментируют крах Договора.



Впятницу закончился шестимесячный срок, который США дали России на то, чтобы она вернулась к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года, в итоге американцы из него вышли. Москва отметает обвинения в том, что она несет за это ответственность. Об этом сообщает ДРСМД уже в прошлом. Путин обвинил в разрушении Договора американцев, отметив при этом, что Москва и Вашингтон должны возобновить переговоры на тему контроля над военными арсеналами. Но если американцы начнут производить соответствующее оружие, Россия тоже займется полноформатной его разработкой. Польские читатели довольно эмоционально комментируют крах Договора.Впятницу закончился шестимесячный срок, который США дали России на то, чтобы она вернулась к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года, в итоге американцы из него вышли. Москва отметает обвинения в том, что она несет за это ответственность. Об этом сообщает Inosmi.ru В понедельник Путин обвинил в разрушении Договора американцев, отметив при этом, что Москва и Вашингтон должны возобновить переговоры на тему контроля над военными арсеналами, поскольку только это позволит предотвратить, как он выразился, «ничем не сдерживаемую гонку вооружений». «Чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу», — заявил российский президент.



После совещания с членами Совета безопасности он поручил оборонному и дипломатическому ведомствам, а также Службе внешней разведки внимательно следить за действиями США в сфере разработки, производства и размещения ракет, которые запрещал прекративший свое действие Договор.



Путин: Россия готова отразить атаку США



Если Россия получит информацию о том, что американцы начали производить соответствующее оружие, у нее не будет иного выхода, кроме как заняться полноформатной разработкой аналогичных ракет, подчеркнул Путин. Он отметил, что россияне располагают арсеналом ракет воздушного и морского базирования, а также работают над гиперзвуковыми системами, следовательно, они будут готовы отразить любую исходящую от США угрозу.



Появится новый ДРСМД?



Договор о РСМД в 1987 году подписали в Вашингтоне лидеры СССР и США Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Он предусматривал ликвидацию арсеналов ракет средней и меньшей дальности (от 500 до 5 500 километров), а также запрещал производить, хранить или применять их. К июню 1991 года обе стороны выполнили условия договора: СССР уничтожил 1 846 ракет, а США — 846.



Нарушая соглашение, Россия разместила новые крылатые ракеты 9М729, которые представляют собой наземную версию ракет «Калибр», используемых на подводных лодках. 1 февраля государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон приостанавливает свое участие в договоре и через шесть месяцев окончательно из него выйдет, если Россия не начнет его соблюдать.



После официального выхода США из ДРСМД Дональд Трамп заявил, что к новому соглашению о ликвидации ракет средней и меньшей дальности должны были бы присоединиться и Россия, и Китай. По словам американского президента, обе эти страны проявили к такому предложению большой интерес.



Отвечая на вопросы журналистов о том, как он намеревается избежать новой гонки вооружений, Трамп сказал, что его администрация обсуждала с Москвой новый договор об ограничении ядерных арсеналов: «Они избавляются от части ракет, и мы избавляемся от части», — объяснил он его принцип, добавив, что «это будет здорово для мира». inosmi.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Путин, Трамп, ядерные ракеты — статья прочитана 184 раза Комментарии