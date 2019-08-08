Dagens Nyheter Швеция : почему мы становимся счастливее, когда гладим кота 🔊 Воспроизвести Фото:deseretnews.com



Физический контакт нас успокаивает и делает счастливее. Иногда достаточно незначительных бытовых прикосновений, например, погладить кота или собаку, чтобы настроение изменилось, говорят ученые. Шведская нейрофизиолог рассказывает о важности тактильных ощущений и о том, как с помощью мелких и едва заметных прикосновений добиваться своего — а также уточняет, чего делать не стоит. Об этом сообщает



Физический контакт нас успокаивает и делает счастливее. Иногда достаточно незначительных бытовых прикосновений, например, погладить домашнее животное, чтобы настроение изменилось.



Нейрофизиолог Хелена Баклунд Васлинг (Helena Backlund Wasling) рассказывает, почему человек успокаивается от прикосновений, и дает четыре совета, как пользоваться этим в повседневной жизни. Физический контакт нас успокаивает и делает счастливее. Иногда достаточно незначительных бытовых прикосновений, например, погладить кота или собаку, чтобы настроение изменилось, говорят ученые. Шведская нейрофизиолог рассказывает о важности тактильных ощущений и о том, как с помощью мелких и едва заметных прикосновений добиваться своего — а также уточняет, чего делать не стоит. Об этом сообщает Inosmi.ru Физический контакт нас успокаивает и делает счастливее. Иногда достаточно незначительных бытовых прикосновений, например, погладить домашнее животное, чтобы настроение изменилось.Нейрофизиолог Хелена Баклунд Васлинг (Helena Backlund Wasling) рассказывает, почему человек успокаивается от прикосновений, и дает четыре совета, как пользоваться этим в повседневной жизни. 1. Положите ладонь на предплечье другого человека, но не двигайте ей



Чтобы прикосновение успокаивало и не было причиной неприятных ощущений, надо очень хорошо понимать, когда и где можно инициировать физический контакт с другим человеком. На теле существует не так много мест, к которым можно прикасаться, если человек мало знаком. Исследование, проведенное в 2015 году в Оксфордском университете, продемонстрировало, что у жителей большинства европейских стран набор этих мест на теле в основном совпадает.



«У каждого человека есть зона безопасности. У жителей малонаселенных районов она может быть больше, чем у остальных», — рассказывает Хелена Баклунд-Васлинг, нейрофизиолог Сальгренской академии, недавно выпустившая книгу под названием «Ближе» (Närmare), в которой рассказывается о важности физического контакта.



Предплечье и плечо — примеры таких мест на теле, к которым обычно можно спокойно прикоснуться, даже если вы не слишком хорошо знакомы с человеком. Спина и другие части тела ощущаются уже как более интимные. Кисти рук многие тоже считают интимной частью тела, если только речь не идет о рукопожатии.



«Рукопожатие — это ритуал, так что здесь все немного иначе. А вот если я внезапно решу просто подержать вас за руку, вы наверняка подумаете, что я многовато себе позволяю», — говорит Хелена Баклунд-Васлинг.



Кроме того, подвижное прикосновение гораздо интимнее статичного. Поэтому вам может показаться неудобным, если малознакомый человек погладит вас по предплечью, вместо того чтобы просто положить на него руку.



«Нервные волокна, которые сигнализируют об эмоциональных прикосновениях, очень хорошо отзываются именно на подвижные прикосновения — и начинают посылать больше нервных сигналов. Кроме того, мы еще в детстве выучили, что такие ласки — это нечто интимное и так или иначе заряженное эмоционально».



2. Не ограничивайте себя в прикосновениях в повседневной жизни — и будете счастливее



Прикосновения делают нас спокойнее и счастливее. Порой, чтобы получить позитивный эффект, достаточно бывает мимолетных бытовых прикосновений. Это связано с выделением в организме сигнального вещества окситоцина, который еще называют гормоном счастья. Также эмоциональные прикосновения активизируют те части мозга, которые отвечают за социализацию. Едва родившись, человек уже нуждается в прикосновениях, чтобы начать формировать связи с другими людьми. Это потребность остается на всю жизнь.



«Как только мы прикасаемся к кому-то, даже если это совсем незначительное прикосновение, наш эмоциональный баланс меняется», — рассказывает Хелена Баклунд-Васлинг.



Чтобы обеспечить себе такие прикосновения ежедневно, можно делать простые вещи. Положите руку на плечо коллеги во время разговора или притроньтесь к его предплечью, спрашивая, пойдет ли он с вами на обед.



«Прикосновения позволяют человеку чувствовать себя членом группы. Они демонстрируют, что другие участники готовы уделять ему внимание, а это приятно и снижает уровень стресса».



То, что прикосновения — это очень мощное средство выражения эмоций, сильно заметно, например, в кризисных ситуациях. После теракта люди собираются не только чтобы возложить цветы в память жертв, но и для того, чтобы постоять рядом и обнять друг друга. Когда кто-то проходит через сложную ситуацию в жизни или умирает, порой, сказать бывает нечего — зато можно выразить чувства прикосновениями.



«Прикосновения очень сильно помогают коммуницировать. С их помощью мы многое можем сказать. Когда кончаются слова, мы можем просто посидеть рядом, обнять человека или взять его за руку. Тогда прикосновения говорят за нас».



3. Приласкайте кота



Конечно, физический контакт с другим человеком, особенно прикосновение кожей к коже, действует на настроение наиболее благотворно. Но чтобы успокоиться, бывает достаточно погладить домашнее животное.



Исследования, проведенные ранее в Институте Шёвде, показали, что у владельцев собак, которые часто гладят своих питомцев, ниже давление и меньше гормонов стресса.



«Иными словами, прикосновение всегда остается прикосновением. Домашние животные очень хорошо подходят для этой цели. Причем любопытно, что, как заметили исследователи, есть разница, кого гладить — живого питомца или мягкую игрушку с похожим мехом».



Хелена Баклунд-Васлинг полагает, что это может быть связано с ответной реакцией.



«Это связано с теплом, с дыханием, с какой-то ответной реакцией, получаемой человеком. Приятно, что кто-то позволяет себя погладить, при этом показывая, что ему это нравится».



4. Избавьтесь от излишне драматичного отношения к прикосновениям



Хелена Баклунд-Васлинг призывает изменить представление о том, какими должны быть прикосновения. Прикосновения — это вовсе не обязательно горячие объятия на рабочем месте или те самые особые «каддл-пати» (cuddle-party), где вам приходится обниматься с незнакомцами.



Вместо этого достаточно бывает похлопать по плечу человека, с которым вы хотите завязать отношения, или просто в быту совершать такие маленькие естественные прикосновения, которые окружающие вообще едва замечают.



«Мы должны более сознательно относиться к мощному влиянию, которое на нас оказывает естественный физический контакт. Мы можем научиться чаще прибегать к этим легким едва заметным прикосновениям».



Исследование 1986 года показало, что от прикосновений мы становимся щедрее. Ученые сравнивали, сколько чаевых получала официантка, кладя руку на плечо клиента или не делая этого.



«Оказалось, что люди оставляли больше чаевых, если официантка к ним прикасалась. В этом случае она в глазах клиента как бы очеловечивалась, завязывались некие отношения», — объясняет Хелена Баклунд-Васлинг.



… а вот как делать не надо



Поскольку прикосновения действуют так мощно, их можно использовать, чтобы манипулировать другими. Поглаживание по голове и любые другие движения, исходящие сверху, могут ощущаться как принижающие. Если же вы слишком крепко ухватитесь за другого человека, ему может показаться, что вы пытаетесь им управлять.



«Если я прошу вас о чем-то и при этом дотрагиваюсь до вас, это повышает вероятность, что вы скажете «да». Но ведь в таком случае возможны манипуляции».



При жестких и внезапных прикосновениях в организме активизируются совсем иные системы, чем те, что позволяют успокоиться. В таком случае прикосновения могут показаться агрессией.



«От таких прикосновений нервная система настораживается, происходящее воспринимается как негатив, и уровень стресса растет. Кроме того, даже мягкое и нежное прикосновение может быть воспринято плохо, если оно направлено на неподходящую часть тела или произошло в неподходящий момент времени. В таком случае оно даже может травмировать человека», — объясняет Хелена Баклунд-Васлинг.



Она говорит, что после споров вокруг #metoo, существует риск, что все вообще начнут бояться прикосновений. В то же время хорошо, что люди, особенно те, у кого есть власть, стали больше задумываться, как они ведут себя по отношению к другим.



«Большинство довольно хорошо понимают, какие прикосновения уместны, а какие — нет. Таких, кто не чувствует, где проходит эта граница, совсем немного».







Эвелин Джонс (Evelyn Jones) inosmi.ru Категории: общество, в мире Ключевые слова: кот, прикосновения — статья прочитана 98 раз Комментарии