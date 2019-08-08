Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины 🔊 Воспроизвести Фото: news-life.ru



Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в "возвращении" Крыма. Об этом глава государства заявил на встрече с украинской и крымско-татарской общинами в Анкаре.Об этом сообщает



"В целом, я точно знаю, что наступит день, когда Крым обязательно вернется", - цитирует его УНИАН.



Украинский лидер выразил надежду, что в будущем в истории его страны "будут только счастливы рассветы".



Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного на полуострове референдума, на котором более 96 процентов избирателей поддержали присоединение к России. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что жители Крыма изъявили свою волю в соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно". Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в "возвращении" Крыма. Об этом глава государства заявил на встрече с украинской и крымско-татарской общинами в Анкаре.Об этом сообщает РИА Новости "В целом, я точно знаю, что наступит день, когда Крым обязательно вернется", - цитирует его УНИАН.Украинский лидер выразил надежду, что в будущем в истории его страны "будут только счастливы рассветы".Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного на полуострове референдума, на котором более 96 процентов избирателей поддержали присоединение к России. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что жители Крыма изъявили свою волю в соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно". РИА «Новости» Категории: политика Ключевые слова: Крым, Зеленский — статья прочитана 58 раз Комментарии