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Президент: не удивлюсь, если Р. Масюлис станет лидером нового политического движения

Фото: Йоана Сайковска


Литовский президент Гитанас Науседа утверждает, что не удивился бы, если заменяемый сейчас министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис стал бы лидером нового политического движения.

"Я не сомневаюсь с том, что у него есть политическое будущее. Я бы не удивился, если бы появилось и новое политическое движение, лидером которого стал бы господин Масюлис, но, само собой разумеется, что это мой взгляд со стороны – сам Рокас Масюлис должен решать, к какому будущему стремиться", – сказал Г. Науседа.

Об этом он заявил на пресс-конференции в президентском дворце, после утверждения нового кабинета министров. В нем Р. Масюлиса заменит представитель Избирательной акции поляков Литвы (ИАПЛ) Ярослав Наркевич.
Президент пояснил, что не видит будущее Р. Масюлиса на посту министра транспорта по причине недостаточной поддержки в парламенте.

"К сожалению, на мои вопросы о том, почему Р. Масюлис не может продолжать свою деятельность, ответ был таким, что его инициативы, по крайней мере, в последнее время, не получали достаточной поддержки в сейме. Таким образом, с учетом того, что министр, член кабинета министров, должен обладать и полным доверием премьер-министра, и иметь поддержку в сейме, я считаю, что самому Р. Масюлису было сложно работать, невзирая на то, что все его личностные качества, с моей точки зрения, импонирующие стандарты прозрачности, к которым он стремится, мне, как президенту близки", – сказал президент.

BNS в среду не удалось связаться с Р. Масюлисом.

Отношения правящих "аграриев" с министром транспорта Р. Масюлисом пошатнулись, когда последний уволил с должности главы Клайпедского морского порта Арвидаса Вайткуса. А. Вайткус при поддержке "аграриев" добивался поста мэра портового города, однако не победил на выборах.

Президент Г. Науседа в среду утвердил состав правительства с заменой трех министров.
BNS
Категории: политика
Ключевые слова: Масюлис, Науседа
География: Литва
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добавлена сегодня, 8 августа, 09:00

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