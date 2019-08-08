Еврейская община Литвы может чувствовать себя в безопасности

Руководство страны заявило, что община евреев Литвы может чувствовать себя в безопасности, а государство и далее будет оставаться толерантным в отношении граждан всех национальностей.
В среду литовский президент Гитанас Науседа призывал не давать оснований для радости внешним или внутренним врагам.
"Давайте не будем давать оснований для радости врагам Литвы, какими бы они не были – внешними или внутренними. Литва действительно всегда отличалась тем, что была терпимым государством. в котором под одной крышей могут сосуществовать множество национальностей. Я свято убежден в том, что так будет и сейчас, так будет и в будущем", – заявил журналистам в среду в президентском дворце Г. Науседа.
По утверждению премьера Саулюса Сквярнялиса, Литва за десятилетия доказала, что является "тем государством, где людям всех национальностей жить безопасно", а любые попытки разжигать рознь и ненависть пресекаются.
"А если кто-то думает, что в той или иной форме можно разжечь искру, конфликт, или более – нарушить границы законов, подстрекая к ненависти, то это не так, и к этому не будут относиться терпимо. Если потребуется, то правоохранительные ведомства будут реагировать. Но вообще, могу заверить, что никакой угрозы общине нет, и я не вижу никаких оснований для принятия решений по ограничению той или иной деятельности общины", – сказал глава правительства.
Во вторник Еврейская община Литвы (ЕОЛ) сообщила о том, что из-за угроз закрывает на неограниченное время Вильнюсскую синагогу и свою штаб-квартиру в Вильнюсе. ЕОЛ также просит обеспечить дополнительную защиту от вероятных актов вандализма Вильнюсское еврейское кладбище на Судервеском шоссе.
Председатель ЕОЛ Фаина Куклянски сказала BNS, что община в последнее время получает письма с угрозами, однако в полицию не обращалась и обращаться не намерена.
Напряженность в общественном пространстве в последние недели возникла после решений Вильнюсской мэрии переименовать аллею имени дипломата и офицера Казиса Шкирпы и снять мемориальную доску офицеру Йонасу Норейке со стены библиотеки из-за того, что они предположительно имели отношение к расправам с евреями в годы Второй мировой войны.
"А если кто-то думает, что в той или иной форме можно разжечь искру, конфликт, или более – нарушить границы законов, подстрекая к ненависти, то это не так, и к этому не будут относиться терпимо. Если потребуется, то правоохранительные ведомства будут реагировать. Но вообще, могу заверить, что никакой угрозы общине нет, и я не вижу никаких оснований для принятия решений по ограничению той или иной деятельности общины", – сказал глава правительства.
Во вторник Еврейская община Литвы (ЕОЛ) сообщила о том, что из-за угроз закрывает на неограниченное время Вильнюсскую синагогу и свою штаб-квартиру в Вильнюсе. ЕОЛ также просит обеспечить дополнительную защиту от вероятных актов вандализма Вильнюсское еврейское кладбище на Судервеском шоссе.
Председатель ЕОЛ Фаина Куклянски сказала BNS, что община в последнее время получает письма с угрозами, однако в полицию не обращалась и обращаться не намерена.
Напряженность в общественном пространстве в последние недели возникла после решений Вильнюсской мэрии переименовать аллею имени дипломата и офицера Казиса Шкирпы и снять мемориальную доску офицеру Йонасу Норейке со стены библиотеки из-за того, что они предположительно имели отношение к расправам с евреями в годы Второй мировой войны.