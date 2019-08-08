Еврейская община Литвы может чувствовать себя в безопасности 🔊 Воспроизвести Фото: provilnius.ru



Руководство страны заявило, что община евреев Литвы может чувствовать себя в безопасности, а государство и далее будет оставаться толерантным в отношении граждан всех национальностей.



В среду литовский президент Гитанас Науседа призывал не давать оснований для радости внешним или внутренним врагам.



"Давайте не будем давать оснований для радости врагам Литвы, какими бы они не были – внешними или внутренними. Литва действительно всегда отличалась тем, что была терпимым государством. в котором под одной крышей могут сосуществовать множество национальностей. Я свято убежден в том, что так будет и сейчас, так будет и в будущем", – заявил журналистам в среду в президентском дворце Г. Науседа. Руководство страны заявило, что община евреев Литвы может чувствовать себя в безопасности, а государство и далее будет оставаться толерантным в отношении граждан всех национальностей.В среду литовский президент Гитанас Науседа призывал не давать оснований для радости внешним или внутренним врагам."Давайте не будем давать оснований для радости врагам Литвы, какими бы они не были – внешними или внутренними. Литва действительно всегда отличалась тем, что была терпимым государством. в котором под одной крышей могут сосуществовать множество национальностей. Я свято убежден в том, что так будет и сейчас, так будет и в будущем", – заявил журналистам в среду в президентском дворце Г. Науседа. По утверждению премьера Саулюса Сквярнялиса, Литва за десятилетия доказала, что является "тем государством, где людям всех национальностей жить безопасно", а любые попытки разжигать рознь и ненависть пресекаются.



"А если кто-то думает, что в той или иной форме можно разжечь искру, конфликт, или более – нарушить границы законов, подстрекая к ненависти, то это не так, и к этому не будут относиться терпимо. Если потребуется, то правоохранительные ведомства будут реагировать. Но вообще, могу заверить, что никакой угрозы общине нет, и я не вижу никаких оснований для принятия решений по ограничению той или иной деятельности общины", – сказал глава правительства.



Во вторник Еврейская община Литвы (ЕОЛ) сообщила о том, что из-за угроз закрывает на неограниченное время Вильнюсскую синагогу и свою штаб-квартиру в Вильнюсе. ЕОЛ также просит обеспечить дополнительную защиту от вероятных актов вандализма Вильнюсское еврейское кладбище на Судервеском шоссе.



Председатель ЕОЛ Фаина Куклянски сказала BNS, что община в последнее время получает письма с угрозами, однако в полицию не обращалась и обращаться не намерена.



Напряженность в общественном пространстве в последние недели возникла после решений Вильнюсской мэрии переименовать аллею имени дипломата и офицера Казиса Шкирпы и снять мемориальную доску офицеру Йонасу Норейке со стены библиотеки из-за того, что они предположительно имели отношение к расправам с евреями в годы Второй мировой войны. BNS Категории: общество Ключевые слова: Куклянски, община евреев, Науседа География: Литва — статья прочитана 78 раз Комментарии