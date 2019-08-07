Ответ Ландсбергиса: председатель еврейской общины Куклянски не ведает, что творит 🔊 Воспроизвести © DELFI / Karolina Pansevič



После того как председатель Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) косвенно обвинила Витаутаса Ландсбергиса в разжигании розни и заявила, что слово "жидовка" она принимает как личное оскорбление, Ландсбергис призывает опомниться и прочитать его слова еще раз. Так кто же на самом деле разжигает рознь в Литве и кому это выгодно? Об этом сообщает



Первый фактический руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис сказал, что не хотел своими словами оскорбить Еврейскую общину Литвы (ЕОЛ), а лишь хотел напомнить разжигающим антисемитские настроения лицам истоки католической религии. После того как председатель Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) косвенно обвинила Витаутаса Ландсбергиса в разжигании розни и заявила, что слово "жидовка" она принимает как личное оскорбление, Ландсбергис призывает опомниться и прочитать его слова еще раз. Так кто же на самом деле разжигает рознь в Литве и кому это выгодно? Об этом сообщает ru.delfi.lt Первый фактический руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис сказал, что не хотел своими словами оскорбить Еврейскую общину Литвы (ЕОЛ), а лишь хотел напомнить разжигающим антисемитские настроения лицам истоки католической религии. Ландсбергис сказал, что отреагировавшая на слово "жидовка" председатель ЕОЛ Фаина Куклянски "не ведает, что творит".



"Моей целью было предупредить литовских глупцов, если их провоцируют сейчас на высказывания против евреев, чтобы они не забывали простую вещь: сама Богоматерь была еврейкой. И все. Но когда люди не могут прочитать двух слов, а читают только одно, то безграмотность удивляет", – сказал BNS Ландсбергис.



Он сказал, что не желает давать оценку действиям ЕОЛ и целям этих действий. "Но их результат – повышение напряженности. Почему? Не думаю, что это община, я вижу непонимание одного человека. Как (мэр Вильнюса Ремигиюс - ред.) Шимашюс не ведал, что творит, теперь, наверное, госпожа Куклянски не ведает, что творит", – добавил он.



Ландсбергис также считает, что антисемитские настроения и вражду в обществе подогрели решения Вильнюсского муниципалитета и личные решения мэра Шимашюса отказаться от знаков уважения к обвиняемым в антисемитизме, но способствовавшим борьбе Литвы за независимость Казису Шкирпе и Йонасу Норейке-генералу Ветре. "Без сомнения. Он должен был думать, что из этого может получиться", – сказал он. ЕОЛ во вторник сообщила, что из-за угроз на неограниченное время закрывает Вильнюсскую синагогу и свою штаб-квартиру в Вильнюсе.



ЕОЛ также просит обеспечить дополнительную защиту на случай возможных актов вандализма Вильнюсское еврейское кладбище на Судервеском шоссе. В среду Куклянски сказала, что ее лично и общину оскорбляет использованное в опубликованном Ландсбергисом стихотворении слово "жидовка", независимо от контекста.



В опубликованном несколько дней назад Ландсбергисом стихотворении говорится: "Больше всего мне не хочется, чтобы мои соотечественники были настроены против евреев после и из-за затмения, которое нашло на Шимашюса", а также сформулировано ожидание, что "появится один, другой еврей разумный и смелый, который не одобрит действия Шимашюса". "И всем братьям-литовцам говорю и говорю уже четверть века: никогда не забывайте, что Матерь Божья, которой мы молимся, заступничества у которой просим, была святой жидовкой", – завершает стихотворение Ландсбергис. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: Ландсбергис, разжигание розни, Куклянски — статья прочитана 148 раз Комментарии