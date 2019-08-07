В Тюменской области на ферме от удара током погибло около тысячи свиней 🔊 Воспроизвести Фото: lenta.ru



Около тысячи свиней погибло от удара электротоком на ферме в селе Сединкино Тюменской области, сообщил



По его словам, инцидент произошел на одном из комплексов Мичуринской свиноводческой компании.



"Погибло около тысячи свиней в Заводоуковском районе от электрического тока. Замыкание произошло на подстанции, и погибли эти животные", - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что было проведено вскрытие, в лабораторию был отправлен материал для исследования, чтобы исключить инфекционные заболевания. В итоге такие заболевания выявлены не были. Туши животных направлены на завод в Ишиме для утилизации. Около тысячи свиней погибло от удара электротоком на ферме в селе Сединкино Тюменской области, сообщил РИА Новости в среду начальник управления ветеринарии региона Вадим Щульц.По его словам, инцидент произошел на одном из комплексов Мичуринской свиноводческой компании."Погибло около тысячи свиней в Заводоуковском районе от электрического тока. Замыкание произошло на подстанции, и погибли эти животные", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что было проведено вскрытие, в лабораторию был отправлен материал для исследования, чтобы исключить инфекционные заболевания. В итоге такие заболевания выявлены не были. Туши животных направлены на завод в Ишиме для утилизации. РИА Новости Категории: в мире, в России Ключевые слова: Тюмень, свиньи — статья прочитана 134 раза Комментарии