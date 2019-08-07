Путин в разговоре с Зеленским призвал Украину прекратить обстрелы населения Донбасса 🔊 Воспроизвести russian.rt.com



Президент России Владимир Путин в разговоре с позвонившим ему украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул, что для деэскалации конфликта в Донбассе необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов, сообщила в среду пресс-служба Кремля.



Российский президент отметил, что эти обстрелы приводят к жертвам среди мирного населения. В ходе разговора был сделан акцент на важности неукоснительного соблюдения введенного с 21 июля режима прекращения огня и разведения сил от линии разграничения.



"Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. Отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы", - отмечается в сообщении, поступившем в Президент России Владимир Путин в разговоре с позвонившим ему украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул, что для деэскалации конфликта в Донбассе необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов, сообщила в среду пресс-служба Кремля.Российский президент отметил, что эти обстрелы приводят к жертвам среди мирного населения. В ходе разговора был сделан акцент на важности неукоснительного соблюдения введенного с 21 июля режима прекращения огня и разведения сил от линии разграничения."Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. Отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы", - отмечается в сообщении, поступившем в "Интерфакс" Также обсуждалась активизация работы по возвращению удерживаемых лиц и перспективы взаимодействия в нормандском формате.



По данным Киева, с начала действия 21 июля перемирия в Донбассе в результате обстрелов со стороны ополченцев были убиты шесть украинских военных, в том числе четверо - вчера. Кроме того, были ранены девять военнослужащих.



Первый разговор по телефону



Это второй телефонный разговор Путина с Зеленским с момента вступления последнего в должность президента Украины. Предыдущий разговор состоялся меньше месяца назад, 11 июля, также по инициативе украинской стороны. Путин и Зеленский обсуждали ситуацию в Донбассе и обмен пленными, а также перспективы переговоров в нормандском формате.



Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор продолжался порядка 20 минут и носил "достаточно прагматичный характер". INTERFAX.RU Категории: в мире Ключевые слова: Путин, донбасс, Зеленский — статья прочитана 67 раз Комментарии